Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Thanh niên Nghệ An tranh tài Pickleball

Ngọc Tú

TPO - Giải đấu là dịp để tôn vinh tinh thần thể thao, lan tỏa tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng trong thi đấu thể thao, đồng thời tạo nguồn lực thiết thực để chung tay cùng cộng đồng thông qua Chiến dịch ‘Mùa đông ấm năm 2025’.

tp-1.jpg
Sáng 13/12, tại sân Pickleball thuộc Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An﻿, Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức Khai mạc Giải Pickleball thanh niên lần thứ I, năm 2025 và phát động chiến dịch tình nguyện “Mùa đông ấm﻿ năm 2025”.
tp-2.jpg
tp-3.jpg
Tham dự buổi lễ có ông Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An; ông Kha Văn Tám - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An; đại diện lãnh đạo Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, Tỉnh Đoàn Nghệ An cùng các vận động viên tham gia giải.
tp-4.jpg
Sự kiện được tổ chức nhằm chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XIX; Đại hội Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng.
tp-6.jpg
Giải đấu năm nay quy tụ 38 cặp vận động viên đến từ các cơ sở Đoàn﻿ trực thuộc, tranh tài ở hai bảng đấu (Thanh niên và Đoàn kết) với ba nội dung gồm đôi nam, đôi nữ và đôi nam - nữ.
tp-5.jpg
Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Bá Tuấn Anh - Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, giải Pickleball﻿ không chỉ đáp ứng nhu cầu rèn luyện thể chất, mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng trong thi đấu thể thao. Giải đấu là minh chứng cho sự đổi mới, sáng tạo trong hoạt động phong trào đoàn, đồng thời tạo nguồn lực thiết thực để chung tay cùng cộng đồng thông qua Chiến dịch Mùa đông ấm năm 2025.
tp-17.jpg
Đại diện Ban Tổ chức cho biết công tác chuẩn bị đã được triển khai chu đáo, từ cơ sở vật chất, điều lệ giải đến phân công trọng tài, đảm bảo các trận đấu diễn ra an toàn, công bằng, hiệu quả. Các cơ sở Đoàn cũng tích cực tuyên truyền, lựa chọn vận động viên và tham gia đầy đủ, thể hiện sự đồng thuận cao trong toàn khối.
tp-9.jpg
tp-10.jpg
Tại buổi lễ đã diễn ra Lễ Phát động Chiến dịch tình nguyện Mùa Đông ấm năm 2025. Trong ảnh, đại diện các đơn vị trao biển tượng trưng nguồn lực ủng hộ cho chiến dịch.
tp-7.jpg
Ban Tổ chức và đại biểu trao cờ lưu niệm cho các đội thi đấu.
tp-14.jpg
Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên bước vào những trận đấu đầu tiên. Các đội thi đấu với tinh thần quyết tâm cao, tuân thủ luật chơi, thể hiện sự chuyên nghiệp dù đây là môn thể thao còn khá mới đối với nhiều đoàn viên.
tp-12.jpg
tp-11.jpg
Giải đấu sẽ tiếp tục diễn ra trong hai ngày 13 - 14/12 với nhiều trận đấu hấp dẫn, trước khi bước vào lễ bế mạc và trao giải vào tối 14/12.
tp-22.jpg
tp-19.jpg
tp-20.jpg
tp-21.jpg
Các vận động viên tranh tài, thể hiện những kỹ thuật điêu luyện.
tp-18.jpg
Ban Tổ chức kỳ vọng giải đấu thành công sẽ mở ra hướng phát triển mới cho phong trào thể thao trong các cơ quan Đảng tỉnh, trở thành hoạt động thường niên trong những năm tiếp theo.
Ngọc Tú
#Nghệ An #Đoàn viên thanh niên #giải Pickleball #thể thao #thi đấu #đoàn viên #Chiến dịch Mùa Đông ấm

Xem thêm

Cùng chuyên mục