Sắp sửa đổi một số điều của 10 luật liên quan đến an ninh, trật tự

TPO - Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế sẽ được trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 10.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XV.

Theo Nghị quyết số 94/2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ sung vào chương trình lập pháp năm 2025, trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2025) theo trình tự, thủ tục rút gọn đối với 2 dự án Luật.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: QH

Trong đó, dự án thứ nhất là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự.

Cụ thể bao gồm: Luật Cảnh vệ, Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, Luật Cư trú, Luật Căn cước.

Cùng với đó là các Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Luật Đường bộ, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ);

Dự án thứ hai là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế.

Hai dự án luật nêu trên do Chính phủ là cơ quan trình, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại là cơ quan chủ trì thẩm tra với tiến độ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 9 tới đây.

Trong khi đó, Nghị quyết số 1790 Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị sắp xếp các đơn vị Kiểm toán Nhà nước khu vực trực thuộc Kiểm toán Nhà nước từ 13 đơn vị xuống còn 12 đơn vị.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định địa điểm đặt trụ sở của các đơn vị bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế; quyết định biên chế của từng đơn vị trong tổng biên chế của Kiểm toán Nhà nước được cấp có thẩm quyền giao.