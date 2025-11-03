Nhiều cựu tuyển thủ quốc gia và tay vợt hàng đầu tranh tài tại Giải Báo Hànộimới mở rộng 2025

Gần 400 vận động viên từ 80 đơn vị trong cả nước sẽ tranh tài tại Giải bóng bàn Báo Hànộimới mở rộng lần thứ XII năm 2025. Sự kiện năm nay nổi bật với số lượng đội phong trào tăng mạnh và sự góp mặt của các cựu tuyển thủ quốc gia, hứa hẹn các trận đấu kịch tính và nhiều cảm xúc.

Ban tổ chức và các nhà tài trợ chụp ảnh lưu niệm tại họp báo. Ảnh: Quang Thái

Ra đời từ năm 2012, đến năm 2013, Giải bóng bàn Báo Hànộimới mở rộng trở thành giải đấu thường niên do Báo Hànộimới tổ chức và nhận được sự quan tâm của đông đảo vận động viên.

Năm nay, giải diễn ra tại Nhà thi đấu Cầu Giấy (Hà Nội) từ ngày 7 đến 9/11/2025. Tổng cộng có gần 400 tay vợt đến từ 80 đơn vị tranh tài ở 12 nội dung thi đấu, trong đó nổi bật là sự gia tăng số lượng đội tham dự nội dung đồng đội nam phong trào, tăng lên hàng chục đội so với mùa giải trước, hứa hẹn những trận đấu kịch tính và đầy bất ngờ.

Các vận động viên đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước như Vĩnh Long, TP. Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Đà Nẵng, Nghệ An, Hưng Yên, Phú Thọ, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Bắc Ninh và Hải Phòng, góp phần tạo nên sự đa dạng và chất lượng chuyên môn cao.

Điểm nhấn của mùa giải năm nay là sự góp mặt của các cựu tuyển thủ quốc gia như Vũ Thị Nô En, Nguyễn Bích Ngọc, Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Tuấn Quỳnh, Vũ Quang Hiền, cùng những tay vợt hàng đầu hiện nay như Nguyễn Đăng Hiệp, Bùi Thế Nghĩa, Vũ Mạnh Huy, Nguyễn Như Phong, Trần Mạnh Cường, Nguyễn Hoàng Lâm, Tạ Hồng Khánh, Lê Văn Đức, Lâm Thu Cúc, Hoàng Trà My, Trần Diệu Linh và Vũ Hoài Thanh.

Giải năm nay gồm 12 nội dung thi đấu, từ đơn nam lãnh đạo, đồng đội nam hạng nâng cao, đồng đội nam phong trào, đơn nam hạng nâng cao, đơn nam hạng phong trào dưới 45 tuổi, đơn nữ từ 45 tuổi trở lên, đơn nữ dưới 45 tuổi, đôi nam có lãnh đạo, đôi nam hạng phong trào từ 45 tuổi trở lên, đôi nam nữ trên 45 tuổi, đôi nam nữ dưới 45 tuổi đến đôi nữ trên 45 tuổi.

Mỗi vận động viên được đăng ký tối đa hai nội dung thi đấu, theo Luật Thi đấu bóng bàn do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành. Giải sử dụng bàn DoubleFish 235 mặt xanh cùng thảm đạt tiêu chuẩn thi đấu chuyên nghiệp của Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam.

Ban Tổ chức sẽ trao cúp, cờ, huy chương và tiền thưởng cho các cá nhân, đôi và đội đoạt giải Nhất, Nhì, đồng giải Ba, với tổng giá trị giải thưởng hơn 160 triệu đồng, tăng 10% so với mùa giải trước, hứa hẹn tạo sức hút mạnh mẽ cho vận động viên và khán giả.