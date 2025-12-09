Tất tần tật về Lễ khai mạc 'hoành tráng và đạt đẳng cấp quốc tế' của SEA Games 33

TPO - Sau nhiều ngày chờ đợi và xen lẫn sự phấn khích là cả những hoang mang vì nhiều thay đổi đột ngột, cuối cùng SEA Games 33 cũng chính thức khai mạc. Và chúng ta hãy cùng chờ xem đêm diễn đỉnh cao, mở ra lễ hội với những ngày thi đấu sôi nổi của 11 quốc gia Đông Nam Á.

Lễ khai mạc SEA Games 33 sẽ chính thức diễn ra lúc 19h00 ngày 9/12 tại sân vận động Quốc gia Rajamangala.

Ban đầu, Ban tổ chức lựa chọn Sanam Luang ở quận Phra Nakhon, trung tâm lịch sử của Bangkok và ngay gần Cung điện Hoàng gia là địa điểm tổ chức lễ khai mạc, trong khi Sân vận động quốc gia Rajamangala sẽ diễn ra lễ bế mạc. Bộ trưởng Du lịch và Thể thao, Trưởng ban Tổ chức SEA Games 33 khi ấy là ông Surawong Thienthong đã hứa hẹn về một lễ khai mạc mãn nhãn, trang trọng và đáng nhớ.

Có rất nhiều thay đổi kể từ đó. Chỉ hơn một tháng trước khi SEA Games 33 diễn ra, địa điểm tổ chức Lễ khai mạc được chuyển về sân vận động Quốc gia Rajamangala vì lý do an ninh khi căng thẳng giữa Thái Lan và Campuchia gia tăng. Bên cạnh đó, sau khi Vương thái hậu Thái Lan Sirikit băng hà ở tuổi 93, Ban tổ chức dự kiến tổ chức Lễ khai mạc trang trọng nhưng đơn giản.

Tuy nhiên ở kỳ SEA Games đầu tiên Thái Lan đăng cai sau 18 năm, nước chủ nhà muốn gây ấn tượng với bạn bè trong khu vực cũng như quốc tế, đồng thời coi đây là động lực để phát triển kinh tế, du lịch. Vì vậy vào ngày 7/12, ông Atthakorn Sirilatthakorn, người thay thế ông Surawong trên cương vị Bộ trưởng Du lịch và Thể thao, tuyên bố Lễ khai mạc SEA Games 33 sẽ đảm bảo mọi yếu tố, từ độ hoành tráng, tính nghệ thuật cũng như tiêu chuẩn quốc tế.

Quang cảnh sân Rajamangala chuẩn bị cho Lễ khai mạc SEA Games 33.

Theo Bộ trưởng Atthakorn, mặc dù gặp phải nhiều trở ngại, từ trận lũ lịch sử ở miền nam Thái Lan đến xung đột với Campuchia khiến kế hoạch đảo lộn, cũng như hạn chế về mặt ngân sách, nhưng Lễ khai mạc SEA Games 33, dự kiện dự kiến sẽ mang lại 15 tỷ bath, chắc chắn không làm ai thất vọng. Chương trình sẽ khiến tất cả bị hấp dẫn bởi tính đa chiều trong nghệ thuật, văn hóa và vẻ đẹp của Thái Lan.

Ban tổ chức cho biết, Lễ khai mạc SEA Games được long trọng cử hành với sự chủ trì của Quốc vương Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida.

Điểm nhấn của buổi lễ là sự nhấn mạnh những chuẩn mực mới, khai thác tiềm năng của người Thái, đặc biệt là thế hệ trẻ vừa hiện đại vừa mang những nét quyến rũ của Thái Lan. SEA Games 33 với chủ đề chính "Thống nhất toàn khu vực" hay "Chúng ta là một" sẽ bao gồm năm màn trình diễn hoành tráng, quy mô lớn, kết hợp nghệ thuật, văn hóa với công nghệ biểu diễn hiện đại, tạo nên sự phấn khích tột độ.

Theo cách giải thích của Ban tổ chức, "một" (One) vừa mang ý nghĩa là vị trí đầu tiên mà tất cả muốn hướng tới, vừa là điểm khởi đầu, nhắc nhở SEA Games được tổ chức lần đầu tại chính Thái Lan năm 1959. Vì vậy, mở màn khai mạc là tiết mục hoành tráng, đưa khán giả "quay ngược thời gian" về cội nguồn của đại hội, trước khi những tiết mục khác tiếp nối thổi bùng đam mê thể thao.

Ban tổ chức cũng tiết lộ, Lễ khai mạc là sự hòa quyện giữa âm nhạc và thể thao, bên cạnh hình ảnh, ánh sáng, âm thanh cùng công nghệ trình chiếu đa phương tiện với nhiều hiệu ứng đặc biệt, mang đến sự ấm áp của tình hữu nghị 11 quốc gia Đông Nam Á, đồng thời cho thấy sức mạnh công nghệ của nước chủ nhà.

Để thổi bùng sự phấn khích, chương trình có sự tham gia cả các nghệ sĩ hàng đầu Thái Lan như "BamBam" Kunpimook Bhuwakul, cùng với Nattawut Srimok, rapper có nghệ danh Golf F. Hero, và "V" Violet Wautier, "Twopee" Pitawat Phrueksakit, và Sombat Banchamek, còn được gọi là Buakaw Banchamek. Chưa hết, cầm biển dẫn đoàn sẽ là 11 Hoa hậu đẳng cấp quốc tế và quốc gia, trong đó có Hoa hậu Thế giới 2025 Opal Suchata Chuangsri.

11 đoàn diễu hành với khoảng 500 vận động viên sẽ lần lượt tiến vào khu vực chính của Rajamangala, với Brunei sẽ là quốc gia đầu tiên còn chủ nhà Thái Lan là đoàn cuối cùng. Quốc kỳ Thái Lan được cầm bởi Kulwut Vitidsant, vận động viên cầu lông từng giành huy chương bạc Olympic, và vận động viên nữ Chanjam Suwanpeng, nữ võ sĩ quyền Anh đã giành huy chương Đồng Olympic 2024.

Thay mặt các vận động viên đọc lời tuyên thệ sẽ là vận động viên chạy nước rút của nước chủ nhà Phuriphon "Bew" Boonson, bên cạnh Yu "Balung" Thapthimdaeng, nhà vô địch thế giới taekwondo hạng cân 68 kg đọc lời tuyên thệ bằng tiếng Thái, và Thanyaporn "Tanya" Phruksakorn, xạ thủ súng ngắn Thái Lan đọc tiếng Anh.

Một điều đặc biệt là SEA Games 33 mang chủ đề "SEA Games Xanh Net Zero", và điều này cũng sẽ diễn ra trong nghi thức thắp đuốc không gây ô nhiễm môi trường. Nhiều khả năng Panipak Wongpattanakit, vận động viên 2 lần đoạt huy chương vàng Olympic môn taekwondo, sẽ thực hiện nghi thức quan trọng này theo cách chưa từng có, theo tiết lộ của ông Atthakorn.

Những hình ảnh tại sân vận động Quốc gia Rajamangala vào đêm trước Lễ khai mạc: