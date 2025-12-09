Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

HLV U22 Indonesia trách học trò không tuân lệnh dẫn tới thất bại sốc ở SEA Games 33

Đặng Lai

TPO - U22 Indonesia, đội giành HCV SEA Games 32, đã bất ngờ gục ngã trước U22 Philippines bằng trận thua 0-1. HLV của họ, ông Indra Sjafri đã lên tiếng bày tỏ sự không hài lòng với các học trò.

screenshot-2025-12-08-at-19-52-5508-8819-1765198459-1536x921.png

Tối 8/12, một kết quả gây sốc đã xuất hiện tại bảng C bóng đá nam SEA Games 33. U22 Indonesia đã bất ngờ gục ngã trước U22 Philippines. Trớ trêu thay, Indonesia thua từ “bài tủ” ném biên xa mà họ vốn thực hiện thành công ở SEA Games 32 và vòng loại World Cup 2026.

Bàn thắng đến ở cuối hiệp 1, khi cầu thủ U22 Philippines ném biên cực mạnh. Các hậu vệ U22 Indonesia lúng túng để rồi Banatao chớp thời cơ đánh đầu chính xác, đưa đội bóng áo trắng vượt lên dẫn trước.

HLV Indra Sjafri chia sẻ đã lên kế hoạch rất kỹ cho các học trò về cách dàn xếp tấn công và phòng ngự các tình huống ném biên xa. Đó là lý do khiến ông rất thất vọng. Ông đã trách các học trò không nghe theo chỉ đạo của mình.

pssi-tegaskan-indra-sjafri-bukan-pelatih-timnas-u-23-di-sea-games.jpg
HLV Indra Sjafri cho rằng đội của ông đã tập chống ném biên rất kỹ

Indra Sjafri nhấn mạnh: "Thật đáng tiếc khi trong tình huống ném biên xa, các cầu thủ không thực hiện đúng như những gì họ được huấn luyện về việc ai sẽ theo kèm ai".

Sang hiệp 2, Indonesia tăng tốc độ tấn công. Sự góp mặt của Robi Darwis, Rahmat Arjuna và Toni Firmansyah đã tạo ra những đợt lên bóng dồn dập. Tuy nhiên, Indonesia lúng túng ở 1/3 cuối sân, không tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn rõ rệt.

Đây là một điểm nữa HLV Indra Sjafri thất vọng về các học trò. Ông nói: "Trong hiệp 2, chúng tôi đã cố gắng thay đổi cầu thủ và đội hình. Đúng là chúng tôi đã có thể kiểm soát trận đấu, nhưng các cầu thủ lại không thể tận dụng được điều đó để tạo ra cơ hội".

Với kết quả thua 0-1, U22 Indonesia đứng thứ 2 bảng C với 0 điểm, hơn Myanmar về hiệu số bàn thắng bại. Tấm vé đi tiếp đã chắc chắn thuộc về U22 Philippines với 2 trận toàn thắng. U22 Indonesia vẫn còn cơ hội lọt vào bán kết SEA Games với tư cách là đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Yêu cầu đầu tiên mà họ phải hoàn thành là một chiến thắng đậm trước U22 Myanmar.

Đặng Lai
