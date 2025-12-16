Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Dulux và cộng đồng nhà thầu ‘tiếp lửa’ đường đua SEA Games 33 tại Thái Lan

P.V

Trong không khí sôi động của Đại hội Thể thao Đông Nam Á - SEA Games 33, thương hiệu sơn Dulux thuộc AkzoNobel đã tổ chức chuyến đi đặc biệt, đưa 60 nhà thầu tiêu biểu từ khắp các tỉnh thành Việt Nam đến sân vận động Rajamangala (Thái Lan) để trực tiếp cổ vũ cho Đội tuyển Quốc gia.

Tại trận bán kết 1 đầy kịch tính, các nhà thầu Dulux đã cùng hòa nhịp đập với hàng triệu người hâm mộ, chứng kiến khoảnh khắc Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Philippines và chính thức giành quyền vào chung kết.

hinh-2-9778.jpg
Cộng đồng nhà thầu Dulux đồng hành cùng Đội tuyển Việt Nam tại trận bán kết 1

Đây là hoạt động thường niên nằm trong khuôn khổ chương trình Nhà thầu Chuyên nghiệp Dulux. Khác với các quan hệ đối tác thông thường, AkzoNobel luôn chú trọng xây dựng sự gắn kết bền vững dựa trên chiến lược lấy "Con người" làm trọng tâm. Chương trình không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ công việc kinh doanh mà còn mang đến những trải nghiệm giá trị, tạo cơ hội để các hội viên giao lưu, chia sẻ và lan tỏa tinh thần yêu bóng đá và niềm tự hào dành cho đội tuyển Việt Nam tại các giải đấu lớn trong khu vực.

Thông qua những hoạt động ý nghĩa này, Dulux khẳng định cam kết đồng hành lâu dài cùng các nhà thầu, xem họ là những đối tác chiến lược quan trọng trong hành trình kiến tạo không gian sống chất lượng cho người Việt.

P.V
#Dulux #nhà thầu #SEA Games 33 #Việt Nam #Thái Lan #bóng đá

