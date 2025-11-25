Chàng trai truyền cảm hứng khởi nghiệp từ chính nông sản quê hương

TPO - Từ những nông sản bình dị của quê hương, Nguyễn Văn Tuấn (29 tuổi, xã Yên Châu, tỉnh Sơn La) đã tạo bước đột phá bằng tinh thần dám nghĩ, dám làm và công nghệ sấy thăng hoa hiện đại. Hành trình khởi nghiệp của anh đang góp phần nâng tầm giá trị nông sản địa phương và truyền cảm hứng cho nhiều thanh niên vùng cao.

Nguyễn Văn Tuấn giới thiệu sản phẩm của mình với người tiêu dùng qua các nền tảng mạng xã hội.

Bước đi táo bạo của người trẻ

Trong gian xưởng rộng hơn 100m² của Nguyễn Văn Tuấn tại xã Yên Châu, những thùng tỏi đen được công nhân đóng gói liên tục để kịp giao cho khách hàng trên cả nước. Giữa không khí bận rộn ấy, hình ảnh Nguyễn Văn Tuấn, giám đốc trẻ của một doanh nghiệp địa phương, nổi bật như một minh chứng sống động cho tinh thần táo bạo của người trẻ.

Từ hai bàn tay trắng, năm 2022, Tuấn bắt đầu với dự án khởi nghiệp chế biến trà hoa đu đủ sấy lạnh. Khi nhiều người còn lạ lẫm với loại dược liệu này, chàng thanh niên ở Yên Châu đã nhìn thấy cơ hội từ chính kiến thức dân gian. “Hoa đu đủ hỗ trợ hô hấp, tiêu hóa, tăng đề kháng… nhưng chưa có sản phẩm chế biến bài bản”, Tuấn chia sẻ. Và thế là, với quyết tâm và sự ham học hỏi, anh bắt tay tìm hiểu công nghệ sấy lạnh, sao hương, nghiền và đóng trà túi lọc.

Dự án đã mang về giải Nhất Cuộc thi Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Sơn La, trở thành bước đệm quan trọng để Tuấn bước sâu hơn vào con đường chế biến nông sản địa phương.

Hoa đu đủ.

Nguyễn Văn Tuấn cho biết, hoa đu đủ được thu mua từ người dân, làm sạch, sấy lạnh trong 20 giờ đến khi độ ẩm còn dưới 5%, sau đó sao hương, nghiền mịn và đóng gói thành trà túi lọc, tiện dụng cho người dùng. Sản phẩm trà hoa đu đủ sấy lạnh nhanh chóng được chứng nhận OCOP, tiêu thụ mạnh nhờ chất lượng và sự tiện lợi. Mỗi hộp trà bán ra với giá 75.000 đồng; hoa đu đủ sấy lạnh đạt 400.000 đồng/kg, đem lại thu nhập ổn định và tạo việc làm cho lao động trẻ địa phương.

Không dừng lại ở thành công ban đầu, Nguyễn Văn Tuấn tiếp tục tìm hướng đi mới. Anh nhận ra, quê mình có nhiều loại nông sản có thể sấy khô, nâng cao giá trị. Trong đó, tỏi cô đơn là dược liệu quý, cần nâng tầm sản phẩm. “Có năm được mùa thì mất giá. Bà con trồng nhưng không yên tâm vì đầu ra không ổn định”, Tuấn nhớ lại.

Từ trăn trở đó, anh nghiên cứu quy trình lên men tự nhiên tỏi tươi thành tỏi đen, dòng sản phẩm giàu dinh dưỡng, thị trường rộng mở. Sau nhiều tháng thử nghiệm, sản phẩm tỏi đen ra đời và nhanh chóng được công nhận OCOP 4 sao, phân phối được đến nhiều tỉnh, thành phố lớn như TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng, Thanh Hóa…

Để đáp ứng nhu cầu thị trường, công ty đầu tư 10 máy ủ tỏi, cung ứng hơn 20 tấn tỏi đen mỗi năm. Quan trọng hơn, Tuấn xây dựng được mạng lưới liên kết với hàng trăm hộ trồng tỏi địa phương với mức giá thu mua ổn định, giúp bà con yên tâm canh tác. Hiện doanh nghiệp của Tuấn có 9 công nhân với thu nhập hơn 6 triệu đồng mỗi người/tháng.

Chị Lò Thị Phương, bản Luông Mé chia sẻ: “Trước đây, bán tỏi cho thương lái giá lên xuống thất thường. Mấy năm nay, doanh nghiệp của Tuấn thu mua ổn định, bà con chúng tôi rất yên tâm sản xuất. Đời sống chúng tôi cũng khá lên”.

Công nghệ sấy thăng hoa giúp nâng cao giá trị nông sản

Một trong những dấu ấn lớn của Tuấn là việc mạnh dạn đầu tư công nghệ sấy thăng hoa, kỹ thuật chế biến hiện đại giúp giữ nguyên màu sắc, hương vị và vi chất dinh dưỡng của nông sản.

“Để nâng cao chất lượng sản phẩm, tôi đã vay vốn đầu tư máy móc, công nghệ hiện đại như máy sấy lạnh, máy sấy thăng hoa. Tổng mức đầu tư lên tới 700 triệu đồng. Máy sấy thăng hoa hoạt động theo nguyên lý cấp đông nguyên liệu xuống âm 30 đến âm 50 độ C, sau đó đưa vào môi trường chân không để nước đá chuyển trực tiếp sang dạng hơi. Quá trình kéo dài 30–40 giờ, sản phẩm giữ nguyên hình dạng, màu sắc và giá trị dinh dưỡng”, Tuấn cho biết.

Để người tiêu dùng biết nhiều đến sản phẩm, Tuấn đã thúc đẩy chuyển đổi số để bán hàng, ứng dụng công nghệ số để tối ưu hóa mọi quy trình, từ bán hàng, marketing, nhằm gia tăng doanh thu, nâng cao trải nghiệm khách hàng và tạo lợi thế cạnh tranh, giúp anh đạt doanh thu hơn 7 tỷ đồng mỗi năm

Sự đầu tư bài bản ấy đã giúp Nguyễn Văn Tuấn không chỉ sản xuất tỏi đen, hoa đu đủ mà còn mở rộng sang nhiều loại nông sản khác như chuối sấy, hoa quả sấy giòn, những sản phẩm đặc trưng của Yên Châu.

Hành trình của Nguyễn Văn Tuấn cho thấy ý chí sáng tạo khi kết hợp cùng công nghệ hiện đại sẽ mang đến thành công. Từ hoa đu đủ đến tỏi đen, từ những nông sản quen thuộc của quê hương, người thanh niên trẻ ấy đã trao cho chúng một diện mạo mới: chất lượng hơn, chuyên nghiệp hơn và có giá trị kinh tế cao hơn.