Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng thăm, động viên Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33

TPO - Sáng 9/12 tại Bangkok (Thái Lan), Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL, Chủ tịch Uỷ ban Olympic Việt Nam Nguyễn Văn Hùng đã có buổi gặp gỡ, động viên tinh thần các thành viên Đoàn Thể thao Việt Nam đang tranh tài tại SEA Games 33.

Báo cáo tại buổi gặp mặt, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 Nguyễn Hồng Minh cho biết hiện có 28 đội tuyển với 552 thành viên đã có mặt tại Thái Lan; hôm nay đoàn tiếp tục đón thêm 160 VĐV thuộc các môn mũi nhọn như điền kinh, bơi, bắn cung…

“Các VĐV đều rất nỗ lực, ban lãnh đạo đoàn cũng đã kịp thời kiến nghị ban tổ chức tháo gỡ những khó khăn phát sinh để tạo điều kiện tốt nhất cho toàn đội. Đoàn quyết tâm hoàn thành lời hứa với Thủ tướng và Bộ trưởng trước khi lên đường", ông Minh nói.

Tại buổi gặp gỡ, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng ân cần hỏi thăm về ăn ở, dinh dưỡng, di chuyển và yêu cầu lãnh đạo đoàn tiếp tục đồng hành sát sao cùng ban tổ chức nước chủ nhà, đảm bảo điều kiện tập luyện và thi đấu tốt nhất cho các VĐV.

Bộ trưởng dành phần lớn thời gian lắng nghe ý kiến từ các lãnh đội, từ đó chỉ đạo xử lý ngay các bất cập phát sinh trong quá trình sinh hoạt và thi đấu tại Thái Lan.

Quyết tâm giữ trọn lời hứa với Thủ tướng

Tại buổi gặp, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng chuyển lời thăm hỏi và chúc mừng của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới toàn đoàn. Bộ trưởng cho biết ông được Thủ tướng uỷ quyền sang Thái Lan dự Lễ khai mạc SEA Games 33 và liên tục theo dõi sát sao tình hình thi đấu của các đội tuyển.

“Buổi gặp gỡ tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn. Đây là sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cũng là nguồn động viên tinh thần cho từng HLV, VĐV. Tôi mong toàn đoàn giữ vững tinh thần, nỗ lực hết sức mình để mang lại niềm vui, niềm tự hào cho người hâm mộ cả nước", Bộ trưởng nhấn mạnh.

SEA Games 33 tiếp tục là sân chơi quan trọng đối với thể thao Việt Nam khi từng hai lần đăng cai và liên tiếp giữ ngôi đầu hai kỳ SEA Games gần nhất. Bộ trưởng khẳng định thành tích chỉ có thể đến từ sự chuẩn bị bài bản, phát triển phong trào rộng rãi, chú trọng các môn thế mạnh và hướng tới đỉnh cao Asian Games, Olympic.

“Thể thao không chỉ là thành tích mà còn là cầu nối quảng bá hình ảnh đất nước. Đoàn Thể thao Việt Nam phải thể hiện được ý chí, bản lĩnh, màu cờ sắc áo của Tổ quốc. Hãy chiến đấu với quyết tâm lớn nhất", Bộ trưởng gửi gắm.