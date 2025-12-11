Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tuyển nữ Việt Nam hướng tới chiến thắng quyết định, nhắn nhủ 'người hâm mộ chính là sức mạnh lớn'

TPO - Trước cuộc đối đầu quyết định với Myanmar, tuyển nữ Việt Nam thể hiện khí thế và sự tập trung tuyệt đối. Sự cổ vũ của người hâm mộ tiếp tục là điểm tựa tinh thần quan trọng, tiếp lửa cho thầy trò HLV Mai Đức Chung hướng đến chiến thắng ở trận đấu then chốt.

Trọng Đạt
1.jpg

Chiều 10/12, đội tuyển nữ Việt Nam bước vào buổi tập làm quen sân để chuẩn bị cho trận cầu quyết định với Myanmar tại vòng bảng SEA Games 33. Không khí nghiêm túc bao trùm suốt hơn một giờ đồng hồ, khi toàn đội đặt mục tiêu duy nhất: chiến thắng để giành vé vào bán kết.

Buổi tập được bố trí đúng khung giờ thi đấu (16h00), nhằm giúp các cầu thủ thích ứng tối đa với thời tiết oi nóng và chất lượng mặt sân. Dưới sự chỉ đạo của HLV Mai Đức Chung và các cộng sự, đội tuyển tập trung vào những mảng miếng chiến thuật, nâng cao tốc độ di chuyển, phối hợp nhóm và xử lý bóng ở phạm vi hẹp. Mọi động tác đều cho thấy sự quyết tâm của các tuyển thủ trước thử thách lớn.

2.jpg

Tại buổi tập, tiền vệ Thái Thị Thảo, tác giả cú hat-trick ấn tượng ở trận ra quân, bày tỏ niềm cảm kích với cổ động viên: “Ở bất cứ đâu, chúng tôi đều cảm nhận được tình yêu và sự ủng hộ của người hâm mộ. Đó luôn là nguồn động lực để toàn đội bước vào trận đấu với tinh thần mạnh mẽ nhất".

Thái Thị Thảo cũng dành sự tôn trọng cho đối thủ. Cô nhấn mạnh sức ảnh hưởng của cầu thủ số 7 Myanmar, gương mặt từng nhiều lần tạo khó khăn cho tuyển Việt Nam: “Bạn ấy có kỹ thuật tốt, rất linh hoạt trong xử lý bóng. Chúng tôi phải giữ sự tập trung tối đa để hóa giải và hướng tới kết quả tốt nhất.”

3.jpg

Theo kế hoạch, đội tuyển sẽ họp phân tích băng hình vào sáng 11/12 để đánh giá cụ thể điểm mạnh - yếu của Myanmar, từ đó tinh chỉnh phương án chiến thuật cho phù hợp.

HLV Mai Đức Chung cho biết toàn đội đang có trạng thái thể lực tốt, không ai gặp chấn thương, tinh thần thi đấu rất cao. Ông động viên các học trò cần giữ bản lĩnh, phát huy kinh nghiệm và cải thiện các chi tiết nhỏ để hoàn thiện hơn trong trận đấu quan trọng này.

Với sự chuẩn bị nghiêm túc, tinh thần đoàn kết và đặc biệt là nguồn cổ vũ nồng nhiệt từ người hâm mộ, tuyển nữ Việt Nam đang hướng tới cuộc đối đầu Myanmar với quyết tâm cao nhất. Mục tiêu của thầy trò HLV Mai Đức Chung không gì khác ngoài chiến thắng, bước đệm cho hành trình chinh phục tấm HCV SEA Games mong đợi.

