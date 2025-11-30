Điều gì khiến lãnh đạo Phú Thọ bổ sung nông nghiệp tuần hoàn vào chương trình hành động nhiệm kỳ?

TPO - Tại Phú Thọ, nhiều mô hình nông nghiệp tuần hoàn đã được thí điểm. Trong đó, không ít mô hình quy mô lớn giúp tối ưu hóa nguồn lực, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, hiệu quả kinh tế cao. Khảo sát thực tế, lãnh đạo tỉnh này đã quyết định bổ sung nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp hữu cơ vào kế hoạch hành động của UBND tỉnh trong nhiệm kỳ mới.

Sạch sẽ, tiết kiệm và hiệu quả cao

Gia đình bà Phạm Thị Hảo ở xã Tam Hồng, tỉnh Phú Thọ phát triển mô hình nuôi lợn, thả cá và trồng 150 gốc bưởi diễn. Đây là mô hình vườn - ao - chuồng phổ biến ở nông thôn miền Bắc nói chung và Phú Thọ nói riêng. Tuy nhiên, trước đây, gia đình bà mất rất nhiều công dọn chuồng lợn. Nước dọn chuồng chảy xuống ao, gây ô nhiễm môi trường ao nuôi cá. Vườn bưởi cũng thường nhiễm bệnh vì nước thải và chất thải chăn nuôi. Mùi chất thải trong quá trình chăn nuôi cũng ảnh hưởng đến sức khỏe các thành viên trong gia đình.

Mô hình kinh tế tuần hoàn nuôi lợn, thả cá và trồng bưởi Diễn của gia đình bà Phạm Thị Hảo, xã Tam Hồng, tỉnh Phú Thọ.

Từ năm 2021, bà Hảo liên kết với doanh nghiệp để thực hiện "Quy trình chăn nuôi an toàn sinh học" bằng cách sử dụng chế phẩm 403 Alfa Lacto trộn vào thức ăn và bổ sung chế phẩm QL vào đệm lót sinh học. Lợi ích rõ ràng nhất là môi trường được cải thiện đáng kể, không khí trong lành, cây trồng, vật nuôi luôn khỏe mạnh không bị bệnh dịch, sâu hại. Hiệu quả kinh tế mang lại cho gia đình bà cũng tăng rõ rệt. Trung bình mỗi năm, lợi nhuận thu từ trang trại của gia đình ước đạt khoảng 300 - 400 triệu đồng.

Đến thăm vườn thanh long của gia đình anh Nguyễn Thành Luân ở xã Lập Thạch, niềm vui hiện rõ trên gương mặt anh khi chia sẻ với phóng viên Tiền Phong. Anh Luân cho hay, gia đình anh đã thực hiện mô hình trồng thanh long theo hướng hữu cơ được 5 năm nay. Lợi thế nhất của mô hình này liên kết với doanh nghiệp để vừa sản xuất được hoa quả sạch, chất lượng, năng suất cao, vừa yên tâm về đầu ra của sản phẩm.

Mô hình trồng thanh long ruột đỏ theo hướng nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn của gia đình anh Nguyễn Thành Luân ở xã Lập Thạch, toàn bộ sản phẩm sau thu hoạch được Tập đoàn Quế Lâm thu mua.

"Với 500 trụ trên gần 1 ha, chúng tôi được doanh nghiệp hỗ trợ toàn bộ phân bón và hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc. Nhờ tuân thủ quy trình canh tác hữu cơ của, chất lượng và năng suất thanh long đều tăng cao so với việc trồng theo lối truyền thống trước đây. Khi thu hoạch, sản phẩm được công ty thu mua với giá cao hơn thị trường khoảng 30%, nhờ vậy mỗi năm gia đình cũng thu về khoảng 300 triệu đồng”, anh Luân nói.

Nông nghiệp tuần hoàn không còn là khái niệm trên giấy

Mô hình kinh tế tuần hoàn trong sản xuất nông nghiệp là quá trình sản xuất theo chu trình khép kín mà hầu hết các chất thải, phế phụ phẩm được tận dụng quay trở lại làm nguyên liệu cho quá trình sản xuất khác, thông qua áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật để trở thành các sản phẩm phân bón, sản phẩm hữu dụng.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ, trước thời điểm sáp nhập tỉnh, chương trình phát triển kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 đã được triển khai đồng bộ ở các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình (cũ).

Ông Nguyễn Hồng Lam, Chủ tịch Tập đoàn Quế Lâm (áo vàng) trao đổi với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi Trường Trần Đức Thắng về mô hình nông nghiệp tuần hoàn của Tập đoàn Quế Lâm trong chuyến làm việc của Bộ trưởng với Công ty Biotech Quế Lâm (tỉnh Phú Thọ) .

Việc phát triển nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn tại Phú Thọ có sự đột phá như vậy có sự đóng góp rất lớn của các doanh nghiệp trong vai trò sáng tạo ra mô hình, xác lập và dẫn dắt "cuộc chơi". Trong các doanh nghiệp này phải kể đến Tập đoàn Quế Lâm với nhiều mô hình dự án gắn bó chặt chẽ với mảnh đất Phú Thọ. Nhiều mô hình phát huy hiệu quả rõ rệt như mô hình sản xuất rau su su theo hướng hữu cơ tại xã Tam Đảo, mô hình trồng thanh long ruột đỏ tại xã Lập Thạch. Các công ty thành viên của Tập đoàn Quế Lâm ở Phú Thọ đang thực hiện nông nghiệp tuần hoàn theo mô hình 4F (Farm - Food - Feed - Fertilizer) bằng cách xây dựng một hệ sinh thái nông nghiệp khép kín, kết nối giữa trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất phân bón hữu cơ.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Nguyễn Hồng Lam, Chủ tịch Tập đoàn Quế Lâm, Chủ tịch Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam chia sẻ, ông đã nghiên cứu thành công quy trình đào tạo người nông dân làm nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn theo chuỗi đa giá trị. Đã có hàng trăm nghìn lượt nông dân ở khắp các tỉnh thành được đào tạo để lan tỏa nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn.

Với công nghệ vi sinh độc quyền từ Nhật Bản, Tập đoàn Quế Lâm cùng với người nông dân đã biến các phụ phẩm vốn là gánh nặng môi trường trong sản xuất trở thành hàng triệu tấn phân bón hữu cơ cung cấp cho bà con nông dân. Vòng kinh tế tuần hoàn này đã giúp người dân cải tạo, nâng cao độ phì nhiêu của đất, cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng, giúp giảm ô nhiễm môi trường và không bỏ đi bất cứ thứ gì.