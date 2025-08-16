Sầu riêng vào vụ, Đắk Lắk chỉ đạo xử lý gian lận, truy gốc rõ ràng

TPO - Đắk Lắk chỉ đạo các cơ quan chức năng, trong đó có ngành công an tăng cường kiểm tra, xử lý gian lận, đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu sầu riêng.

Ngày 16/8, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Chỉ thị về sản xuất và tiêu thụ sầu riêng năm 2025 trên địa bàn tỉnh. Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, sầu riêng đã trở thành một trong những ngành hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của tỉnh, với tổng diện tích gần 40.000ha, sản lượng dự kiến đạt 392.000 tấn.

Bên cạnh thuận lợi, ngành hàng sầu riêng hiện đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Việc tuân thủ các quy trình (sản xuất, kiểm soát sinh vật gây hại, thu hoạch, sơ chế, đóng gói xuất khẩu...) chưa nghiêm ngặt.

Vẫn còn tình trạng sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật vượt quá số lần so với hướng dẫn; sử dụng hoá chất không có trong danh mục, hoá chất chứa Vàng O…

Đắk Lắk đang vào vụ thu hoạch sầu riêng.

Điều đó dẫn đến trong thời gian qua một số lô hàng sầu riêng xuất khẩu đã nhận cảnh báo vi phạm về kiểm dịch thực vật (rệp sáp) và an toàn thực phẩm (dư lượng Cadimi, Vàng O).

Niên vụ sầu riêng năm 2025 của tỉnh Đắk Lắk đã vào mùa thu hoạch. Để phát triển bền vững, tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm túc các nội dung sau để cải thiện quy trình sản xuất và xuất khẩu sầu riêng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao tập trung chỉ đạo sản xuất sầu riêng theo Đề án phát triển cây ăn quả từ năm 2025 - 2030, đảm bảo cung cầu và tiêu chuẩn thị trường. Hướng dẫn các địa phương và doanh nghiệp xây dựng chuỗi liên kết bền vững, đa dạng hóa sản phẩm và thị trường xuất khẩu, đẩy mạnh xây dựng thương hiệu sản phẩm, xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa chặt chẽ, tránh gian lận thương mại...

Sở Công thương chủ động phối hợp Công an và các đơn vị liên quan, chỉ đạo Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, giám sát thu mua và tiêu thụ sầu riêng, ngăn chặn hành vi ép giá, ép cân. Thực hiện xúc tiến tiêu thụ nông sản, dự báo thị trường để thông tin kịp thời và đề xuất biện pháp khi có biến động...

Công an tỉnh được giao chỉ đạo các đơn vị điều tra, xử lý nghiêm hành vi gian lận mã số vùng trồng và các vi phạm pháp luật trong sản xuất, chế biến, xuất khẩu sầu riêng. Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương để đảm bảo an ninh chuỗi cung ứng, ngăn chặn thao túng thị trường. Tăng cường quản lý cư trú đối với người nước ngoài và lao động làm thuê tại các nhà vườn, đảm bảo an ninh trật tự trong mùa thu hoạch sầu riêng.