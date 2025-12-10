Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Ông Kim Sang-sik nhận xét về U22 Malaysia: Thể lực, tấn công giàu sức mạnh nhưng...

Tiểu Phùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - HLV Kim Sang-sik cho biết U22 Việt Nam đã chuẩn bị kỹ về thể lực và chiến thuật cho trận đấu với U22 Malaysia ở lượt cuối bảng B, môn bóng đá nam SEA Games 33.

anh-chup-man-hinh-2025-12-10-luc-163730.png
HLV Kim Sang-sik cho biết chiến thắng là mục tiêu bắt buộc với U22 Việt Nam trước U22 Malaysia (ảnh Hữu Phạm)

Trận đấu diễn ra chiều mai 11/12 trên sân vận động Rajamangala, kết quả sẽ quyết định ngôi đầu bảng B.

“Malaysia mạnh về thể lực, chơi tấn công giàu sức mạnh. Tuy nhiên, chúng tôi đã chuẩn bị kỹ về thể lực lẫn chiến thuật. Thông qua các cuộc họp chuyên môn và sự chăm chỉ tập luyện của cầu thủ, chúng tôi tin tưởng sẽ đạt được mục tiêu đề ra”-HLV Kim Sang-sikcho biết ở buổi tập của U22 Việt Nam tại Bangkok hôm nay.

anh-chup-man-hinh-2025-12-10-luc-163831.png

Do đang cùng được 3 điểm nhưng kém đối thủ về chỉ số phụ, U22 Việt Nam buộc phải thắng nếu muốn giành vị trí nhất bảng. HLV Kim Sang-sik cho biết đây cũng là mục tiêu của đội tuyển U22 Việt Nam. Nhà cầm quân người Hàn Quốc khẳng định toàn bộ 23 cầu thủ đều có sự chuẩn bị tốt, sẵn sàng cho trận đấu.

"Chiến thắng là mục tiêu bắt buộc"-HLV Kim Sang-sik nói, thêm rằng ông đã nhắc nhở các cầu thủ cuộc đối đầu với U22 Malaysia tương tự như một trận đấu loại trực tiếp.

Đề cập đến vấn đề chuyên môn của U22 Việt Nam, ông Kim Sang-sik cho rằng đội tạo được nhiều cơ hội nhưng chưa tận dụng tốt. Tuy nhiên, các cầu thủ đang tiến bộ hơn qua từng trận đấu và chiến thắng trước U22 Lào giúp toàn đội tự tin hơn.

anh-chup-man-hinh-2025-12-10-luc-163803.png

Ở buổi tập chiều nay tại Bangkok, HLV Kim Sang-sik đã cho các cầu thủ vận động nhẹ, duy trì cảm giác bóng đồng thời tập chiến thuật.

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Tiểu Phùng
#SEA Games 33 #U22 Việt Nam #Kim Sang-sik #U22 Malaysia #Rajamangala

Xem thêm

Cùng chuyên mục