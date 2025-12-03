EVNGENCO3 chung tay hỗ trợ khẩn cấp tại vùng bão lũ miền Trung - Tây Nguyên

Trước sức tàn phá của bão lũ tại miền Trung và Tây Nguyên, Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) đã huy động lực lượng từ các đơn vị trực thuộc triển khai 2 đợt hỗ trợ khẩn cấp, trực tiếp đến các địa phương bị ảnh hưởng nhằm khôi phục hệ thống điện sửa chữa cơ sở hạ tầng an sinh xã hội bị hư hại.

Đồng thời, thăm tặng quà, hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân địa phương bị ảnh hưởng; tổ chức quyên góp, hỗ trợ chi phí cho các địa phương tái thiết sau bão lũ. Tổng số tiền hỗ trợ của EVNGENCO3 cho các địa phương là hơn 7 tỷ đồng.

Các đơn vị tích cực tham gia hỗ trợ gồm Công ty EPS, Nhiệt điện Phú Mỹ, Nhiệt điện Vĩnh Tân, Thủy điện Buôn Kuốp, Công ty CP Nhiệt điện Bà Rịa và Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (đơn vị liên kết đứng chân trên địa bàn).

Lực lượng tình nguyện EVNGENCO3 tham gia khôi phục lưới điện và cấp điện cho người dân các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai.

Ông Phan Bửu Đảo - Phó chủ tịch Công đoàn Cơ quan Tổng công ty và đại diện UBND phường Đức Phổ (Quảng Ngãi) trao quà cho các hộ dân.

Cụ thể, trong đợt 1 (từ ngày 11 đến 15/11/2025), EVNGENCO3 đã huy động lực lượng từ các đơn vị trực thuộc đến các xã Phú Mỡ, Đồng Xuân (Đắk Lắk), xã Đề Gi (Gia Lai) và phường Đức Phổ, phường Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) hỗ trợ vệ sinh, chỉnh trang, kiểm tra, thay mới hệ thống điện, quạt, bóng đèn, đường dây điện tại 7 điểm trường bị ngập nước trong các đợt bão; hỗ trợ sửa điện cho trạm y tế, xã phường, các hộ dân khó khăn. Đồng thời, trao tặng 10.000 quyển tập, 1.000 cây viết, hỗ trợ kinh phí để sửa chữa trường, lớp và trao 160 phần học bổng (500.000đồng/phần) cho học sinh khó khăn, 800 phần quà (1 triệu đồng/phần) cho các hộ gia đình bị thiệt hại nặng, hỗ trợ chi phí sửa chữa nhà ở cho 10 hộ dân bị tốc mái, nhà cửa hư hại nặng.

Tại phường Sông Cầu (Đắk Lắk), nhóm tình nguyện của Công ty Thủy điện Buôn Kuốp phối hợp nhóm công tác của Công ty Điện lực Đắk Lắk tập trung xử lý hư hỏng đường dây điện hạ thế và sửa chữa điện trong nhà giúp người dân trong phường sớm có điện trở lại. Tổng chi phí hỗ trợ trong đợt 1 là hơn 1,625 tỷ đồng.

Trong đợt 2 (từ ngày 25/11 đến ngày 29/11/2025), Tổng công ty tiếp tục tổ chức các đoàn công tác trực tiếp đến thăm hỏi, trao tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhà cửa bị ngập sâu, bị thiệt hại nặng do mưa lũ tại xã Tuy Phước Đông (Gia Lai), xã Hòa Xuân và Hòa Thịnh (Đắk Lắk), xã D’Ran (Lâm Đồng) gồm 800 phần tiền mặt (500.000đồng/phần), 800 phần nhu yếu phẩm, thuốc y tế, chăn, quần áo chống nước, 350 bộ đèn năng lượng mặt trời, 16 máy phát điện, các vật dụng cần thiết khác cùng 200 két nước uống loại 0,5 lít, 1.000 bình nước 20 lít do Công ty CP Nhiệt điện Bà Rịa sản xuất và hỗ trợ vận chuyển đến các địa phương.

Song song đó, các đội xung kích đã tích cực hỗ trợ người dân vệ sinh nhà cửa, trường học, trạm xá, sửa chữa điện cho hơn 200 gia đình tại các xã bị ngập nặng có hệ thống điện trong nhà bị hư hại. Tổng số tiền hỗ trợ đợt 2 là hơn 2,4 tỷ đồng.

Các kỹ sư, công nhân EVNGENCO3 hỗ trợ sửa điện, bốc dỡ bình nước uống, nhu yếu phẩm, vệ sinh nhà cửa và tặng quà… cho bà con tại xã Hòa Xuân, xã Hòa Thịnh, xã Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk, xã Tuy Phước Đông tỉnh Gia Lai

Ông Vũ Quang Sáng - Chủ tịch Công đoàn EVNGENCO3 cùng đại diện Đoàn Thanh niên EVNGENCO3, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân trao bảng tượng trưng hỗ trợ cho đại diện UBND xã D’Ran, tỉnh Lâm Đồng.

Cũng trong thời gian này, các đơn vị thành viên, công ty liên kết như Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ, Công ty EPS, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp, Công ty CP Nhiệt điện Bà Rịa, Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh, Công ty CP Đầu tư và Phát triển điện Sê San 3A cũng tổ chức vận động, quyên góp từ CBCNV và trao tặng cho các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, đại diện EVNGENCO3 cũng trực tiếp thăm hỏi, trao tặng 1 tỷ đồng cho EVNCPC nhằm động viên đội ngũ đang làm việc tại hiện trường và động viên, trao tặng Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh 50 triệu đồng để hỗ trợ CBCNV khắc phục hư hại do bão lũ.

Đại diện EVNGENCO3, đoàn công tác của Công ty EPS, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ, Vĩnh Tân thăm, động viên, tặng tiền hỗ trợ cho học sinh, hộ dân bị ảnh hưởng bão lũ tại tỉnh Đắk Lắk

Đại diện Công ty Thủy điện Buôn Kuốp, Công ty CP Đầu tư và Phát triển điện Sê San 3A, Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh trao tặng tiền hỗ trợ các địa phương ảnh hưởng bởi bão lũ tại tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk

Ngoài sự hỗ trợ của Tổng công ty, các đoàn công tác cũng tiếp nhận và trao những phần quà, đóng góp của các nhà hảo tâm, các CBNV đã quyên góp thêm đến bà con vùng lũ. Sự hỗ trợ kịp thời, thiết thực và trực tiếp của EVNGENCO3 và các đơn vị ngay sau đợt bão lũ đã được chính quyền, người dân địa phương ghi nhận và gửi lời cảm ơn sâu sắc. Tinh thần làm việc hăng say, trách nhiệm, không ngại khó khăn vất vả của những thanh niên, công nhân, kỹ sư, người lao động EVNGENCO3 nói riêng và ngành Điện nói chung là những đóng góp thiết thực giúp người dân địa phương sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.