Con vật nuôi chủ lực khiến nông dân Bắc Ninh thoát nghèo

TPO - Mô hình nuôi dê chăn thả trên đồi ở xã Xuân Lương, tỉnh Bắc Ninh đã giúp nhiều gia đình thoát nghèo, có hộ làm giàu với thu nhập lên đến tiền tỷ.

Hướng đi mới thoát nghèo

Khoảng chục năm trở lại đây, con dê đã trở thành vật nuôi quen thuộc giúp nhiều gia đình ở xã Xuân Lương (tỉnh Bắc Ninh) thoát nghèo thành công. Con đường đồi núi uốn lượn dẫn vào nhà chị Phương Thị Loan ở bản Gốc Bồng. Chị là người dân tộc Nùng. Từ sáng sớm, chị tranh thủ đưa đàn dê ra quả đồi gần nhà chăn thả. Người phụ nữ 39 tuổi này chia sẻ, hơn 20 năm trước, chị lấy chồng. Gia đình chị từng thuộc diện hộ nghèo của địa phương.

Gia đình chị Loan nghĩ cách thoát nghèo. Mới đầu, chị tìm đến mô hình nuôi gà để tận dụng lợi thế vườn đồi rộng. Tuy nhiên, việc nuôi gà không hiệu quả. Sau 2 năm, chị dừng việc nuôi gà để tìm mô hình kinh tế khác mang lại hiệu quả cao hơn.

Con dê giúp gia đình chị Loan thoát nghèo. Sau khi thất bại từ con gà, chị thấy một số người ở địa phương nuôi dê mang lại giá trị kinh tế cao nên quyết định chuyển sang nuôi con vật này. Mới đầu, chị nuôi 20 -30 con dê. Chị cho dê cái sinh sản, nuôi dê con thành dê thương phẩm để bán.

“Do nhà tôi gần đồi núi nên nuôi dê cũng ít chi phí. Tôi thả dê ở đồi núi không tốn kém tiền mua thức ăn cho dê, bởi vậy mang lại hiệu quả kinh tế cao”, chị Loan chia sẻ.

Dần dần, đàn dê của gia đình chị tăng lên. Đến nay, chị có 50 -60 con dê cái. Mỗi năm, chị bán từ 20 -30 con dê thương phẩm, thu về hơn 100 triệu đồng. Chị đã thoát nghèo được nhiều năm.

Chị Đích Thị Hoa thoát nghèo từ con dê.

Tương tự, chị Đích Thị Hoa ở xã Xuân Lương cũng đã thoát nghèo thành công từ nuôi dê. Chị chia sẻ, chị là người dân tộc Cao Lan. Chị từng là hộ nghèo. Lúc ấy, cuộc sống của gia đình chị còn thiếu thốn. Hơn 10 năm trước, chị được hỗ trợ vay 50 triệu đồng ưu đãi để có vốn thoát nghèo. Có tiền, chị mua 15 con dê về nuôi.

Chị Hoa tự tìm hiểu kỹ thuật nuôi dê. Diện tích vườn đồi rộng nên việc nuôi dê của chị cũng thuận lợi. Đến nay, chị nuôi khoảng 100 con dê thương phẩm. Với giá bán 4 -5 triệu đồng/con, chị thu hơn 100 triệu đồng/năm từ con dê.

“Nguồn thu chính của gia đình tôi từ nuôi dê. Nhờ có con dê, gia đình tôi đã thoát nghèo. Nhiều gia đình khác ở trong xã Xuân Lương cũng đã thoát nghèo, làm giàu từ nuôi dê”, chị Hoa cho hay

Kiếm tiền tỷ từ con dê

Theo lãnh đạo Phòng Kinh tế xã Xuân Lương, con dê trở thành vật nuôi chủ lực ở địa phương, giúp nhiều người thoát nghèo. Thậm chí, nhờ áp dụng phương pháp nuôi dê hợp lý, lựa chọn giống tốt nên nhiều hộ dân ở xã Xuân Lương thu nhập cao, có hộ lãi hơn 1 tỷ đồng/năm.

Điển hình làm giàu từ con dê ở xã Xuân Lương là gia đình ông Nguyễn Văn Trường ở thôn Đồng Giá. Mới đây, ông vừa xuất bán đàn dê. Từ đầu năm đến nay, gia đình ông bán gần 54 tấn dê thương phẩm. Năm nay, dê bán được giá nên gia đình ông ước thu lãi hơn 1 tỷ đồng.

Con dê giúp gia đình ông Nguyễn Văn Trường làm giàu.

Gia đình ông Trường nuôi dê từ năm 2016, lúc đầu chủ yếu là giống dê nội, nhỏ bé và thả rông trên đồi, hay bị bệnh, chậm lớn. Năm 2021, sau khi tham quan mô hình ở xã Bố Hạ (Bắc Ninh), ông đầu tư làm chuồng trại thoáng mát để nuôi nhốt, dê cũng được thay bằng giống nhập ngoại.

Theo ông Trường, hiện nay thị trường tiêu thụ khá thuận lợi, hầu như không có để bán. Các thương lái từ nhiều tỉnh, thành phố tìm đến mua như: Hà Nội, Phú Thọ, Hưng Yên tìm đến ông mua dê.

Hiện trên địa bàn xã Xuân Lương có khoảng 30 hộ nuôi dê, với quy mô hàng trăm con/năm; trong đó tập trung ở các bản Nghè, Đồng Gián, Đồng Gia và Làng Dưới. Tổng thu nhập từ nuôi dê của các hộ trên địa bàn toàn xã Xuân Lương đạt hàng chục tỷ đồng.

Lãnh đạo UBND xã Xuân Lương cho biết, thời gian tới, xã Xuân Lương sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo nhân rộng mô hình nuôi dê. Trong đó, xã Xuân Lương tập trung thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã để tạo điều kiện tiếp cận vốn vay ưu đãi, trao đổi, học tập kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm; hướng đến xây dựng thương hiệu tập thể “Dê Xuân Lương” để nâng cao giá trị sản phẩm.