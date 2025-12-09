Vụ xô xát trong quán bida: Nam sinh đã tử vong, hiện trường rõ hơn từ góc quay khác

TPO - Thông tin từ lãnh đạo phường Ba Đồn (Quảng Trị) cho biết, nam sinh 18 tuổi trong vụ xô xát dẫn đến nghi gãy cổ trong quán bida trên địa bàn đã tử vong vào chiều 8/12 và đang được cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi, tìm nguyên nhân.

Hiện trường vụ việc nhìn rõ hơn từ một góc quay khác của camera an ninh.

Như Tiền Phong đã thông tin, vào tối ngày 7/12, tại một quán bida trên địa bàn phường Ba Đồn xảy ra xô xát giữa 2 thanh niên. Theo hình ảnh từ clip, một thanh niên bất ngờ xông tới tấn công, dẫn tới cả hai giằng co dùng tay đánh vào mặt nhau dữ dội ngay cạnh bàn bida.

Hiện trường vụ việc - ảnh cắt từ clip.

Trong lúc hỗn loạn, một thanh niên leo lên bàn, mất thăng bằng rồi ngã ngay trên bàn bida, nằm bất động, nghi bị gãy cổ. Những người có mặt tại hiện trường đã tổ chức sơ cứu nhưng bất thành, nên đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Theo các bác sỹ tại Bệnh viện đa khoa Bắc Quảng Trị, nạn nhân được đưa vào bệnh viện trong tình trạng đã ngưng thở, tím tái. Kíp trực của bệnh viện đã dùng các phương pháp hô hấp, kích tim, đặt nội khí quản, sau đó bệnh nhân bắt đầu thở lại được. Tuy nhiên, do tình trạng quá nặng, nên bệnh viện đã cho chuyển bệnh nhân lên tuyến trên.

Lãnh đạo phường Ba Đồn cho biết, khi đưa vào cấp cứu ở Bệnh viện Việt Nam Cu ba – Đồng Hới, sau khi thăm khám, các bác sỹ tiên lượng xấu nên cho xuất viện để về nhà lo hậu sự. Tuy nhiên, người nhà thấy người bệnh nhân còn ấm nên tiếp tục đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế, với hi vọng “còn nước, còn tát”, tuy nhiên ở đây cũng không cứu được.

Được biết, cả hai thanh niên đều cư trú tại địa phương, nạn nhân tử vong là nam sinh lớp 12 tại một trường THPT trên địa bàn.