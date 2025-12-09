Báo Indonesia: Khi U22 Việt Nam hòa, chúng ta thắng bao nhiêu cũng phải về nước

TPO - Sau trận thua U22 Philippines ở ngày ra quân môn bóng đá nam SEA Games 33, truyền thông Indonesia đã lo lắng về kịch bản xấu với đoàn quân của HLV Indra Sjafri.

Trang Bola nhận định cơ hội vào bán kết của Indonesia đã bị thu hẹp. Tại bảng C, U22 Philippines chắc chắn nhất bảng với 6 điểm. U22 Indonesia phải đại chiến U22 Myanmar với mục tiêu duy nhất là giành trọn 3 điểm để hy vọng là đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Trang báo thể thao Indonesia nhắc đến cuộc đại chiến giữa U22 Việt Nam và U22 Malaysia, nơi mà kết quả ở trận này trực tiếp quyết định số phận của thầy trò HLV Sjafri. Bola không muốn trận U22 Việt Nam và U22 Malaysia có tỷ số hòa. Khi đó, mọi nỗ lực của U22 Indonesia ở trận gặp U22 Myanmar chỉ còn mang tính chất thủ tục trước khi về nước.

Sau trận thua U22 Philippines, HLV Sjafri chia sẻ về cơ hội vượt qua vòng bảng SEA Games 33 của đội nhà. Ông Sjafri nói: "Chúng tôi nên tập trung vào một chiến thắng trước U22 Myanmar. U22 Indonesia không thể kiểm soát được kết quả ở trận U22 Việt Nam gặp U22 Malaysia. Với chúng tôi, quan trọng nhất lúc này là phải thắng Myanmar trước đã".

Đội bóng xứ vạn đảo bước vào SEA Games 33 với tư cách là nhà đương kim vô địch. Trước khi đối đầu U22 Philippines, U22 Indonesia có khoảng 2 tháng để chuẩn bị cho SEA Games 33. Hiệp hội Bóng đá Indonesia đã làm mọi thứ có thể cho mục tiêu bảo vệ HCV SEA Games 33, như trực tiếp ra mặt để thuyết phục các CLB nước ngoài cho phép tuyển thủ U22 Indonesia trở về.

Bola tiết lộ sau trận thua U22 Philippines, đội trưởng Ivar Jenner đã tức giận, ném vỡ chai nước trên sân. Dion Markx, cầu thủ đang chơi ở hạng Nhì Hà Lan, ngồi thất thần trong đường hầm vào phòng thay đồ, không tin vào thất bại trước U22 Philippines. Khi tiếng còi kết thúc trận vang lên, nhiều cầu thủ U22 Indonesia đã gục xuống sân.

Chỉ với một trận thua, bầu trời như sụp đổ với U22 Indonesia. Đó là sự nghiệt ngã của môn bóng đá nam tại SEA Games 33 khi thể thức thay đổi, chia các đội thành 3 bảng. Với chỉ một suất duy nhất vào thẳng bán kết là vị trí dẫn đầu, một trận thua sẽ khiến các đội mất quyền tự quyết.

Tại bảng C, U22 Philippines đã thắng U22 Myanmar ở trận đầu tiên, khiến áp lực dồn vào U22 Indonesia càng nặng nề hơn. Ở trận đầu ra quân SEA Games 33, đôi chân của nhà đương kim vô địch như đeo chì. Trong khi đó, U22 Philippines đã có một trận làm nóng, làm quen sân bãi và đã chơi ổn định hơn U22 Indonesia.

U22 Indonesia chỉ có cơ hội khi cặp đấu U22 Việt Nam và U22 Malaysia có tỷ số thắng/thua. Nếu trận đấu đó có tỷ số hòa, U22 Malaysia giành 4 điểm, đứng nhất bảng với hiệu số tốt hơn. U22 Việt Nam cũng có 4 điểm và sẽ lấy vị trí nhì bảng đạt thành tích tốt nhất.

Theo kịch bản tốt nhất cho U22 Indonesia dựa trên cách biệt hiệu số, U22 Việt Nam sẽ thua U22 Malaysia. Ở bảng A, U22 Thái Lan sẽ thắng U22 Singapore. Khi đó, U22 Indonesia cạnh tranh trực tiếp với U22 Timor-Leste và U22 Việt Nam dựa trên hiệu số. Thầy trò HLV Sjafri sẽ được định đoạt số phận của mình bằng cách thắng đậm U22 Myanmar.