Ngôi nhà 5.000 đồng giúp sinh viên vươn lên thoát nghèo

TPO - Giảm nghèo không chỉ câu chuyện về kinh tế, còn hành trình thắp sáng ước mơ về một tương lai bền vững. Tại Trường Đại học Đồng Tháp, “Ngôi nhà 5.000 đồng” đã và đang trở thành bệ đỡ vững chắc, giúp sinh viên vượt qua khó khăn, an tâm học tập và từ đó, tạo nền tảng vững chắc để gia đình các em thoát nghèo một cách bền vững.

Niềm vui từ ‘ngôi nhà 5.000 đồng’

Mỗi 'Ngôi nhà 5.000 đồng’ không chỉ một công trình vật chất, còn sự sẻ chia và tinh thần tương thân tương ái của các bạn sinh viên, giảng viên Trường Đại học Đồng Tháp. Anh Nguyễn Trí Túc, Phó Bí thư phụ trách Đoàn trường Đại học Đồng Tháp cho biết, mỗi tháng sinh viên đóng 5.000 đồng, một số tiền nhỏ bé nhưng có thể giúp đỡ 1 sinh viên hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, thậm chí từ đó làm thay đổi cuộc đời, giúp gia đình họ vươn lên thoát nghèo bền vững.

Trong chiến dịch tình nguyện hè năm nay, trường Đại học Đồng Tháp bàn giao “Ngôi nhà 5.000 đồng” cho gia đình em Trần Tấn Đạt, sinh viên Khoa Giáo dục thể chất - Sư phạm Nghệ thuật tại ấp Nguyễn Cử, xã Nhị Mỹ, tỉnh Đồng Tháp. Ngôi nhà mới được xây dựng đã giúp mẹ con em Đạt không còn phải lo lắng mỗi khi trời mưa bão. Niềm vui của Đạt không chỉ có được một căn nhà lành lặn, còn sự biết ơn sâu sắc dành cho các thầy cô của trường đã dìu dắt, động viên em không bỏ dở việc học, tiếp tục ước mơ giảng đường thay vì đi làm shipper.

Trường hợp khác là em Ngô Thanh Hiếu, sinh viên ngành giáo dục thể chất cũng đã đón nhận “Ngôi nhà 5.000 đồng” tại ấp Đông Bình, phường Cao Lãnh. Gia đình em Hiếu không còn phải lo lắng về nơi ăn chốn ở khi không có đất canh tác, thu nhập bấp bênh. Có được căn nhà là nền tảng để giúp gia đình em vươn lên thoát nghèo. Ngoài ra, trong chiến dịch tình nguyện hè năm nay, Đoàn trường còn triển khai xây dựng thêm nhiều căn nữa để giúp các em hoàn cảnh khó khăn có mái ấm để yên tâm học tập.

Mỗi "Ngôi nhà 5.000 đồng" được xây dựng đều ẩn chứa những câu chuyện đầy cảm xúc về ý chí vươn lên và khát vọng cuộc sống. Em Nguyễn Phúc Thiên, sinh viên năm cuối ngành Việt Nam học, cùng cô ruột bà Nguyễn Thị Thanh Nga, từng phải sống trong căn nhà gỗ cũ kỹ, mối mọt, luôn chực chờ sập mỗi khi mưa to gió lớn. Mẹ bỏ đi từ nhỏ, bà nội và cha lần lượt qua đời, Thiên lớn lên trong vòng tay cô ruột. Với thu nhập ít ỏi từ nghề sửa quần áo, bà Nga không dám mơ đến việc xây nhà mới. Nhưng giờ đây, căn nhà rộng 60m2, lót gạch men, xây tường kiên cố đã hiện hữu, niềm hạnh phúc vỡ òa của hai cô cháu.

Lan tỏa tinh thần nhân ái

Mỗi câu chuyện là một minh chứng sống động cho việc “Ngôi nhà 5.000 đồng” không chỉ mang đến một mái nhà, còn bệ đỡ tinh thần, tiếp thêm động lực để các em sinh viên và gia đình họ vững bước trên con đường thoát nghèo.

Mô hình “Ngôi nhà 5.000 đồng” của Đoàn Trường Đại học Đồng Tháp đã trải qua 16 năm hình thành và phát triển, từ những ngày đầu với tên gọi “Căn nhà nhân ái”, rồi “Ngôi nhà 3.000 đồng”, và giờ “Ngôi nhà 5.000 đồng”. Anh Nguyễn Trí Túc chia sẻ thêm về cơ chế hoạt động của quỹ, mỗi cán bộ, giảng viên trong độ tuổi Đoàn đóng góp 10.000 đồng/tháng và mỗi sinh viên đóng góp 5.000 đồng/tháng. Nguồn kinh phí này được thu định kỳ hàng tháng, cùng với sự vận động, kết nối các nhà hảo tâm, doanh nghiệp. Để đảm bảo sự công bằng và đúng đối tượng, Đoàn Trường đã xây dựng quy trình xét tặng chặt chẽ các em sinh viên hộ nghèo khó khăn về nhà ở.

Theo anh Túc, không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ kinh phí, Đoàn Trường còn tập hợp đoàn viên, thanh niên tham gia đóng góp ngày công lao động tình nguyện trong các đợt hoạt động cao điểm. “Sự chung tay, góp sức từ những việc nhỏ như khuân gạch, trộn hồ đã thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ Đại học Đồng Tháp”, anh Túc nói.

Theo thời gian, mức hỗ trợ xây dựng nhà cũng được điều chỉnh để phù hợp với thực tế. Từ 20 triệu đồng ban đầu, mức hỗ trợ đã tăng dần lên 30 triệu, 50 triệu và từ đầu năm 2024 đến nay là 70 triệu đồng/ngôi nhà. Sự thay đổi này thể hiện nỗ lực của Đoàn Trường nhằm mang đến những mái ấm khang trang, chất lượng hơn cho sinh viên. Đến nay, Đoàn Trường Đại học Đồng Tháp đã bàn giao trên 90 ngôi nhà cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại nhiều địa phương vùng ĐBSCL đang theo học tại trường.

Thầy Cao Dao Thép, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp cho biết, mỗi “Ngôi nhà 5.000 đồng” không chỉ tài sản vật chất, còn nguồn động lực to lớn. Ngôi nhà mới không chỉ giúp gia đình ổn định cuộc sống, còn tạo động lực để các em phấn đấu học tập tốt hơn. Hơn nữa, mô hình “Ngôi nhà 5.000 đồng” đã thực sự hỗ trợ các sinh viên nghèo có được mái ấm vững chắc, an tâm phấn đấu học tập, rèn luyện. Từ đó, góp phần quan trọng vào công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội ở các địa phương, và quan trọng hơn, giáo dục tinh thần tương thân tương ái cho thế hệ trẻ.