Kỷ niệm 80 năm quốc khánh 2/9: 'Đại tiệc' văn hóa, nghệ thuật

TP - Hơn 100 chương trình từ triển lãm, hòa nhạc, sân khấu ánh sáng, diễu binh, pháo hoa đến chiếu phim miễn phí, Hà Nội bước vào mùa lễ hội chưa từng có nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. “Đại tiệc” văn hóa, nghệ thuật và điện ảnh đang biến Thủ đô thành một sân khấu khổng lồ.

Tiếp dòng concert quốc gia

Tối 31/8, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh), chương trình Hà Nội - Sáng mãi khát vọng Việt Nam sẽ mở ra một cấu trúc sân khấu đa tầng, lồng ghép âm nhạc, ca múa, hoạt cảnh và công nghệ 3D mapping nhằm tái hiện những thời khắc định hình bản sắc dân tộc.

Xu hướng concert quốc gia khiến cho âm nhạc không chỉ phục vụ sự kiện, mà trở thành phương tiện diễn giải ký ức tập thể. Ảnh: Như Ý

Một trong những khoảnh khắc gây ấn tượng mạnh dự kiến sẽ là màn dù lượn mang Quốc kỳ bay trên bầu trời Hà Nội và trình diễn pháo hoa nghệ thuật ngay sau đó. Đây là một hình ảnh gợi nhiều tầng liên tưởng: từ khát vọng độc lập, tự do đến tinh thần viết tiếp câu chuyện hòa bình.

Chương trình được đạo diễn Hoàng Công Cường và NSƯT Thanh Hiền dàn dựng, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi bật như NSND Thu Huyền, NSƯT Đăng Dương, ca sĩ Đông Hùng, Anh Tú, Lâm Bảo Ngọc, cùng các nghệ sĩ saxophone Hoàng Tùng, violin Huyền Anh, piano Trung Đức và dàn hợp xướng gần 2.000 người.

Chỉ một ngày sau, tối 1/9, sân vận động Quốc gia Mỹ Đình tiếp tục trở thành không gian cho một đêm đại nhạc hội với cấu trúc ba chương: Con đường độc lập - thống nhất, Vọng Tổ quốc và Tổ quốc tôi, chưa đẹp thế bao giờ.

Danh sách nghệ sĩ tham gia trải dài nhiều thế hệ, từ NSND Thanh Lam, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Vũ Thắng Lợi, ca sĩ Trọng Tấn, ca sĩ Phạm Thu Hà đến những giọng ca đương đại như Mỹ Tâm, Đen, Tùng Dương, Mono, Double2T, Sèn Hoàng Mỹ Lam, Lâm Bảo Ngọc, Lamoon, Ngũ Cung…

Sự kết hợp này tạo ra một không gian đặc thù: âm nhạc cổ điển, nhạc đỏ, pop, rock và rap song hành, phản ánh đúng bức tranh xã hội Việt Nam đương đại: đa dạng nhưng vẫn hội tụ bằng ký ức chung về lịch sử dân tộc.

Còn ít nhất hai chương trình lớn để khán giả “đu concert quốc gia” trong dịp lễ Quốc khánh. Ảnh: Như Ý

Việc chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và các nền tảng số giúp mở rộng không gian thưởng thức, biến nó thành sự kiện văn hóa chung của cả nước, không giới hạn trong phạm vi một sân khấu.

Đánh giá về những concert quốc gia trong thời gian gần đây, nhà nghiên cứu Nguyễn Khoa cho rằng: “Khác với cách tiếp cận truyền thống, hai đêm nghệ thuật liên tiếp này đặt trọng tâm vào việc dùng ngôn ngữ sân khấu hiện đại để diễn giải lịch sử. Đây là một hướng đi mới trong chiến lược văn hóa của Hà Nội: thay vì chỉ dựng lại những gì đã qua, các nhà tổ chức tìm cách tạo ra trải nghiệm thẩm mỹ đương đại, để công chúng vừa được gợi nhắc ký ức, vừa được sống trong một không gian nghệ thuật tương tác”.

Ông Khoa đánh giá, xu hướng concert quốc gia khiến cho âm nhạc không chỉ phục vụ sự kiện, mà trở thành phương tiện diễn giải ký ức tập thể. Công nghệ 3D mapping, hiệu ứng ánh sáng đa tầng, sân khấu đa phương tiện và kỹ thuật hòa trộn âm thanh hiện đại đang thay đổi cách công chúng “tiếp nhận” lịch sử.

Ký ức không còn được tái hiện theo lối tuyến tính, mà được “kể lại” bằng hình ảnh, giai điệu, nhịp điệu và chuyển động sân khấu, tạo nên một ngôn ngữ thị giác lẫn thính giác đầy sức gợi.

Những chương trình “phải xem”

Từ ngày 28/8 đến 5/9, Trung tâm Triển lãm Việt Nam trở thành điểm hẹn văn hóa quan trọng với sự kiện 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Ở đây tái hiện một hành trình dài tám thập kỷ bằng ngôn ngữ của hình ảnh, tư liệu và sáng tạo nghệ thuật.

Sự kiện có sự tham gia của các ban, bộ, ngành, 34 tỉnh, thành phố cùng nhiều doanh nghiệp nhà nước và tư nhân tiêu biểu. Những thành tựu của đất nước được khắc họa qua nhiều lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, khoa học, giáo dục, an ninh quốc phòng… tạo nên một bức tranh toàn cảnh về sự đổi thay của Việt Nam từ những năm đầu giành độc lập đến hiện tại.

Triển lãm còn mở rộng không gian trải nghiệm với chuỗi hoạt động hội thảo, diễn đàn, giao lưu và các chương trình trình diễn nghệ thuật. Đây là điểm khởi đầu của chuỗi sự kiện văn hóa lớn trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, đặt Hà Nội vào vị trí trung tâm của một hành trình kết nối ký ức dân tộc với những chuyển động đương đại.

Hai đêm 29 và 30/8, khu vực hồ Hoàn Kiếm, tháp Rùa và không gian đi bộ quanh phố cổ sẽ biến thành một sân khấu mở của nghệ thuật thị giác. Chương trình trình chiếu mapping ánh sáng với hai chủ đề Thăng Long hội tụ và Thanh âm Hà Nội đưa công chúng vào một không gian đan xen lịch sử và hiện tại.

Khác với những hoạt động biểu diễn truyền thống, mapping ánh sáng sử dụng công nghệ 3D hiện đại biến các công trình biểu tượng của Hà Nội thành những “màn hình sống”, tái hiện những khoảnh khắc thăng trầm của Thủ đô: từ dấu ấn Thăng Long nghìn năm văn hiến đến một Hà Nội đang chuyển mình mạnh mẽ trong thời kỳ hội nhập. Âm nhạc đương đại hòa cùng nhạc truyền thống, kết hợp với các màn trình diễn tương tác sẽ “chiều chuộng” được khán giả nhiều lứa tuổi.

Cũng trong thời gian từ 30/8-2/9, từ 9h-22h, ba trạm trải nghiệm được bố trí quanh Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, mỗi trạm mang một chủ đề khác nhau: Bác Hồ trong trái tim dân tộc, Ký ức Trường Sơn và Viết tiếp câu chuyện hòa bình.

Không gian này không chỉ tái hiện những mốc son của lịch sử qua hình ảnh và hiện vật, mà còn tạo ra những điểm chạm cảm xúc, để công chúng có thể kết nối với ký ức tập thể qua các hình thức tương tác đa dạng.

Cao trào của chương trình sẽ diễn ra trong đêm 2/9, khi sân khấu lớn bên hồ Hoàn Kiếm sáng đèn với một chương trình nghệ thuật đặc biệt quy tụ nhiều nghệ sĩ, diễn viên và sinh viên nghệ thuật.

Lễ diễu binh, diễu hành sáng 2/9

Sáng 2/9, Quảng trường Ba Đình trở thành trung tâm của những khoảnh khắc thiêng liêng trong lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Từ 6h30 đến 10h, khoảng 30.000 người tham gia trong đội hình quy củ, với sự hiện diện của các khối diễu binh quốc tế, tái hiện sức mạnh, ý chí và tinh thần đoàn kết dân tộc trong hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành được truyền hình trực tiếp và trình chiếu trên 270 màn hình LED đặt khắp Hà Nội. Ảnh: Như Ý

Sự kiện được truyền hình trực tiếp và trình chiếu trên 270 màn hình LED đặt khắp Hà Nội, giúp hàng triệu người dân có thể theo dõi trực tiếp không khí trang nghiêm, hào hùng của buổi lễ. Tối cùng ngày, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, khán giả sẽ được thưởng thức chương trình Dưới ánh sao vàng, một bản hòa âm mang màu sắc sử thi.

Trong khi đó, tại Vườn hoa Lạc Long Quân, đêm nghệ thuật Bản hùng ca bất diệt tái hiện những chặng đường kháng chiến và hòa bình, còn Hồ Văn Quán trở thành điểm hẹn âm nhạc với Vang mãi khúc khải hoàn.

Đúng 21h, năm điểm bắn pháo hoa nghệ thuật đồng loạt rực sáng bầu trời Thủ đô gồm: Hồ Hoàn Kiếm, Công viên Thống Nhất, Hồ Văn Quán, Sân vận động Mỹ Đình và Vườn hoa Lạc Long Quân.