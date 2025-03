Liên tiếp phát hiện người dân sử dụng súng quân dụng đi săn thú

TPO - Công an tỉnh Lạng Sơn vừa khởi tố 2 vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng do có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng trên địa bàn.

Ngày 15/3, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết lực lượng chức năng địa phương đã ra quyết định khởi tố đối với 2 vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Đăng Dũng (SN 1962, trú tại thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn) và Lý Văn Viên (SN 1984, trú tại thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, Lạng Sơn) để điều tra về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Theo kết quả điều tra ban đầu, thông qua công tác nghiệp vụ và tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã làm rõ đối tượng Lý Văn Viên đang sử dụng khẩu súng hơi (súng khí nén) nhãn hiệu AIRFORCE – R0001 sản xuất tại Mỹ và 09 viên đạn thể thao tại bãi đất thuộc khu Thống Nhất, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định. Theo lời khai, ông Viên mua khẩu súng trên với một người không quen biết trên mạng xã hội Facebook với giá 2,9 triệu đồng. Còn tại địa bàn thôn Nam Lân 2, xã Y Tịch, huyện Chi Lăng, lực lượng chức năng phát hiện Đỗ Đăng Dũng đang mang theo 1 khẩu súng cùng 3 viên đạn. Tại cơ quan công an, đối tượng này khai nhận, đã mua khẩu súng trên từ năm 2007, sau mỗi lần sử dụng, Dũng cất giấu vũ khí tại hang đá Lân Sấu, thị trấn Chi Lăng (cách nhà khoảng 1km). Mục đích của 2 đối tượng nêu trên đều dùng vào việc đi đồi, rừng để săn thú. Kết quả giám định xác định, các khẩu súng và số đạn thu giữ của Đỗ Đăng Dũng và Lý Văn Viên đều là vũ khí quân dụng và đạn quân dụng. Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Nguyễn Duy Chiến