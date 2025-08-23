Hướng thoát nghèo của người dân miền núi Nghệ An

Nghĩa Đồng là xã miền núi ở phía Tây Nghệ An. Nơi đây, quanh năm có nhiều cây công nghiệp và các loài hoa tự nhiên đua nở, rất phù hợp với việc nuôi ong lấy mật. Tận dụng tiềm năng này, người dân đã phát triển nghề nuôi ong mật, cho thu nhập ổn định, giúp nhiều hộ vươn lên thoát nghèo.

Ông Nguyễn Văn Tiến, Tổ trưởng tổ hợp tác ong mật Nghĩa Đồng là một trong những hộ dân phát triển nghề nuôi ong lấy mật lâu năm nhất ở đây. Ban đầu, ông phát hiện 1 – 2 đàn ong tự nhiên về làm tổ ngay trong vườn nhà. Với sự đam mê, ham học hỏi, ông đã thuần hóa được đàn ong và lấy được mật phục vụ nhu cầu gia đình. Từ đó, ông đẩy mạnh việc nuôi ong lấy mật.

“Nghề nuôi ong lấy mật không quá khó, chi phí thấp, không tốn nhiều công sức, tuy nhiên phải am hiểu tập tính của loài ong, chú ý theo dõi là có thể chăm sóc thuần hóa được chúng. Để ong mật cho hiệu quả cao cần chú trọng đến kỹ thuật nuôi từ khâu chọn giống, chọn địa điểm, tạo chúa… đến thu hoạch mật. Ngoài ra, phải chú ý các biện pháp phòng trừ các côn trùng hại ong như sâu ăn sáp, kiến,…”, ông Tiến chia sẻ.

Nghề nuôi ong lấy mật ở xã Nghĩa Đồng, tỉnh Nghệ An

Theo ông Tiến, nguồn thức ăn của ong dựa hoàn toàn nguồn tự nhiên từ rừng và các cây công nghiệp như cao su, cà phê, cam, nhãn, vải và hoa màu khác nên việc giữ được môi trường xanh, sạch, không lạm dụng các thuốc bảo vệ thực vật là yếu tố quan trọng để ong sinh trưởng tốt.

Trước đây, việc nuôi ong lấy mật của ông Tiến và các gia đình khác trên địa bàn xã Nghĩa Đồng chủ yếu mang tính tự phát. Mỗi hộ chỉ có một vài đàn, lại chưa có kinh nghiệm trong quá trình chăm sóc nên năng suất thấp, sản phẩm làm ra chủ yếu phục vụ nhu cầu tại chỗ và chưa có nhiều người biết đến.

Từ thực trạng trên, Tổ hợp tác sản xuất ong Nghĩa Đồng ra đời với hơn 20 hộ dân, mỗi năm cung ứng cho thị trường hàng nghìn lít mật ong. Tại đây, các thành viên đã hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc và thu hoạch mật ong, hỗ trợ nhau bao tiêu sản phẩm.

Nghề nuôi ong lấy mật giúp nhiều hộ dân miền núi Nghệ An thoát nghèo

Dưới sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, cơ quan chức năng, người nuôi ong ở Nghĩa Đồng đã xây dựng quy trình sản xuất mật ong theo tiêu chuẩn an toàn sinh học, chủ động in ấn bao bì sản phẩm, quảng bá sản phẩm trên các nền tảng mạng xã hội như facebook, zalo... để có thể mở rộng thị trường tiêu thụ. Sản phẩm mật ong của địa phương hiện cũng đã được chứng nhận OCOP 3 sao, là đòn bẩy để đưa sản phẩm này đến gần hơn với các thị trường lớn.

Thời gian tới, để sản phẩm mật ong xã Nghĩa Đồng vươn xa ra thị trường, bên cạnh sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp, ngành có liên quan, Tổ hợp tác sản xuất mật ong xã Nghĩa Đồng sẽ tiếp tục đầu tư trang thiết bị phục vụ sản xuất, chế biến để nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm. Tổ hợp tác cũng đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, xây dựng thương hiệu, tổ chức tiếp thị với các hệ thống siêu thị, nhà hàng lớn trong tỉnh, ngoài tỉnh.

Sản phẩm "Mật ong Nghĩa Đồng" đã được công nhận OCOP 3 sao.

Ông Nguyễn Công Trung, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Đồng cho biết, sản phẩm "Mật ong Nghĩa Đồng" đã được công nhận OCOP 3 sao, được thị trường ưa chuộng. Địa phương luôn tạo điều kiện, phối hợp với các ban ngành, tổ hợp tác nuôi ong thông qua các buổi tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm, khoa học kỹ thuật giúp người dân nắm bắt và áp dụng vào thực tế nhằm nâng cao năng suất và chất lượng mật ong.

"Nghề nuôi ong lấy mật ở Nghĩa Đồng đang góp phần tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống, giúp đồng bào vùng cao xoá đói giảm nghèo bền vững. Đây cũng là hướng đi để người dân khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh địa phương, xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị và quảng bá sản phẩm", ông Trung cho hay.