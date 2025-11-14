Bí thư Đoàn và giấc mơ thanh niên khởi nghiệp làm giàu trên quê hương

TPO - Bí thư Đoàn tổ dân phố Pa Khen (phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La) Hàng A Của đã thế chấp tài sản lớn nhất của gia đình để hoàn thành giấc mơ khởi nghiệp làm giàu trên quê hương Tây Bắc.

Anh Hàng A Của.

"Đánh cược" nơi an cư của gia đình để khởi nghiệp

Sinh năm 1991, Hàng A Của tốt nghiệp ngành sư phạm tại Đại học Tây Bắc năm 2015. Tưởng rằng cuộc đời anh sẽ gắn bó với phấn trắng bảng đen, nhưng sức hút từ tiềm năng du lịch ở Mộc Châu – vùng đất thơ mộng với khí hậu ôn hòa và cảnh sắc trù phú – đã khiến anh rẽ sang một hướng khác.

Khi ấy, mô hình du lịch cộng đồng ở địa phương còn sơ khai, số lượng cơ sở lưu trú ít, chưa đáp ứng nhu cầu của du khách. Nhận thấy cơ hội lớn, A Của quyết định chọn con đường mà ít người trẻ bản địa dám thử: Tự mình xây dựng một homestay tại chính quê hương Pa Khen.

“Sau nhiều tháng tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước, em quyết định thế chấp toàn bộ đất của gia đình để vay 500 triệu đồng xây homestay,” A Của chia sẻ. Xây dựng homestay, anh mong muốn tạo ra một không gian mang đậm bản sắc, anh tự tay chọn từng cây gỗ, từng viên đá, tỉ mỉ tinh chỉnh từng chi tiết để vừa giữ được hồn Tây Bắc vừa đáp ứng nhu cầu hiện đại của du khách.

Du khách trải nghiệm không gian tại A Của Homestay.

Tháng 4/2018, homestay chính thức đi vào hoạt động với một nhà sàn cộng đồng và hai phòng riêng, có khả năng phục vụ khoảng 40 khách. Khu vực vệ sinh, tắm rửa được xây dựng sạch sẽ, tiện nghi, điều mà nhiều du khách coi là tiêu chuẩn quan trọng khi trải nghiệm du lịch cộng đồng.

Dù là người Mông, A Của lại chọn xây nhà sàn theo kiến trúc truyền thống của đồng bào dân tộc Thái. Anh lý giải: “Nhà sàn Thái rộng và thoáng, phù hợp với nhu cầu sinh hoạt của du khách hơn. Nhà truyền thống của người Mông có mái thấp và không gian hẹp, đôi khi gây bất tiện”. Quyết định linh hoạt này giúp homestay vừa giữ màu sắc văn hóa Tây Bắc, vừa đem lại trải nghiệm thoải mái.

Để tạo điểm nhấn, A Của còn xây khu thưởng trà, cà phê trên cao, nơi du khách có thể phóng tầm mắt nhìn đồi chè xanh mướt, cảm nhận sự yên bình của bản làng. Khu vực này nhanh chóng trở thành “góc chill” được nhiều người yêu thích.

Du khách của A Của Homestay tham quan vườn cam ở Pa Khen.

Giai đoạn 2020 – 2021 xảy ra dịch Covid -19 là thử thách lớn nhất khi homestay phải đóng cửa hoàn toàn. Áp lực nợ nần đè nặng khiến anh nhiều lần chao đảo, nhưng A Của quyết không chuyển nhượng “đứa con tinh thần”. Đến tháng 2/2022, khi du lịch phục hồi, homestay bắt đầu đón khách trở lại. Từ đầu năm 2024, lượng khách tăng ổn định, trong đó 70% là khách nội địa và 30% khách quốc tế; riêng mùa hè và mùa thu, khách nước ngoài chiếm gần như toàn bộ. Nhờ đó, lợi nhuận mỗi năm đạt khoảng 300 triệu đồng.

“Điều mà em yên tâm nhất là đến nay toàn bộ số nợ ngân hàng đã trả xong. Nay em tập trung vốn liếng tiếp tục phát triển homestay, mở rộng kinh doanh”, A Của chia sẻ.

A Của Homestay lung linh trong đêm.

Xây dựng homestay thành trung tâm trải nghiệm văn hóa

Không chỉ cung cấp nơi nghỉ dưỡng, Hàng A Của còn hướng tới xây dựng homestay thành trung tâm trải nghiệm văn hóa của đồng bào các dân tộc Tây Bắc.

Ngoài ra, homestay, A Của tận dụng kiến thức sư phạm, khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh, anh tổ chức bài bản các hoạt động truyền thống: giới thiệu văn hóa của đồng bào các dân tộc Tây Bắc, vẽ sáp ong, nhuộm chàm, dệt thổ cẩm, giã bánh dày, thổi khèn, tham quan nhà cổ người Mông… Du khách cũng được nghe những câu chuyện về du canh, du cư do các già làng kể lại những ký ức văn hóa giàu giá trị.

Không gian phòng nghỉ được A Của thiết kế tiện nghi.

“Môi trường sư phạm giúp em rất nhiều, từ giao tiếp, tổ chức công việc đến hướng dẫn du khách. Nhờ vậy, em không cảm thấy tiếc vì không theo nghề giáo”, A Của tâm sự.

Hiện việc vận hành homestay vẫn do vợ chồng anh đảm nhận, từ marketing, đón tiếp đến tổ chức trải nghiệm. Những lúc cao điểm có thêm 4 thanh niên địa phương phụ việc. Để nâng chất lượng dịch vụ, anh liên tục học hỏi mô hình ở các tỉnh khác, cập nhật xu hướng mới nhằm mang đến trải nghiệm tốt hơn.

Nhờ sự đầu tư nghiêm túc, homestay của A Của ngày càng được nhiều du khách và blogger biết đến, trở thành điểm đến không thể bỏ lỡ khi tới Mộc Châu. Không dừng lại ở đó, anh thành lập Hợp tác xã du lịch – thương mại với 16 thành viên, tận dụng nền tảng số để kết nối khách du lịch, quảng bá văn hóa Mông và đưa nông sản bản địa ra thị trường. Ngoài ra, gia đình anh kết hợp trồng cây ăn quả để bổ sung nguồn thu.

A Của dẫn du khách đi tham quan bản Hang Táu.