Cà Mau: Đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số dần vươn lên thoát nghèo

TPO - Sau 5 năm triển khai, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Cà Mau đã gặt hái nhiều thành quả. Qua đó góp phần quan trọng làm thay đổi diện mạo vùng đồng bào dân tộc theo hướng tích cực, giúp nhiều hộ từng bước ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo.

Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Cà Mau cho biết, giai đoạn 2021 - 2025, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã được triển khai tích cực, đồng bộ, mang lại nhiều kết quả khả quan.

Chương trình là chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, phù hợp với tình hình thực tế, nhu cầu và nguyện vọng chính đáng của đồng bào dân tộc thiểu số và người dân trên địa bàn các xã, ấp, khóm đặc biệt khó khăn của tỉnh Cà Mau.

Tổng thể những kết quả mang lại thông qua việc thực hiện các nội dung hỗ trợ của chương trình đã góp phần quan trọng làm thay đổi diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo hướng tích cực, giúp nhiều hộ từng bước ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo.

Tính đến ngày 31/7/2025, Cà Mau đã quyết định phân bổ chi tiết nguồn vốn từ chương trình giao về cho các ngành, địa phương thực hiện hơn 400 tỷ đồng.

Ghe ngo chùa Cao Dân (xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau) được đầu tư đóng mới từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ngoài nguồn vốn ngân sách, tỉnh đã chủ động huy động thêm các nguồn vốn hợp pháp khác như: Huy động sự đóng góp từ doanh nghiệp, các tổ chức từ thiện, cá nhân trong và ngoài tỉnh thông qua các hình thức tài trợ, hỗ trợ trực tiếp (tiền mặt, vật tư, thiết bị học tập, cây – con giống...). Nhiều doanh nghiệp đồng hành cùng chính quyền trong hỗ trợ xây dựng nhà ở, giếng nước, cầu dân sinh tại các khu vực khó khăn, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc Khmer.

Kết quả, tỉnh đã thực hiện hoàn thành việc hỗ trợ đất ở cho 64 hộ, hỗ trợ nhà ở cho 1.442 hộ, hỗ trợ chuyển đổi nghề thay cho đất sản xuất cho 1.208 hộ và hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 1.241 hộ; mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy, học tập và thiết bị bếp ăn cho các trường phổ thông có học sinh bán trú là đồng bào dân tộc thiểu số; trùng tu, tôn tạo các điểm chùa nam tông Khmer.

Hỗ trợ, sửa chữa ghe ngo và tổ chức tập luyện, thi đấu cho Đội đua ghe Ngo truyền thống đồng bào dân tộc Khmer; tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo, truyền nghề loại hình nghệ thuật Nhạc ngũ âm của đồng bào dân tộc Khmer tại các điểm chùa; phục dựng Lễ hội truyền thống của dân tộc Khmer (Nghi thức rước Têu-va-đa đón Tết Chôl Chnam Thmây và Lễ hội đắp núi cát); tổ chức trình diễn trang phục truyền thống lồng ghép với chương trình nghệ thuật của đơn vị trong các đợt lưu diễn và biểu diễn tại các trường dân tộc nội trú; hỗ trợ bộ ngũ âm cho các điểm và hỗ trợ các thiết bị văn hóa khác cho vùng dân tộc thiểu số.

Nhiều hộ dân tộc Khmer tham gia vào nghề làm khô cá sặc bổi, giúp cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo.

Trong giai đoạn 2026 – 2030, Cà Mau phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn dưới 1,0%; phấn đấu vùng đồng bào dân tộc thiểu số không còn địa bàn đặc biệt khó khăn. Tăng cường công tác y tế để đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện đại; tiếp tục khống chế, tiến tới loại bỏ dịch bệnh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; trên 98% đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bảo hiểm y tế.

Bên cạnh đó, 100% phụ nữ có thai được khám thai định kỳ, sinh con ở cơ sở y tế hoặc có sự trợ giúp của cán bộ y tế; duy trì tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể nhẹ cân xuống dưới 11%. Hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin cho khoảng 90% cán bộ trong hệ thống chính trị ở cơ sở; hỗ trợ, tạo điều kiện cho hơn tất cả người có uy tín trong cộng đồng làm hạt nhân chính trị, nòng cốt ở cơ sở; bồi dưỡng kiến thức về chính sách dân tộc, công tác dân tộc cho hơn 95% cán bộ, công chức, viên chức các địa phương vùng dân tộc thiểu số.

Đồng thời, bảo tồn và phát triển các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc; duy trì thực hiện hàng năm công tác dạy chữ Khmer, Hoa; tổ chức tốt các hoạt động lễ, hội và tết cổ truyền của đồng bào dân tộc.