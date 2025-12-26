Trí thức trẻ trao “cần câu” cho thanh niên miền núi

TPO - Vượt quãng đường hàng trăm cây số, những trí thức trẻ tình nguyện không chỉ mang theo cây giống, con giống mà còn cả tri thức khoa học đến với các xã miền núi khó khăn. Những buổi tập huấn “cầm tay chỉ việc”, những mô hình sinh kế được chuyển giao giúp thanh niên miền núi dần làm chủ khoa học kỹ thuật, có “cần câu” thoát nghèo bền vững.

“Cõng” tri thức khoa học đến vùng khó

Để hỗ trợ đoàn viên thanh niên các xã miền núi, cuối tuần qua, Đoàn Thanh niên Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Đà Nẵng phối hợp với Trung tâm Khuyến nông TP. Đà Nẵng tổ chức hoạt động hỗ trợ giống cây quế cho các xã Trà Tập, Trà Vân và Nam Trà My.

Hơn 45 nghìn cây quế giống được trao tặng cho người dân các xã Trà Tập, Trà Vân và Nam Trà My.

Đây đều là các xã chịu ảnh hưởng nặng nề trong đợt mưa lũ vừa qua. Vượt qua quãng đường hơn 200km, chuyến xe của các tình nguyện viên mang theo 45 nghìn cây giống quế Trà My đến với bà con miền núi, giúp người dân nhanh chóng khôi phục sản xuất sau thiên tai.

Theo anh Võ Đại Khang, Bí thư Chi đoàn Trung tâm Khuyến nông TP. Đà Nẵng, sau thời gian chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, mưa lớn, sạt lở đất, người dân đứng trước nguy cơ gián đoạn sinh kế, thiếu giống vật nuôi, cây trồng và không đủ nguồn lực để tự khôi phục sản xuất.

“Sau khi rà soát theo đề nghị của địa phương, Phòng Kỹ thuật của Trung tâm đã xây dựng và đề xuất phương án hỗ trợ giống cây trồng là cây quế Trà My. Trồng quế không chỉ góp phần phục hồi sản xuất, ổn định sinh kế, bảo vệ môi trường sinh thái mà còn mang ý nghĩa gìn giữ và phát huy giá trị và khẳng định thương hiệu Quế Trà My – Quế di sản Việt Nam”, anh Khang nói.

Cây giống và kỹ thuật trồng là sinh kế giúp bà con tái sản xuất sau mưa lũ.

Bên cạnh cây giống, cán bộ Trung tâm Khuyến nông còn trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc cho các hộ để nâng cao tỷ lệ cây sống và hiệu quả kinh tế cho người dân.

Được biết, thời gian qua, với đặc thù chuyên môn, Chi đoàn Trung tâm Khuyến nông cũng đã triển khai hỗ trợ nhiều mô hình nông nghiệp ở các xã đồng bằng lẫn miền núi cho người dân và đặc biệt là đoàn viên thanh niên khó khăn.

"Các hoạt động cụ thể như: hỗ trợ 50% đến 100% chi phí mua giống, vật tư; hỗ trợ chuyển giao tư vấn kỹ thuật. Các mô hình sinh kế đều được triển khai có hiệu quả bởi đoàn viên của Chi đoàn đa số là cán bộ kỹ thuật, trực tiếp hướng dẫn cũng như kết nối với người dân để hỗ trợ khi cần thiết”, anh Khang cho hay.

Biết thông tin về chương trình Tri thức trẻ tình nguyện chuyển giao khoa học kỹ thuật cho thanh niên miền núi và trao tặng cây giống cho đoàn viên thanh niên, anh Arất Vân (SN 1994) sắp xếp thời gian về hội trường xã Bến Giằng để tham gia tập huấn. Với mong muốn trồng thêm cây chuối để phát triển kinh tế, anh Vân chăm chú lắng nghe các cán bộ kỹ thuật hướng dẫn, cẩn thận ghi chép, trao đổi với chuyên gia để hiểu kỹ, nhớ lâu.

Thành Đoàn Đà Nẵng trao tặng cây giống và tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc cho thanh niên khó khăn ở xã Bến Giằng và xã Phước Thành.

“Có diện tích đất vườn rộng nên tôi mong muốn trồng trọt để kiếm thêm thu nhập, cải thiện kinh tế gia đình. Trước đây, tôi cũng thử trồng một số giống cây nhưng không hợp thổ nhưỡng, không nắm vững kỹ thuật nên chưa hiệu quả. Lần này được cán bộ hướng dẫn, thực hành, cầm tay chỉ việc, tôi đã nhận cây giống để trồng thử trong vườn nhà, nếu hiệu quả sẽ đầu tư nhân rộng”, anh Vân nói.

Buổi tập huấn kỹ thuật trồng chuối thu hút sự tham gia của hơn 50 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn. Sau đợt mưa bão, đường sá đi lại còn khó khăn nhưng các bạn trẻ vẫn nỗ lực để có mặt đầy đủ, học tập kỹ thuật và mạnh dạn đăng ký nhận cây giống để phát triển mô hình sinh kế.

Theo anh Bhling Ưi, Bí thư Đoàn xã Bến Giằng, điều kiện đất đai, khí hậu của địa phương phù hợp để trồng chuối, đây cũng là loại cây ngắn ngày, đem lại hiệu quả kinh tế cao nếu được chăm sóc đúng kỹ thuật.

“Từ thực tiễn đó, Đoàn xã đã đề xuất Thành Đoàn hỗ trợ cây chuối giống, cũng như tập huấn chuyển giao kỹ thuật trồng chuối cho đoàn viên thanh niên. Ngay sau khi tiếp nhận, hơn 1.000 cây chuối giống đã được phân bổ cho các Chi đoàn để trao tặng cho các hộ”, anh Bhling Ưi nói.

Hái “quả ngọt” từ các mô hình sinh kế

Năm nay, chương trình Tri thức trẻ tình nguyện chuyển giao khoa học kỹ thuật cho thanh niên miền núi được Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức tại xã Bến Giằng và xã Phước Chánh.

Đoàn viên thanh niên được "cầm tay chỉ việc", chuyển giao kỹ thuật trồng trọt.

Trong khuôn khổ chương trình, hơn 100 đoàn viên thanh niên đã được tập huấn, chuyển giao kỹ thuật trồng cây chuối và cây quế gắn với ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật. Ban tổ chức cũng trao tặng 1.000 cây chuối giống nuôi cấy mô và 5.000 cây quế cho thanh niên miền núi là chủ hộ nghèo, cận nghèo.

Theo chị Trương Thị Ngọc Phương, Phó Trưởng ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi (Thành Đoàn Đà Nẵng), đây là hoạt động thể hiện vai trò đồng hành của tổ chức Đoàn đối với thanh niên trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống tại các địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn.

“Qua đó, chúng tôi mong muốn hỗ trợ sinh kế bền vững, khơi dậy tinh thần dám nghĩ, dám làm, giúp thanh niên từng bước hình thành các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả trên chính quê hương mình”, chị Phương nói.

Các mô hình tri thức trẻ chuyển giao khoa học kỹ thuật giúp thanh niên miền núi có sinh kế bền vững.

Được biết, nhiều năm qua, trên địa bàn xã, các hoạt động hỗ trợ mô hình sinh kế, chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi đã được Đoàn các cấp phối hợp tổ chức thường xuyên, đặc biệt là trong Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện hè…

Là một trong những thanh niên được hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật trồng nấm, chị Alăng Thị Nhung (SN 1997, thôn Pà Dá, xã Bến Giằng) đã phát triển ổn định mô hình, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Nhớ lại thời điểm năm 2024, khi được tham gia tập huấn, hướng dẫn triển khai tạo phôi, trồng, chăm sóc các loại nấm như: nấm sò xám, nấm mèo, nấm linh chi, chị Nhung rất bỡ ngỡ.

Qua quá trình trồng thử, chăm sóc và theo dõi, thấy nấm sò xám phát triển tốt lại dễ trồng, phù hợp với điều kiện thời tiết địa phương nên chị quyết định chọn loại nấm này để mở rộng quy mô trồng.

Mô hình trồng nấm sò xám đang được nhóm thanh niên xã Bến Giằng phát triển hiệu quả.

Chị cùng 8 thanh niên trong thôn đã cùng liên kết để mở rộng quy mô sản xuất. Đầu năm 2025, nhóm quyết định nhập 3.000 phôi nấm sò xám với chi phí khoảng 17 triệu đồng. Nhóm cũng mượn hội trường thôn cũ để làm nhà nấm. Đến nay, mô hình trồng nấm sò xám cho hiệu quả rất tốt, mỗi tháng thu hoạch 2 lần, sản lượng thu hoạch đạt 30 – 50kg.

Các thành viên được chia thành 3 tổ, mỗi tổ 3 người, luân phiên chăm sóc và tưới nước đều đặn mỗi ngày, giúp phôi phát triển nhanh, nấm sinh trưởng tốt. Sau đó, các thành viên cùng nhau thu hoạch, sơ chế sản phẩm.

“Nhờ được chuyển giao kỹ thuật, chúng tôi đã có thể phát triển mô hình trồng nấm hiệu quả, đem lại thu nhập bước đầu cho các thành viên, tạo nguồn kinh phí để tái đầu tư. Thời gian tới, tôi mong muốn được kết nối để tìm kiếm nguồn giống ổn định, đầu ra bền vững để tiếp tục mở rộng quy mô”, chị Nhung nói.

Theo chị Alăng Thị Nhung (áo vàng), nhóm mong muốn được Đoàn Thanh niên hỗ trợ để tiếp cận nguồn giống tốt, mở rộng sản xuất và kênh tiêu thụ.

Theo anh Lê Công Hùng, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, việc tiếp cận và làm chủ tiến bộ khoa học kỹ thuật giúp thanh niên miền núi nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tạo ra các mô hình sinh kế bền vững có thể nhân rộng trong cộng đồng. Thời gian qua, thông qua chương trình hỗ trợ đoàn viên thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp, Thành Đoàn đã trao các mô hình sinh kế, tặng giống cây trồng, vật nuôi.