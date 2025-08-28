Khai mạc lễ hội du lịch biên giới Việt - Trung

TPO - Trong khuôn khổ chương trình Lễ hội du lịch Việt - Trung tại Bằng Tường (Quảng Tây, Trung Quốc), diễn ra nhiều sự kiện, hoạt động quan trọng về văn hóa - kinh tế, giao lưu nhân dân hai bên biên giới.

Ngày 28/8, tại cửa khẩu Hữu Nghị Quan (thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc), Lễ hội du lịch biên giới Trung - Việt được khai mạc.

Tham dự lễ hội, ông Dương Xuân Huyên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn - nhấn mạnh: Lễ hội du lịch biên quan Trung - Việt không chỉ là sự kiện giao lưu văn hóa, kinh tế thường niên mà còn là minh chứng cho khát vọng phát triển bền vững và tinh thần hợp tác giữa Lạng Sơn và Quảng Tây.

Ban tổ chức trao giải nhất cho các thí sinh xuất sắc tham gia cuộc thi “ Đại sứ Du lịch Biên giới Việt - Trung 2025”.

Những năm qua, hai bên đã triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, đưa hợp tác giữa Lạng Sơn và Quảng Tây ngày càng ổn định. Năm 2024, kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn đạt 66,5 tỷ USD và trong 7 tháng đầu năm nay, con số này ước tính khoảng 50 tỷ USD, tăng hơn 40% so với cùng kỳ. Hoạt động thông quan tại các cửa khẩu diễn ra nhịp nhàng, với trung bình 1.600 lượt xe mỗi ngày, cao điểm lên tới hơn 2.000 lượt.

“Sự kiện này tôn vinh bản sắc văn hóa đa dạng của hai địa phương, đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp Trung Quốc và Việt Nam, góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa hai bên lên tầm cao mới. Lễ hội khẳng định ý chí mạnh mẽ của hai bên trong việc củng cố mối quan hệ hữu nghị, mở rộng giao lưu kinh tế, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân…”, ông Huyên chia sẻ.

Hoạt động hợp tác du lịch qua biên giới giữa hai nước Việt - Trung thời gian qua diễn ra sôi nổi, tốt đẹp.

Trong khuôn khổ lễ hội, nhiều hoạt động ý nghĩa đã diễn ra, bao gồm lễ ký kết hợp tác, trao giải chung kết cuộc thi tuyển chọn đại sứ hình ảnh du lịch Trung - Việt 2025, lễ gắn biển nhà trưng bày lịch sử Hữu Nghị Quan và khởi động giao lưu mỹ thuật dân gian Trung - Việt 2025. Đoàn đại biểu tỉnh Lạng Sơn cũng tham gia các sự kiện nổi bật như: Thi đấu xe không người lái, tham quan Trung tâm Điều khiển thông minh đám mây Bằng Tường và Hội chợ triển lãm “Chuỗi trái cây tươi ASEAN - Cầu nối thương mại trái cây”.

Phương tiện không người lái tham gia thi đấu tại Bằng Tường (Trung Quốc)

Bên cạnh đó, đoàn đại biểu tỉnh Lạng Sơn đã tham dự Lễ khôi phục mở lại du lịch qua biên giới tại lối thông quan Tân Thanh (Việt Nam) - Pò Chài (Trung Quốc), cùng hoạt động xúc tiến hàng hóa xuất nhập khẩu tại thành phố gỗ mỹ nghệ quốc tế Vạn Tân (Pò Chài, Trung Quốc).