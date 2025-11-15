Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Nghe lời kẻ lừa đảo qua điện thoại, nam thanh niên mở két lấy gần 30 cây vàng đi bán

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nam thanh niên ở Hà Nội bị kẻ giả danh cơ quan Công an gọi điện lừa đảo, đe dọa và thao túng tâm lý, mang gần 30 cây vàng của gia đình đi bán lấy tiền để chuyển cho các đối tượng.

Trước đó, P (SN 2007, trú tại Hà Nội) nhận được cuộc gọi của một đối tượng tự xưng là cơ quan Công an thông báo có liên quan đến việc rửa tiền và yêu cầu phải chứng minh là tiền trong sạch.

Đối tượng yêu cầu cháu P lấy hết tài sản có trong nhà chuyển cho đối tượng. Do lo sợ, P đã lấy gần 30 cây vàng trong két của gia đình mang đi bán. Sau đó P chuyển hết tiền vào tài khoản của đối tượng. Tổng số tài sản bị chiếm đoạt khoảng 4 tỷ đồng.

Trước tình trạng trên, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, đồng thời chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này.

Để làm việc với người dân, cơ quan Công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua Công an địa phương; tuyệt đối không gọi điện yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng hoặc cài đặt phần mềm để phục vụ điều tra.

Về phía nhà trường cần thường xuyên đẩy mạnh, tuyên truyền cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo cho học sinh, sinh viên để nâng cao nhận thức phòng chống lừa đảo. Đặc biệt là các học sinh, sinh viên, người trẻ cần tự trang bị cho mình kỹ năng nhận diện chiêu trò lừa đảo.

Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để có biện pháp xử lý kịp thời.

Thanh Hà
#Lừa đảo qua điện thoại #Thủ đoạn giả danh công an #Chiếm đoạt tài sản #Khuyến cáo phòng chống lừa đảo #Tuyên truyền nâng cao nhận thức #Cảnh báo cho học sinh sinh viên

