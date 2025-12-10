Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Đại chiến U22 Malaysia: Đối thủ liên tục đón viện binh, U22 Việt Nam thêm thử thách

TPO - Ubaidullah Shamsul khiến CĐV Malaysia được tiếp thêm niềm tin sau khi hội quân cùng toàn đội ở Thái Lan. Với Ubaidullah, U22 Malaysia được bổ sung điều gì để chuẩn bị đối đầu U22 Việt Nam?

Trước trận đấu quyết định ở bảng B, U22 Malaysia đón tin vui khi Ubaidullah Shamsul, thủ môn Haziq Mukhriz và tiền vệ Izwan Yuslan hội quân cùng đồng đội. Trong đó, sự trở lại của Ubaidullah được truyền thông và giới chuyên môn Malaysia nhắc đến nhiều nhất, kỳ vọng đây sẽ là nhân tố tạo nên bước ngoặt ở trận đại chiến U22 Malaysia và U22 Việt Nam.

U22 Malaysia đã dễ dàng thắng U22 Lào 4-1 ở trận ra quân. Đó là chiến thắng không có nhiều điều để nói, khi "Hổ Malay" chỉ bị bất ngờ trong 5 phút đầu và thủng lưới trước. Sau đó, thế trận hoàn toàn nằm trong tay U22 Malaysia, với nhiều cơ hội và chuyển hóa thành 4 bàn.

Đâu đó vẫn có vết xước trong chiến thắng đậm của U22 Malaysia. Điển hình là tình huống U22 Malaysia thủng lưới, họ đối đầu U22 Lào trong thế 5 đánh 3. Hàng thủ U22 Malaysia mắc lỗi đầu tiên với pha giăng bẫy việt vị bất thành. Khi cầu thủ U22 Lào thoát xuống, trung vệ Aiman Hakimi đứng quá xa để kịp ngăn chặn đường chuyền.

Sau đó, Bounphaeng chạy chỗ và dứt điểm một chạm tung lưới U22 Malaysia. Sai lầm từ hàng thủ "Hổ Malay" tiếp nối với pha theo kèm hời hợt của trung vệ Moses Raj. Thủ môn của U22 Malaysia cũng có một phần lỗi vì pha phán đoán và đổ người quá chậm khi cú sút từ đối phương đưa bóng đi không quá mạnh.

U22 Malaysia sẽ mạnh lên nhiều so với trận thắng U22 Lào.

Trước U22 Lào, U22 Malaysia chơi với hệ thống 3 trung vệ, gồm Aiman Hakimi, Moses Raj và Shapro Aysar Hadi (đội trưởng). Hakimi và Raj cùng sinh năm 2005, hiện khoác áo đội trẻ CLB Selangor ở giải Malaysia. Đây là 2 vị trí non nớt, ít kinh nghiệm thi đấu trong màu áo CLB lẫn các cấp đội tuyển Malaysia.

Thủ quân Aysar Hadi (sinh năm 2003) có trình độ và kinh nghiệm cao nhất trong bộ 3 trung vệ đối đầu U22 Lào. Hadi đang thuộc biên chế CLB Johor Darul Ta'zim II, là nhân tố quen mặt ở các cấp đội trẻ Malaysia từ U19 đến U23.

Sự xuất hiện của viện binh Ubaidullah được kỳ vọng giúp hàng thủ U22 Malaysia khỏa lấp các lỗ hổng trước sức mạnh tấn công của U22 Việt Nam. Ubaidullah (sinh năm 2003) là trụ cột của CLB Terengganu. Trung vệ này đã được triệu tập lên đội tuyển quốc gia và chơi 2 trận cho Malaysia.

Vị trí thủ môn của U22 Malaysia có thể thay đổi vì sự hiện diện của Haqiz Mukriz, nhân tố có nhiều kinh nghiệm hơn so với người gác đền ở trận thắng U22 Lào là Sharani Zuhilmi. Sau cùng, khác biệt của U22 Malaysia khi đối đầu U22 Việt Nam có thể đến từ vị trí ẩn số Izwan Yuslan, một trong những hy vọng lớn của tuyến giữa "Hổ Malay" ở SEA Games 33, vừa kịp hội quân khi được CLB cho phép sang Thái Lan.

Theo cục diện bảng B, U22 Việt Nam và U22 Malaysia cùng có 3 điểm. U22 Malaysia chiếm ưu thế với hiệu số bàn thắng tốt hơn (+3), do đó chỉ cần hòa là đứng nhất bảng và chắc suất vào chung kết. Nếu U22 Malaysia thua, họ có nguy cơ bị loại khi cạnh tranh suất nhì bảng có thành tích tốt nhất cùng 2 đội khác.

