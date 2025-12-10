Ông Kim Sang-sik nhận xét về U22 Malaysia: Thể lực, tấn công giàu sức mạnh nhưng...

TPO - HLV Kim Sang-sik cho biết U22 Việt Nam đã chuẩn bị kỹ về thể lực và chiến thuật cho trận đấu với U22 Malaysia ở lượt cuối bảng B, môn bóng đá nam SEA Games 33.

HLV Kim Sang-sik cho biết chiến thắng là mục tiêu bắt buộc với U22 Việt Nam trước U22 Malaysia (ảnh Hữu Phạm)

Trận đấu diễn ra chiều mai 11/12 trên sân vận động Rajamangala, kết quả sẽ quyết định ngôi đầu bảng B.

“Malaysia mạnh về thể lực, chơi tấn công giàu sức mạnh. Tuy nhiên, chúng tôi đã chuẩn bị kỹ về thể lực lẫn chiến thuật. Thông qua các cuộc họp chuyên môn và sự chăm chỉ tập luyện của cầu thủ, chúng tôi tin tưởng sẽ đạt được mục tiêu đề ra”-HLV Kim Sang-sikcho biết ở buổi tập của U22 Việt Nam tại Bangkok hôm nay.

Do đang cùng được 3 điểm nhưng kém đối thủ về chỉ số phụ, U22 Việt Nam buộc phải thắng nếu muốn giành vị trí nhất bảng. HLV Kim Sang-sik cho biết đây cũng là mục tiêu của đội tuyển U22 Việt Nam. Nhà cầm quân người Hàn Quốc khẳng định toàn bộ 23 cầu thủ đều có sự chuẩn bị tốt, sẵn sàng cho trận đấu.

"Chiến thắng là mục tiêu bắt buộc"-HLV Kim Sang-sik nói, thêm rằng ông đã nhắc nhở các cầu thủ cuộc đối đầu với U22 Malaysia tương tự như một trận đấu loại trực tiếp.

Đề cập đến vấn đề chuyên môn của U22 Việt Nam, ông Kim Sang-sik cho rằng đội tạo được nhiều cơ hội nhưng chưa tận dụng tốt. Tuy nhiên, các cầu thủ đang tiến bộ hơn qua từng trận đấu và chiến thắng trước U22 Lào giúp toàn đội tự tin hơn.

Ở buổi tập chiều nay tại Bangkok, HLV Kim Sang-sik đã cho các cầu thủ vận động nhẹ, duy trì cảm giác bóng đồng thời tập chiến thuật.

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn