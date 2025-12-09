Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Bắt giữ hai đối tượng kề dao vào cổ tài xế xe ôm cướp xe máy

Hoàng Phúc
TPO - Nguyên và Quang Anh thuê người đàn ông chạy xe ôm đưa đến nơi vắng người rồi rút dao kề cổ, cướp xe máy của nạn nhân. Sau một ngày điều tra, công an địa phương bắt giữ hai kẻ gây ra vụ cướp.

Ngày 9/12, Công an tỉnh Thanh Hóa có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Nguyên (SN 2008, trú xã Hồ Vương) và Mai Quang Anh (SN 2007, trú xã Tân Tiến) về tội “Cướp tài sản”.

cuop.jpg
Nguyên và Quang Anh cùng tang vật thu giữ.

Theo công an, tối 7/12, Nguyên và Quang Anh thuê ông L.Đ.T. (trú phường Bỉm Sơn) chở từ ngã tư Bỉm Sơn đến cầu Hà Lan với giá 50.000 đồng. Khi đến khu vực vắng người tại bờ sông Tam Điệp thuộc tổ dân phố Đoài Thôn, phường Bỉm Sơn, cặp đôi yêu cầu ông T. dừng xe rồi bất ngờ dùng dao kề vào cổ nạn nhân và cướp chiếc xe máy, rời hiện trường.

Từ tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh huy động lực lượng phối hợp với Công an các phường, xã và các đơn vị nghiệp vụ triển khai các biện pháp nghiệp vụ, điều tra, truy tìm thủ phạm gây ra vụ cướp.

Sau 1 ngày, công an lần ra hành tung, bắt giữ Nguyên và Quang Anh, thu giữ 1 xe máy, 1 con dao.

Tại cơ quan điều tra, cặp đôi khai do thiếu tiền tiêu xài nên bàn bàn với nhau cướp tài sản. Để thực hiện hành vi, cả hai mua một con dao dạng dao phay, lưỡi sắc, dài khoảng 30cm bỏ vào ba lô.

Khi thuê ông T. chở cả hai đến địa điểm định sẵn, Nguyên giả vờ thanh toán bằng cách chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng để thu hút sự chú ý của nạn nhân còn Quang Anh từ phía sau lấy con dao từ trong ba lô ra khống chế yêu cầu ông T. giao chiếc xe máy.

Hoàng Phúc
