Kinh tế

Giảm nghèo bền vững

Google News

Khi phụ nữ xứ Lạng tiên phong thoát nghèo

Nguyễn Duy Chiến
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Những năm gần đây, các mô hình khởi nghiệp, kinh doanh do phụ nữ làm chủ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã có những bước phát triển nhanh về số lượng cũng như chất lượng. Họ đã và đang góp phần vào công cuộc giảm nghèo ở địa phương.

Trong số hàng chục mô hình khởi nghiệp thành công do phụ nữ làm chủ, có thể kể đến bà Hoàng Bích Ngọc ở Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn. Bà đã mạnh dạn khởi nghiệp với chuỗi nông sản nông nghiệp bền vững và giúp các hộ cận nghèo vươn lên thoát nghèo và tiêu thụ sản phẩm giúp bà con nông dân.

tp-hoi-1.jpg
Nhiều chị em ở xứ Lạng khởi nghiệp bằng phát triển nông lâm sản ở địa phương.

Các xã thuộc địa bàn huyện Bình Gia (cũ) thuộc địa bàn miền núi, khó khăn. Tuy thế, ở đây lại có những cây trồng đặc sản, hoa quả phong phú. Đặc biệt là cây hồi ở địa phương khá lớn với tổng diện tích là gần 8.800 ha, song sản lượng hồi các năm không ổn định do người dân chủ yếu áp dụng trồng theo phương thức truyền thống và giá cả cũng thất thường, khó khăn về đầu ra cho sản phẩm. Trước tình hình đó, bà Ngọc đã bàn bạc với gia đình xây dựng chuỗi giá trị hoa hồi, dược liệu tán hồi và sản xuất các mặt hàng nông lâm sản kết hợp với chăn nuôi từ những nguồn tài nguyên bản địa. Từ đây, người dân ở địa phương có nhiều sản phẩm hữu cơ chăn thả tự nhiên. Bà Ngọc đã hỗ trợ con giống và thuốc thú y cho 30 hộ cận nghèo, hướng dẫn các thành viên cách nuôi trồng nghiêm ngặt và bao tiêu sản phẩm đầu ra cho người nông dân.

tp-hoi-2.jpg
Bà Hoàng Bích Ngọc ở Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn giới thiệu sản phẩm hoa hồi.
hoi-4.png
Phụ nữ Lạng Sơn đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp kết hợp phát triển đàn gia súc, gia cầm tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.

Một mô hình khác là bà Trần Thị Thu Lan ở Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn sáng tạo, đẩy mạnh việc sản xuất dịch vụ nông lâm sản. Sau khi nghiên cứu, tìm hiểu ở nhiều nơi, năm 2023, bà Lan cùng những phụ nữ ở địa phương triển khai sản xuất trà hoa hồi và một số sản phẩm thảo dược khác. Có những thời điểm khó khăn là tháng 9/2024, cơn bão số 3 đã càn quét, nhấn chìm nhiều tài sản như: vùng cây nguyên liệu 3 ha bị gẫy đổ, nhiều sản phẩm trà thành phẩm bị ngập nước, hư hỏng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng.

Không chùn bước trước khó khăn, ngay khi cơn bão đi qua, bà Lan đã phát huy tinh thần phụ nữ vượt khó, huy động thêm các nguồn lực khác để đầu tư vào sản xuất. Đồng thời, tiếp tục quảng bá, giới thiệu sản phẩm ở các hội chợ, triển lãm để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Đến nay, mỗi tháng, bà Lan duy trì sản xuất khoảng 10.000 sản phẩm trà cùng các sản phẩm thảo dược khác, doanh thu đem lại khoảng 500 - 700 triệu đồng/tháng; tạo việc làm ổn định cho 5 - 9 lao động, cao điểm khoảng 20 lao động với thu nhập gần 10 triệu đồng/người/tháng.

tp-hoi-5.jpg
Phụ nữ Chi Lăng hào hứng khởi nghiệp, thoát nghèo bằng cây đặc sản quê hương. Ảnh: Duy Chiến.

Có thể nói, bằng ý chí và quyết tâm, nhiều mô hình khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ do phụ nữ làm chủ ở Lạng Sơn đã mang đến cuộc sống ấm no cho phụ nữ dân tộc, phụ nữ nghèo thiểu số và nhân dân tại địa phương.

Nguyễn Duy Chiến
#phụ nữ khởi nghiệp Lạng Sơn #mô hình thoát nghèo phụ nữ #nông sản hữu cơ Lạng Sơn #hoa hồi Bắc Sơn #sản phẩm OCOP Lạng Sơn #phát triển nông lâm sản phụ nữ #trà diếp cá Lạng Sơn #đầu ra nông sản địa phương #phụ nữ làm chủ doanh nghiệp nhỏ #giảm nghèo bằng nông nghiệp

