Thanh niên Nghệ An tranh tài Pickleball

TPO - Giải đấu là dịp để tôn vinh tinh thần thể thao, lan tỏa tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng trong thi đấu thể thao, đồng thời tạo nguồn lực thiết thực để chung tay cùng cộng đồng thông qua Chiến dịch ‘Mùa đông ấm năm 2025’.