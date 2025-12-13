Thanh niên Nghệ An tranh tài Pickleball

TPO - Giải đấu là dịp để tôn vinh tinh thần thể thao, lan tỏa tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng trong thi đấu thể thao, đồng thời tạo nguồn lực thiết thực để chung tay cùng cộng đồng thông qua Chiến dịch ‘Mùa đông ấm năm 2025’.
Tham dự buổi lễ có ông Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An; ông Kha Văn Tám - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An; đại diện lãnh đạo Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, Tỉnh Đoàn Nghệ An cùng các vận động viên tham gia giải.
Tại buổi lễ đã diễn ra Lễ Phát động Chiến dịch tình nguyện Mùa Đông ấm năm 2025. Trong ảnh, đại diện các đơn vị trao biển tượng trưng nguồn lực ủng hộ cho chiến dịch.
Giải đấu sẽ tiếp tục diễn ra trong hai ngày 13 - 14/12 với nhiều trận đấu hấp dẫn, trước khi bước vào lễ bế mạc và trao giải vào tối 14/12.
Các vận động viên tranh tài, thể hiện những kỹ thuật điêu luyện.