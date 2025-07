Niềm vui thoát nghèo từ căn nhà tình bạn

TPO - Đoàn Trường Đại học An Giang vừa bàn giao “Nhà tình bạn” cho sinh viên hoàn cảnh khó khăn. Mái ấm mới khang trang không chỉ tạo động lực cho sinh viên yên tâm học tập, còn giúp gia đình em an cư lạc nghiệp để vươn lên thoát nghèo.

Mơ ước thoát nghèo từ căn ‘Nhà tình bạn’

Người được trao Nhà tình bạn lần này là em Lê Thị Thùy Linh, sinh viên Khoa Sư phạm (trường Đại học An Giang, ngụ xã Ba Chúc, tỉnh An Giang). Có được căn nhà mới, Thùy Linh không giấu niềm hạnh phúc, ký ức mới đây của Linh vẫn in rõ hình ảnh những ngày tháng cả gia đình phải sống trong căn nhà xuống cấp, chật chội. Mỗi mùa mưa, nước dột khắp nơi, nỗi lo âu cứ thế đè nặng lên đôi vai của 3 mẹ con. "Em quyết tâm học thật giỏi để sau này ra trường có việc làm ổn định đỡ đần cho mẹ. Qua đó, để không phụ lòng mong mỏi của thầy cô, bạn bè đã hỗ trợ mẹ con em có căn nhà mơ ước”, Thùy Linh chia sẻ, giọng nghẹn ngào.

Thùy Linh là em út trong gia đình 2 chị em, cha mất sớm, mẹ làm thuê trang trải cuộc sống hàng ngày. Theo Thùy Linh, nếu như trước đây, với thu nhập bấp bênh của gia đình, ước mơ có căn nhà mới rất xa vời. Nhiều đêm Linh trằn trọc, lo lắng cho tương lai, cho mẹ tuổi ngày càng lớn. Mỗi khi thấy bạn bè có nhà cửa khang trang, Linh lại thầm ước mình cũng được như vậy. Mơ ước đấy cũng thành hiện thực với gia đình cô sinh viên nghèo, từ nguồn đóng góp của các đoàn viên, sự giúp đỡ từ bạn bè giúp gia đình Thùy Linh xây dựng được một căn nhà mới, khang trang và ấm áp.

Khoản kinh phí 50 triệu đồng từ Đoàn Trường Đại học An Giang là một sự hỗ trợ vô cùng quý giá, giúp gia đình em biến ước mơ thành hiện thực. “Khi biết tin được xét hỗ trợ xây nhà, em không tin vào tai mình nữa” Thùy Linh kể với đôi mắt đỏ hoe. Sau đó, Linh gọi điện về báo cho mẹ và chị rồi cả nhà mừng rỡ. Đó là cảm giác hạnh phúc nhất gia đình em từng có. Ngôi nhà không chỉ một nơi để ở, còn tiếp theo động lực to lớn để em cố gắng hơn nữa, tạp bệ đỡ để gia đình vươn lên thoát nghèo.

Động lực thoát nghèo

Với mái ấm này, mẹ Thùy Linh có thể yên tâm làm ăn, không còn phải lo lắng mỗi khi trời mưa bão. Niềm vui thoát nghèo không chỉ nằm ở việc có một căn nhà đẹp mà còn ở sự an tâm, tin tưởng vào một cuộc sống tốt đẹp hơn. “Căn nhà này đã giúp gia đình tôi thoát khỏi cảnh sống tạm bợ, bấp bênh. Giờ đây, chúng tôi có thể chuyên tâm làm ăn để vươn lên thoát nghèo, không còn phải lo lắng về chỗ ở nữa”, mẹ Thùy Linh – bà Nguyễn Thị Đước xúc động nói.

Chia sẻ về ý nghĩa của công trình này, anh Trần Trung Quốc, Bí thư Đoàn trường Đại học An Giang cho biết, chương trình ‘Nhà tình bạn’ là một trong những hoạt động thường niên của Đoàn Trường. Chương trình nhằm hỗ trợ, giúp đỡ các đoàn viên, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Anh nghĩ rằng, một mái ấm ổn định sẽ tạo nền tảng vững chắc để các em yên tâm học tập, rèn luyện và phát triển bản thân.

"Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Thùy Linh và gia đình em, tôi thực sự rất hạnh phúc. Đó cũng là động lực để Đoàn Trường tiếp tục triển khai những chương trình ý nghĩa hơn nữa, góp phần tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên, đặc biệt là những em còn gặp nhiều trở ngại trong cuộc sống vươn lên thoát nghèo, làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội”, anh Quốc chia sẻ.