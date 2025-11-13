Hai nam sinh bị bắt sau vụ xô xát làm bạn cùng trường tử vong

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoàng Phúc
TPO - Sau vụ xô xát khiến nam sinh lớp 12 ở Thanh Hóa tử vong, hai nam sinh cùng trường bị cảnh sát bắt giữ để làm rõ tội Giết người và Gây rối trật tự công cộng.

Ngày 13/11, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam P.T.B.N. (16 tuổi, học sinh lớp 11, Trường THPT Đặng Thai Mai, xã Quảng Bình) về tội Giết người.

Liên quan vụ án, cơ quan điều tra cũng khởi tố, bắt L.A.Đ. (17 tuổi, học sinh lớp 12 cùng trường) về tội Gây rối trật tự công cộng.

21q.jpg
Hiện trường vụ việc.

Hai bị can bị bắt giữ để làm rõ vụ việc em L.Q.H. (lớp 12A8 cùng trường) bị đâm tử vong, xảy ra hôm 17/10.

Theo điều tra, trong giờ học thể dục ngày 17/10, giữa L.Q.H. và P.T.B.N. xảy ra mâu thuẫn bộc phát.

Sau khi tan học, H. cùng L.Đ.A. chờ sẵn tại cây xăng dầu ở xã Quảng Bình. Thấy N. đi tới, cả hai dùng tay, chân và mũ bảo hiểm đuổi đánh N.. Trong lúc bị tấn công, N. rút dao bấm mang theo đâm trúng vùng cổ H.. Nạn nhân được người dân đưa đến cơ sở tế song đã tử vong.

Lãnh đạo Trường THPT Đặng Thai Mai cho biết, các học sinh trực tiếp tham gia vụ xô xát không thuộc diện học sinh cá biệt, đều có học lực đạt và hạnh kiểm khá.

Hoàng Phúc
