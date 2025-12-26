Tạo 'bệ đỡ' để thanh niên Điện Biên lập nghiệp bền vững

TPO - Trong bối cảnh Điện Biên đang nỗ lực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tìm hướng phát triển bền vững cho một tỉnh miền núi, biên giới còn nhiều khó khăn, bài toán việc làm và sinh kế cho thanh niên tiếp tục đặt ra những yêu cầu mới. Là lực lượng đông đảo, giàu khát vọng nhưng cũng đối mặt không ít rào cản về vốn, kiến thức và thị trường, thanh niên rất cần một “bệ đỡ” đủ mạnh để yên tâm lập nghiệp ngay trên chính quê hương mình.

Phóng viên Báo Tiền Phong có cuộc trao đổi với anh Mùa Chiến Thắng, Bí thư Tỉnh Đoàn Điện Biên để chia sẻ những định hướng, giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ mới, với mục tiêu tạo dựng hệ sinh thái hỗ trợ thanh niên làm kinh tế, khơi dậy tinh thần tự lực, góp phần giữ chân thanh niên bám bản, bám đất, làm giàu bền vững từ lợi thế địa phương.

Trong nhiệm kỳ mới, Tỉnh Đoàn Điện Biên đặt mục tiêu tạo dựng hệ sinh thái hỗ trợ thanh niên làm kinh tế bền vững từ lợi thế địa phương.

Xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ thanh niên làm kinh tế gắn với lợi thế địa phương

- Thưa anh, trong nhiệm kỳ tới, Tỉnh Đoàn Điện Biên định hình việc xây dựng “hệ sinh thái hỗ trợ thanh niên làm kinh tế” theo hướng nào? Trong hệ sinh thái đó, vai trò dẫn dắt của tổ chức Đoàn được thể hiện ra sao để thanh niên yên tâm lập nghiệp ngay tại quê hương?

Trong nhiệm kỳ tới, Tỉnh Đoàn Điện Biên xác định việc xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ thanh niên làm kinh tế không chỉ dừng lại ở hỗ trợ vốn hay triển khai những mô hình kinh tế riêng lẻ, manh mún, mà phải là một hệ thống đồng bộ, có sự liên thông chặt chẽ giữa các khâu: Từ định hướng tư duy, trang bị kiến thức, hỗ trợ nguồn lực, kết nối thị trường đến đồng hành bền vững trong suốt quá trình phát triển mô hình.

Anh Mùa Chiến Thắng

Cụ thể, Tỉnh Đoàn Điện Biên tập trung làm tốt ba nội dung lớn. Trước hết là định hướng và khơi dậy khát vọng làm kinh tế chính đáng trong thanh niên. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, chia sẻ mô hình hay, cách làm hiệu quả, tổ chức Đoàn giúp thanh niên từng bước thay đổi tư duy từ sản xuất manh mún, tự cung tự cấp sang tư duy kinh tế hàng hóa, kinh tế xanh, kinh tế số, sản xuất gắn với nhu cầu thị trường. Bên cạnh đó, Tỉnh Đoàn đóng vai trò cầu nối để kết nối các nguồn lực. Đó là sự kết nối giữa thanh niên với các chính sách hỗ trợ của nhà nước, các chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn vốn tín dụng ưu đãi, kết nối với doanh nghiệp, hợp tác xã, các chuyên gia, nhà khoa học nhằm từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả các mô hình kinh tế thanh niên.

Đặc biệt, việc đồng hành lâu dài được coi là yếu tố then chốt. Thông qua việc hình thành và duy trì các tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên, các câu lạc bộ khởi nghiệp, các mạng lưới thanh niên làm kinh tế giỏi, tổ chức Đoàn tạo ra môi trường để thanh niên không “đơn độc” trên hành trình lập nghiệp, có chỗ dựa khi gặp khó khăn và có không gian để học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm.

Mục tiêu cuối cùng là tạo dựng niềm tin để thanh niên yên tâm rằng: Lập nghiệp ở Điện Biên không phải là lựa chọn bất đắc dĩ, mà là con đường có thể đi dài và đi bền.

Tỉnh Đoàn Điện Biên đồng hành, hỗ trợ nguồn vốn giúp thanh niên Lập nghiệp.

- Điện Biên là tỉnh miền núi, biên giới, điều kiện khởi nghiệp của thanh niên còn nhiều hạn chế. Theo anh, đâu là “nút thắt” lớn nhất đối với thanh niên làm kinh tế hiện nay và Tỉnh Đoàn sẽ tập trung tháo gỡ bằng những giải pháp cụ thể nào?

Theo chúng tôi, “nút thắt” lớn nhất hiện nay đối với thanh niên làm kinh tế không chỉ là thiếu vốn, mà sâu xa hơn là thiếu kiến thức quản trị, thiếu kỹ năng kết nối thị trường và thiếu sự liên kết trong sản xuất.

Nhiều thanh niên có ý tưởng, có đất đai, có sức trẻ, nhưng còn lúng túng trong việc xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả, chưa tiếp cận tốt khoa học - công nghệ, chưa mạnh dạn liên kết để tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng cao.

Để tháo gỡ những nút thắt này, Tỉnh đoàn sẽ tập trung vào một số giải pháp trọng tâm: Đẩy mạnh đào tạo, tập huấn thực chất, gắn với nhu cầu cụ thể của từng nhóm thanh niên, từng địa bàn; phát triển mạnh các mô hình liên kết, nhất là hợp tác xã thanh niên, tổ hợp tác thanh niên, giúp thanh niên sản xuất theo chuỗi giá trị; tăng cường kết nối thị trường, hỗ trợ quảng bá, tiêu thụ sản phẩm qua các kênh thương mại điện tử, hội chợ, xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh.

Khơi dậy khát vọng bám bản, bám đất trong nhiệm kỳ mới của Tỉnh Đoàn

- Hỗ trợ vốn vay được xem là một trong những trụ cột giúp thanh niên phát triển kinh tế. Trong nhiệm kỳ mới, Tỉnh Đoàn sẽ đổi mới cách hỗ trợ vốn ra sao để nguồn vốn đến đúng đối tượng, đúng mô hình, tránh dàn trải và phát huy hiệu quả bền vững?

Hỗ trợ vốn vẫn là một trụ cột quan trọng, tuy nhiên trong nhiệm kỳ mới, Tỉnh Đoàn Điện Biên xác định rõ quan điểm là không chạy theo số lượng mà chú trọng đến chất lượng và hiệu quả lâu dài.

Theo đó, Tỉnh Đoàn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội trong việc quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn ủy thác, đồng thời đổi mới cách tiếp cận theo hướng ưu tiên các mô hình khả thi, có phương án sản xuất, kinh doanh rõ ràng, gắn với lợi thế của từng địa phương.

Một điểm mới là nguồn vốn vay sẽ được gắn chặt với tư vấn, giám sát và hỗ trợ kỹ thuật. Tổ chức Đoàn không chỉ đóng vai trò giới thiệu, bảo lãnh vốn vay, mà còn đồng hành cùng thanh niên trong suốt quá trình triển khai mô hình, kịp thời hỗ trợ khi gặp khó khăn, giúp các bạn sử dụng vốn đúng mục đích, hạn chế rủi ro.

Bên cạnh đó, Tỉnh Đoàn chú trọng việc nhân rộng các mô hình hiệu quả, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng thanh niên, hình thành những “hạt nhân kinh tế” có khả năng dẫn dắt, hỗ trợ các bạn trẻ khác cùng phát triển.

Chúng tôi quan niệm rằng, mỗi đồng vốn đến với thanh niên không chỉ là sự hỗ trợ về tài chính, mà còn là sự gửi gắm niềm tin và trách nhiệm. Khi có niềm tin, thanh niên sẽ có thêm động lực để nỗ lực và làm ăn bài bản hơn.

Từ nguồn vốn vay ưu đãi, nhiều thanh niên Điện Biên đã thành công với mô hình khởi nghiệp bằng chính thế mạnh của địa phương.

- Thanh niên dân tộc thiểu số là lực lượng chiếm tỷ lệ lớn trên địa bàn tỉnh, Tỉnh Đoàn có những chính sách, mô hình ưu tiên nào nhằm giúp thanh niên phát triển kinh tế gắn với lợi thế bản địa như nông nghiệp, du lịch cộng đồng, dịch vụ?

Thanh niên dân tộc thiểu số là lực lượng đông đảo và có vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Điện Biên. Nhận thức rõ điều này, Tỉnh Đoàn xác định việc hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số phải gắn chặt với lợi thế bản địa và việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống.

Trong thời gian tới, Tỉnh Đoàn ưu tiên phát triển các mô hình nông nghiệp đặc sản, nông nghiệp sạch, trồng và chế biến dược liệu, chăn nuôi theo hướng bền vững, phù hợp với điều kiện tự nhiên và tập quán canh tác của từng vùng.

Cùng với đó, Tỉnh Đoàn khuyến khích, hỗ trợ thanh niên tham gia phát triển du lịch cộng đồng, các loại hình dịch vụ gắn với văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc, vừa tạo sinh kế ổn định, vừa góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa.

Một nội dung quan trọng khác là tăng cường đào tạo kỹ năng cơ bản cho thanh niên dân tộc thiểu số, nhất là kỹ năng quản lý, bán hàng, ứng dụng công nghệ số, theo hướng đơn giản, dễ tiếp cận, phù hợp với điều kiện vùng cao, vùng biên giới.

Thông qua các giải pháp đó, Tỉnh Đoàn mong muốn giúp thanh niên dân tộc thiểu số có thể làm giàu từ chính quê hương, từ văn hóa và tri thức bản địa của mình, góp phần phát triển kinh tế bền vững gắn với ổn định xã hội.

- Trước yêu cầu chuyển đổi số và hội nhập ngày càng mạnh mẽ, anh muốn gửi gắm thông điệp gì tới đoàn viên, thanh niên Điện Biên đang ấp ủ khát vọng lập thân, lập nghiệp bền vững?

Tôi muốn gửi tới đoàn viên, thanh niên Điện Biên một thông điệp ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa: hãy dám ước mơ, dám bắt đầu và kiên trì đi đến cùng con đường mình đã lựa chọn. Chuyển đổi số và hội nhập mang đến nhiều cơ hội mới, nhưng cũng đặt ra không ít thách thức. Điều đó đòi hỏi thanh niên phải không ngừng học hỏi, đổi mới tư duy, chủ động làm chủ khoa học, công nghệ, đồng thời giữ vững bản lĩnh, giá trị và tinh thần cống hiến cho cộng đồng.

Tổ chức Đoàn sẽ luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ và tạo môi trường thuận lợi để thanh niên phát huy khát vọng lập thân, lập nghiệp, qua đó góp phần xây dựng Điện Biên phát triển nhanh và bền vững trong nhiệm kỳ mới.

Xin cảm ơn anh!