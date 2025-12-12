Giải Tiền Phong Half Marathon lan tỏa tinh thần thể thao tại siêu đô thị TPHCM

TPO - Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM kỳ vọng Giải Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025 sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần thể thao, đồng thời đóng góp vào việc quảng bá hình ảnh một đô thị năng động, hiện đại.

Ngày mai 13/12, Giải Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025 sẽ khai mạc tại Khu đô thị Vạn Phúc (TPHCM).

Phong phú thêm phong trào thể thao thành phố

Chia sẻ với phóng viên, ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, đánh giá, việc báo Tiền Phong lựa chọn TPHCM để tổ chức giải half marathon phong trào lần đầu tiên, cùng với chuỗi sự kiện thể thao như giải pickleball hay giải golf “Non sông một dải” trước đó, đã góp phần làm sinh động thêm cho phong trào thể thao thành phố.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM. Ảnh: Duy Anh

Ông Hồi đánh giá: “Cùng với các cái giải phong trào, giải chuyên nghiệp khác của thành phố, giải Tiền Phong Half Marathon đã tạo nên một bức tranh sinh động, lan tỏa đến nhiều khu vực từ trung tâm đến các khu vực xung quanh thành phố”.

Theo ông Hồi, với đặc thù TPHCM đang mở rộng không gian đô thị đã tạo điều kiện thuận lợi để kết hợp tổ chức thể thao với quảng bá hình ảnh thành phố năng động, thành phố của sự kiện.

“Chúng tôi đánh giá cao công tác tổ chức chuyên nghiệp của báo Tiền Phong, đặc biệt là việc luôn gắn hoạt động tổ chức với truyền thông. Điều này không chỉ tạo sân chơi cho vận động viên chuyên nghiệp và phong trào mà còn tạo khí thế, động lực vận động tích cực cho người dân. Đó chính là giá trị mà báo Tiền Phong đã đóng góp cho TPHCM”, ông Hồi nhấn mạnh.

Tạo hiệu ứng tích cực

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cũng đánh giá báo Tiền Phong là một trong những đơn vị báo chí tổ chức nhiều giải thể thao và luôn duy trì sự chuyên nghiệp trong các sự kiện diễn ra tại thành phố.

Ông Hồi nhận định, TPHCM là địa phương có phong trào thể dục thể thao phát triển mạnh, đồng thời là “thành phố của sự kiện”, nơi hầu hết các đơn vị báo chí và tổ chức lớn đều lựa chọn triển khai hoạt động. “Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM luôn tạo điều kiện và chúng tôi rất vui vì lần này giải được tổ chức lần đầu tiên tại TPHCM”, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM bày tỏ.

Giải Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025 sẽ khai mạc tại Khu đô thị Vạn Phúc (TPHCM)

Đánh giá vai trò của truyền thông trong việc xây dựng thương hiệu giải đấu và hình ảnh thành phố, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cho rằng báo Tiền Phong cùng các cơ quan báo chí đã tạo được hiệu ứng tích cực. Ngoài việc tổ chức chuyên nghiệp, thu hút nhiều vận động viên, điều lớn nhất là các cơ quan truyền thông làm tốt công tác truyền thông cho chính sự kiện của mình, mà chính sự kiện đó cũng chính là hình ảnh của thành phố.

Bên cạnh đó, ông Hồi cũng ghi nhận nỗ lực duy trì chuỗi nội dung truyền thông của báo Tiền Phong: “Báo Tiền Phong tổ chức những tuyến bài liên tục, tạo một vệt rất dài, ghi dấu ấn nơi đăng cai. Nhiều tỉnh, thành mời báo Tiền Phong tổ chức giải cũng vì hiệu ứng truyền thông này”.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi cũng đánh giá cao công tác truyền thông xuyên suốt của báo Tiền Phong, góp phần lan tỏa thông điệp sống khỏe và quảng bá hình ảnh địa phương đăng cai. Đây cũng là lý do nhiều địa phương mong muốn hợp tác trong các sự kiện thể thao tiếp theo.

Đường chạy Tiền Phong Half Marathon rực rỡ sắc cờ

“Chúng tôi hy vọng sắp tới báo Tiền Phong tiếp tục có giải mới và sẽ tiếp tục tổ chức tại TPHCM. Với vai trò tham mưu cho thành phố trong công tác tổ chức và truyền thông, chúng tôi sẽ tạo điều kiện để dấu ấn các giải ngày càng đậm nét hơn. Thành phố sẵn sàng hỗ trợ để các giải đấu do báo Tiền Phong tổ chức tiếp tục được mở rộng và nâng tầm”, ông Hồi nói.