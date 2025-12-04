Người dân có phải đổi đất ở đô thị thành đất ở nông thôn sau sáp nhập?

TPO - Sau khi sáp nhập địa giới và chuyển sang mô hình chính quyền 2 cấp, người dân khi đi làm thủ tục cấp đổi sổ đỏ bất ngờ được hướng dẫn chuyển mục đích sử dụng đất từ “đất ở đô thị” sang “đất ở nông thôn”. Thắc mắc quy trình này có đúng quy định hay không, Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định cơ quan địa phương không được yêu cầu người dân chỉnh đổi loại đất trên sổ đỏ đã cấp trước ngày 1/7/2025, trừ khi chính chủ có nhu cầu hoặc thực hiện kèm theo thủ tục khác. Thông tin chi tiết xin mời quý vị cùng lắng nghe.