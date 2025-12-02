Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Vấn đề then chốt của U22 Việt Nam tại SEA Games 33 dưới góc nhìn Phó Chủ tịch VFF

Vĩnh Xuân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Anh Tú cho biết kế hoạch chuẩn bị của U22 Việt Nam phần nào bị ảnh hưởng do những thay đổi ở phút cuối của BTC nước chủ nhà, nhưng chuyên môn toàn đội vẫn được đảm bảo.

anh-chup-man-hinh-2025-12-01-luc-215420.png
U22 Việt Nam hướng tới SEA Games 33 với mục tiêu giành kết quả cao nhất

"Việc điều chỉnh lịch và địa điểm thi đấu phần nào ảnh hưởng tới kế hoạch chuẩn bị của đội. Tuy nhiên, chúng tôi đã chủ động có phương án ứng phó khi nhận thông tin, vì vậy hiện tại cơ bản công tác chuẩn bị diễn ra suôn sẻ"-ông Trần Anh Tú-Lãnh đội U22 Việt Nam tại SEA Games 33- cho biết.

Sát ngày diễn ra SEA Games 33, BTC nước chủ nhà Thái Lan đã buộc phải chuyển các nội dung tổ chức tại Songkhla gồm bóng đá nam sang địa điểm mới do tình trạng lũ lụt nghiêm trọng ở địa phương này. Bảng đấu của đội tuyển U22 Việt Nam được đưa qua sân Rajamangala (thủ đô Bangkok), đồng thời trận mở màn với U22 Lào cũng bị đẩy lên sớm 1 ngày (3/12) thay vì 4/12 như lịch ban đầu.

Theo Phó chủ tịch Trần Anh Tú, VFF trước đó đã cử người tiền trạm đánh giá tình hình và chuẩn bị phương án, gồm cả di chuyển, tránh tình trạng giao thông khó khăn ở Bangkok. Nhờ vậy, thầy trò HLV Kim Sang-sik được thoải mái tập trung cho công tác chuyên môn.

anh-chup-man-hinh-2025-12-01-luc-213341.png
PCT VFF Trần Anh Tú thường xuyên theo sát U22 Việt Nam trong suốt 1 năm trước thềm SEA Games 33

Chiều 1/12, sau khi có mặt tại Bangkok, đội tuyển U22 Việt Nam đã ổn định nơi ăn nghỉ, đồng thời có buổi tập đầu tiên lúc 17h để các cầu thủ làm quen thời tiết, khí hậu, hồi phục thể lực. Ông Trần Anh Tú cho biết các cầu thủ đều có thể lực tốt, tâm lý thoải mái và lạc quan.

Tại SEA Games 33, mục tiêu của đội tuyển U22 Việt Nam là vào tới trận chung kết, phấn đấu giành HCV. Áp lực lên thầy trò HLV Kim Sang-sik dự báo rất lớn trong bối cảnh chủ nhà Thái Lan có lợi thế sân nhà và đang quyết tâm rất lớn đoạt toàn bộ số HCV các môn bóng.

anh-chup-man-hinh-2025-11-28-luc-191742.png

Theo ông Trần Anh Tú, đội tuyển U22 Việt Nam dù vậy cũng đã có sự chuẩn bị bài bản, dài hơi. "U22 Việt Nam thực tế đã ổn định và được rèn luyện liên tục trong suốt năm qua. Chúng ta đã có ba chuyến tập huấn tại Trung Quốc, chuyến tập huấn chất lượng tại Qatar, vô địch giải U23 Đông Nam Á 2025, rồi toàn thắng tại vòng loại U23 châu Á 2026. Đó là cả quá trình chuẩn bị bài bản, xuyên suốt, nhằm giúp đội đạt trạng thái tốt nhất cho SEA Games 33”-ông Trần Anh Tú cho biết.

Vĩnh Xuân
#SEA Games 33 #U22 Việt Nam #Kim Sang-sik #Trần Anh Tú #Thái Lan #Bangkok

Xem thêm

Cùng chuyên mục