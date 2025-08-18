Loài cây giúp nông dân ở Nghệ An thoát nghèo

TPO - Nhiều năm nay, cây nhân trần đã bén rễ tại xã bán sơn địa tỉnh Nghệ An. So với lúa, loài cây này đã mang lại thu nhập cao cho người dân, giúp nhiều hộ dân vươn lên thoát nghèo.

Khoảng tháng 5, khi hoàn thành việc gieo cấy lúa vụ hè thu, các hộ dân xã Bình Minh, tỉnh Nghệ An sẽ xuống giống, trồng cây nhân trần. Sau 3 tháng, cây nhân trần có thể thu hoạch.

Gia đình ông Phạm Văn Hồng (55 tuổi, trú xã Bình Minh, tỉnh Nghệ An) trồng hơn 5 sào nhân trần. So với trồng lúa thì năng suất của nhân trần cao hơn, có khi gấp 3 lần. Nhờ trồng loại cây chịu hạn này, gia đình ông đã vươn lên thoát nghèo.

Người dân thu hoạch cây nhân trần.

“Cây nhân trần dễ trồng, ít sâu bệnh, hoàn toàn không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, chi phí đầu tư thấp. Trong vòng đời của cây, chỉ cần cấp nước 3 lần, tuy nhiên, trồng cây nhân trần rất vất vả, tốn nhiều ngày công lao động để làm cỏ. Năm trước, gia đình thu hoạch được hơn 8 tạ cây nhân trần phơi khô, mang về thu nhập gần 30 triệu đồng”, ông Hồng cho hay.

Lão nông này cho biết, cây nhân trần du nhập vào xã từ hàng chục năm trước. Ban đầu người dân trồng trong vườn, đun nấu làm nước giải nhiệt. Dần dần, loài cây này được thị trường ưa chuộng nên diện tích ngày càng được mở rộng. Nhân trần là loài cây có khả năng chịu hạn tốt và thích hợp trồng ở các cánh đồng cao. Đặc biệt, loài cây này, nắng càng to cây càng xanh tốt.

Sau 3 tháng trồng và chăm sóc, người dân thu hoạch để bán cho thương lái.

Trước đây, gần 2 sào ruộng của bà Trần Thị Lý (51 tuổi, trú xã Bình Minh) thường xuyên bị bỏ hoang do hạn hán. Tuy nhiên, từ khi chuyển đổi sang trồng cây nhân trần đã mang lại hiệu quả vượt trội.

“Trồng cây nhân trần cho thu nhập cao hơn trồng lúa nên năm nay, nhiều người chuyển đổi sang trồng nhân trần khiến diện tích tăng lên nhiều. Vụ này, gần 2 sào nhân trần của gia đình mang về khoảng gần 5 tạ cây khô. Dự kiến trừ chi phí, công chăm sóc tôi sẽ thu về từ 12 - 15 triệu đồng”, bà Lý nói.

Nhân trần sau khi thu hoạch được phơi khô bán cho thương lái hoặc cơ sở chế biến trong xã.

Nếu như trước đây, cây nhân trần được thu hoạch cả rễ, hiện nay, theo yêu cầu của các đơn vị thu mua, nhân trần phải cắt gốc. Do gốc cây khá cứng nên việc thu hoạch cũng mất khá nhiều công sức và thời gian. Việc thu hoạch nhân trần thường thực hiện trong thời điểm ngày nắng nóng vì còn phải phơi khô. Trung bình, mỗi sào nhân trần cho thu hoạch 5 - 6 triệu đồng, cao gấp 2 - 3 lần so với trồng lúa.

Nhân trần sau khi thu hoạch được phơi, trở đều dưới nắng cho đến khi lá cây có thể bóp vụn, giòn là được. Việc phơi đủ nắng ảnh hưởng rất lớn đến màu sắc, chất lượng và khả năng bảo quản của cây nhân trần. Nhân trần được phơi khô, bó thành các bó lớn, nhập cho các thương lái hay cơ sở chế biến trong xã.

Cây nhân trần ở xã Bình Minh đã được công nhận VietGAP.



Ông Trần Văn Giang - Chủ tịch UBND xã Bình Minh cho biết: “Cây nhân trần ở địa phương đã được công nhận VietGAP. Cuối năm 2022, sản phẩm trà túi lọc nhân trần của HTX dịch vụ nông nghiệp Tiến Thành được hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Nghệ An công nhận đạt chuẩn 3 sao (chương trình mỗi xã một sản phẩm). Là xã bán sơn địa thường xuyên khô hạn, cây nhân trần đã mang lại thu nhập tốt, giúp nhiều gia đình vươn lên thoát nghèo”.