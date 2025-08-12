Vươn lên thoát nghèo từ vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội

Bà Nguyễn Thị Bay (61 tuổi, ngụ ấp An Thới, phường Bình Thủy, TP. Cần Thơ) nhớ lại, khi còn trẻ, bà cũng như bao người phụ nữ khác ở miền Tây, lập gia đình, sinh con, rồi chủ yếu ở nhà lo nội trợ và nuôi dạy con cái. Chỉ khi có thời gian, hoặc có người thuê làm những công việc đưa được về nhà làm bà Bay mới nhận, do còn phải chăm con.

Bà Nguyễn Thị Bay (trái) đưa gia đình thoát nghèo, vươn lên từ cửa hàng tạp hóa tại nhà.

Bà nhớ lại, sau khi lấy chồng, gia đình nhà chồng cắt cho một phần đất nhỏ cất căn nhà lá để ở. Gia đình không có đất sản xuất, cũng không có vốn, nên chồng bà Bay chọn nghề môi giới bán máy nông nghiệp, khi bán được máy mới có tiền, có khi không bán được đành về tay trắng. Do đặc thù nghề bán máy, nên chồng bà Bay thường xuyên phải xa nhà, đi khắp các tỉnh miền Tây chào bán máy. Thu nhập bấp bênh, nên trong nhiều năm, gia đình bà Bay trong diện hộ nghèo của địa phương.

“Giờ nhớ lại những tháng ngày đó vẫn không thể cầm nổi nước mắt, đó là sự cơ cực khó diễn tả trong căn nhà lá đơn sơ. Có những đêm mưa lớn nhà dột, chồng đi vắng, chỉ mình tôi thức cả đêm hứng nước, che dột để hai con được yên giấc. Trong những đêm không ngủ, tôi luôn nghĩ phải tìm cách nào đó để thoát nghèo, nuôi con ăn học”, bà Bay nhớ lại.

Bước ngoặt tới với bà Bay vào năm 2002-2003, qua Hội phụ nữ địa phương, bà được giới thiệu tiếp cận vốn ưu đãi cho hộ nghèo từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để làm ăn, phát triển kinh tế hộ gia đình, trợ giúp hộ nghèo thoát nghèo. Bà Bay về bàn với chồng con tận dụng mặt tiền căn nhà để bán tạp hóa, lợi thế gần trường trung cấp nghề nên có nhiều sinh viên, và vay vốn đầu tư, chỉ mong có thêm thu nhập phụ giúp chồng nuôi con.

Với số vốn vay ban đầu chỉ 50 triệu đồng, bà Bay mở một tiệm tạp hóa nhỏ - khởi đầu cho hành trình làm kinh tế hộ gia đình. Ban đầu, bà chủ yếu hướng tới phục vụ sinh viên, lại vốn ít, nên bà Bay chỉ nhập rồi bán các loại hàng phục vụ sinh viên nấu ăn, như rau cỏ, mắm muối, đồ khô, nước đá… Hai con trai khi này cũng đã học cuối phổ thông, ngoài giờ học lại phụ giúp mẹ bán, đưa hàng tới tận nhà khách đặt.

Chỉ qua vài năm, bà Bay đã trả hết nợ ngân hàng, còn tích góp xoay vòng vốn nhập thêm các mặt hàng khác, cửa hàng tạp hóa của bà mở rộng dần, ngày một lớn. Khoảng năm 2015, nhà nước mở rộng đường, gia đình bà phải nhường một phần đất nên được đền bù, số tiền này bà dùng sửa và mở rộng cửa hàng. Khi lượng khách ổn định, số hàng nhập về ngày càng nhiều, từ chỗ chỉ lấy lại cửa hàng khác để về bán, cửa hàng của bà Bay được các đại lý cấp 1, 2 đưa hàng về trực tiếp, gửi hàng bán và giới thiệu sản phẩm, nên giá cũng ngày càng cạnh tranh.

Từng bước, cửa tiệm tạp hóa đã trở thành sinh kế chính của gia đình, hàng hóa ngày càng đa dạng, mở rộng hơn. Chỉ sau vài năm bán tạp hóa, gia đình bà Bay đã thoát nghèo, giờ thành hộ khá giả của địa phương.

Không chỉ đảm đang, chịu thương chịu khó, bà Bay còn quản lý việc buôn bán khéo léo, uy tín với khách hàng. Hiện cửa hàng tạp hóa của bà Bay đã đi vào hoạt động ổn định, thu nhập bình quân từ 13- 15 triệu đồng/tháng, giúp bà nuôi dạy các con trưởng thành và trang trải cuộc sống hàng ngày, phụ giúp thêm chồng con mở cơ sở cơ khí chuyên máy móc nông nghiệp. Mô hình kinh tế hộ gia đình của bà Bay minh chứng cho hành trình vượt khó bền bỉ của một người phụ nữ giàu quyết tâm.

Cửa hàng tạp hóa của bà Bay giai đoạn năm 2012, sau 10 năm khởi nghiệp và thoát nghèo.

Giờ đây, con trai lớn của bà Bay đã học xong đại học với bằng điện dân dụng, hỗ trợ cha tại cơ sở cơ khí. Còn con trai út học xong ở nhà phụ mẹ quản lý cửa hàng tạp hóa.

Không chỉ phát triển kinh tế giỏi, bà Bay còn được mọi người quý mến bởi sự nhiệt tình, chân thành, cởi mở và luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người. Với gia đình khó khăn tới cần bà giúp, bà luôn sẵn lòng hỗ trợ, đôi khi giúp không thu tiền ít cân gạo, vài quả trứng, hoặc cho nợ tiền hàng. “Thấy họ vất vả, khó khăn cũng như mình khi xưa, nên giúp được gì tôi không tiếc, miễn sao họ bớt khó, có cơ hội vươn lên thoát nghèo như mình”, bà Bay tâm sự.

Nhìn vào nụ cười rạng rỡ trên gương mặt bà Nguyễn Thị Bay trong cửa hàng tạp hóa gia đình hôm nay, ít ai hình dung được sự cơ cực của bà và gia đình của hơn 20 năm về trước. Đó là một hành trình dài đẫm mồ hôi, nước mắt, nỗi lo toan cho cuộc sống mưu sinh, những trăn trở làm sao để thoát nghèo. Tấm gương vươn lên thoát nghèo của bà Bay thêm khẳng định cho hiệu quả thiết thực của các chính sách tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo, trao cơ hội để họ đổi thay cuộc sống và vai trò của người phụ nữ trong phát triển kinh tế gia đình, đóng góp cho xã hội.