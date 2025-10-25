Cô gái bị công an rởm thao túng, ép phá két của gia đình lấy hơn 130 triệu đồng và 18 chỉ vàng

TPO - Một cô gái trẻ ở Hà Nội bị các đối tượng giả mạo cán bộ công an khống chế online, yêu cầu mua dụng cụ về phá két sắt của gia đình lấy hơn 130 triệu đồng và 18 chỉ vàng.

Cơ quan công an tìm thấy chị N và số tài sản của gia đình.

Ngày 25/10, CATP Hà Nội cho biết, Công an phường Phương Liệt vừa phối hợp các phòng nghiệp vụ CATP giải cứu một cô gái bị đối tượng giả danh công an bắt cóc online, khống chế phá két sắt, lấy tiền của gia đình.

Cụ thể, khoảng 19h30 ngày 24/10, cơ quan công an nhận được tin trình báo của gia đình chị N (SN 2007, trú tại Hà Nội) về việc phát hiện cháu không ở nhà và két sắt bị đập phá lấy mất hơn 130 triệu đồng tiền mặt và 18 chỉ vàng.

Quá trình xác minh, đến 0h15 ngày 25/10, Công an phường Phương Liệt đã phát hiện chị N đang ở tại một khách sạn trên địa bàn phường Hoàn Kiếm. Chị N cho biết, các đối tượng giả danh cán bộ công an liên hệ qua nhiều ứng dụng mạng xã hội như Zalo, Zoom chat, Gmail từ ngày 22/10.

Các đối tượng đe dọa chị N có liên quan đến đường dây buôn bán ma tuý và gửi các lệnh bắt, lệnh tạm giam để khống chế, yêu cầu chị làm theo lời các đối tượng và hướng dẫn cháu mua các công cụ để phá két sắt lấy tài sản của gia đình mang theo.

Sau khi được cán bộ công an giải thích, chị N cùng gia đình đã nhận thức được đây là phương thức, thủ đoạn lừa đảo bắt cóc online.

Gia đình nạn nhân gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Công an phường Phương Liệt đã kịp thời giúp đỡ tìm được chị N cùng như số tài sản.

Qua các vụ việc, CATP Hà Nội khuyến cáo người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, đồng thời chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này.

Phía nhà trường cũng cần thường xuyên đẩy mạnh, tuyên truyền cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo cho học sinh, sinh viên để nâng cao nhận thức phòng chống lừa đảo.

Đối với học sinh, sinh viên, thanh niên cần tự trang bị cho mình kỹ năng nhận diện chiêu trò lừa đảo để không mắc bẫy các đối tượng xấu.

Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản, mã số sinh viên cho người lạ. Không làm theo hướng dẫn qua điện thoại, mạng xã hội từ những người tự xưng công an, viện kiểm sát, tòa án…

Cha mẹ khi được yêu cầu chuyển tiền cho con có dấu hiệu bất thường phải trực tiếp liên hệ, kiểm tra xác minh kỹ thông tin. Đồng thời khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo người dân cần báo ngay cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời ngăn chặn, không để hậu quả đáng tiếc xảy ra.