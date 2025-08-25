Cuối cùng, Tommy Fleetwood đã thoát danh xưng 'Vua về nhì'!

TPO - Sau 7 năm chờ đợi kể từ ngày gia nhập PGA Tour (2018), Tommy Fleetwood giành chức vô địch đầu tiên trong sự nghiệp, và đến từ một giải đấu đặc biệt: Tour Championship 2025. Chiến thắng không chỉ mang về cho anh chiếc cúp FedEx Cup danh giá cùng 10 triệu USD tiền thưởng, mà còn là sự giải thoát sau những tháng năm dài sống trong nỗi ám ảnh về nhì.

“Cảm giác này thật khó tin", Fleetwood (34 tuổi) xúc động chia sẻ. “163 lần ra sân mà không thắng, đôi lúc tôi tự hỏi liệu mình có đủ tốt để làm được điều này hay không. Nhưng hôm nay, tất cả đã được đền đáp".

Trong 7 năm chơi ở PGA Tour, Fleetwood từng 6 lần về nhì, 6 lần đứng hạng 3, 30 lần lọt top 5. Anh kiếm được hơn 33 triệu USD nhưng chẳng đồng nào mua nổi cảm giác mãn nguyện. Đằng sau những nụ cười hiền lành quen thuộc, Fleetwood đã chịu đựng sự dằn vặt khủng khiếp: 163 giải đấu mà chưa một lần biết đến hương vị chiến thắng.

Có những lần cơ hội đến thật gần, rồi vụt mất chỉ vì sai lầm ở thời khắc quyết định. Thậm chí, mùa hè năm nay, anh hai lần lỡ cơ hội nâng cúp vì lỗi tự gây ra. Những vết sẹo tinh thần ngày một chồng chất. Nhưng tại East Lake Golf Club, Fleetwood đã làm được điều mà chính anh từng nghĩ có thể “không bao giờ đến”.

Chiến thắng của sự giải thoát

Fleetwood khép lại vòng đấu cuối 68 gậy (-2) để giành chiến thắng với tổng điểm (-18), hơn nhóm bám đuổi 3 gậy. Anh trở thành golfer đầu tiên kể từ Chad Campbell năm 2003 vừa đăng quang Tour Championship vừa giành danh hiệu PGA Tour đầu tiên trong sự nghiệp.

Thế nhưng, ngay cả khi bước lên hố 18 par5 với lợi thế 3 gậy, Fleetwood vẫn khó lòng thư giãn. Những vết sẹo tinh thần của 163 lần lỡ dở vẫn còn đó. Khi cú gạt ghi điểm par ở hố 18 cuối đưa bóng rơi xuống hố, Fleetwood thoáng choáng ngợp, rồi bật tung cảm xúc: anh giơ hai tay cao, hét lớn trong tiếng hô vang đồng thanh “Tommy! Tommy!” của hàng nghìn khán giả Mỹ.

Bên cạnh green, đồng hương Justin Rose (nhà vô địch FedEx Cup 2018) cùng Harry Hall tiến tới ôm chặt lấy anh. Shane Lowry, người đồng đội Ryder Cup, cũng có mặt để chia vui. Rose thậm chí còn lấy điện thoại quay lại hình ảnh để đời của làng golf thế giới.

Đây là lần thứ 2 trong năm nay, Georgia chứng kiến một “khoảnh khắc của sự giải thoát”. Tháng 4, Rory McIlroy vô địch The Masters sau 10 năm, hoàn tất Grand Slam sự nghiệp. Fleetwood không phải chờ dài đến vậy, nhưng anh đã phải chịu đựng nhiều thất vọng hơn, với hàng trăm giải đấu, hàng trăm lần dằn vặt bản thân.

Anh từng thắng 8 lần ở châu Âu, nhưng vẫn chưa từng thắng ở Mỹ. “Đó là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp. Tôi không cần nó để chứng minh điều gì, nhưng tôi khao khát. Giờ nhìn lại, chiến thắng này như điểm nhấn khép lại chuỗi lần bỏ lỡ. Khi về nhà, tôi sẽ lại bắt đầu tập luyện, tiếp tục làm việc và hướng đến giải đấu tiếp theo", Fleetwood nói.

Bản lĩnh lên ngôi

Hai tuần trước, tại FedEx St. Jude Championship, Fleetwood bỏ lỡ chiến thắng ở vòng playoff. Ám ảnh thất bại vẫn còn đó khi bước vào vòng chung kết Tour Championship cùng tổng điểm (-16) với Patrick Cantlay. Áp lực nặng như đá tảng, nhưng lần này, anh đã chứng minh bản lĩnh.

Không có vòng đấu thực sự hoàn hảo, nhưng Fleetwood luôn biết cách sửa sai đúng lúc. Mỗi khi mắc bogey, anh đều ngay lập tức gỡ lại bằng birdie. Đặc biệt, hai cú gạt dài thành công ở hố 12 và 13, ngay sau khi Cantlay thu hẹp khoảng cách, đã xoay chuyển cục diện. Từ đó, anh giữ vững thế trận đến cuối vòng.

Cantlay sa sút vì bogey và double bogey từ sớm, rồi hụt hơi ở đoạn cuối. Russell Henley, Keegan Bradley đánh 69 và 70 gậy, không đủ sức cạnh tranh. Scottie Scheffler, số 1 thế giới, nhen nhóm hy vọng rồi tự tay dập tắt bằng double bogey ở hố 15. Trong khi đó, Fleetwood giữ vững sự điềm tĩnh, không để những “con quỷ trong đầu” dắt lối.

“Không dễ dàng gì. Tôi từng mất nhịp, đánh thiếu ổn định, nhưng rồi tự tìm lại chính mình. Khi bạn đã trải qua đủ thất bại, kinh nghiệm sẽ dạy bạn cách đứng vững. Và hôm nay, tôi đã làm đúng", Fleetwood nói.

Chiến thắng đưa Fleetwood từ hạng 10 lên hạng 6 thế giới, khẳng định chỗ đứng trong nhóm tinh hoa. Quan trọng hơn, Fleetwood trở thành người đầu tiên trong lịch sử Playoffs FedEx Cup đánh cả bốn vòng dưới 70 gậy tại East Lake, minh chứng cho sự ổn định tuyệt đối.

Bền bỉ là chìa khóa thành công

Fleetwood trở thành golfer Vương quốc Anh thứ ba trong lịch sử vô địch FedExCup, sau Justin Rose (2018) và Rory McIlroy (3 lần).

"Sự bền bỉ của Fleetwood không chỉ nằm ở thể lực, mà trước hết ở tâm trí. Trải qua hàng trăm thất bại, anh vẫn kiên trì tin rằng 'một ngày, mình sẽ làm đúng'. Điều đó cho thấy anh ấy có thái độ tuyệt vời với golf đến thế nào, kiên cường đến mức nào", Rory McIlroy nhận xét.

Bản thân Fleetwood cũng thừa nhận, anh đã học cách “thưởng thức” áp lực sau hàng trăm thất bại. “Tôi hy vọng từ nay chúng ta sẽ có nhiều điều khác để nói, thay vì việc tôi chưa từng thắng ở Mỹ. Tôi tự hào vì đã chứng minh rằng nếu đủ kiên cường, không ngừng đứng dậy sau thất bại, một ngày thành công sẽ đến".

"Tôi muốn kể câu chuyện này cho những VĐV trẻ rằng giấc mơ là có thật, và bền bỉ chính là con đường để chạm tới nó", golfer 34 tuổi nói.

Fleetwood đã phải chờ 164 giải đấu để có danh hiệu PGA Tour đầu tiên, nhưng khi khoảnh khắc ấy đến, nó trở thành một chiến thắng mang tính biểu tượng: chiến thắng của lòng kiên trì, của sự bền bỉ, của một trái tim không chịu khuất phục.