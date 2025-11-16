Gen Z cuối tuần TikToker Trịnh Hà Vi: Nghề sáng tạo giữa lằn ranh hoàn thiện mình và 'phông bạt'

TPO - Chọn trải nghiệm hay chọn ổn định? Nếu ngày mai thức dậy không biết phải làm gì thì có đáng sợ không?... Đó là nỗi lo của đa số những người đang làm sáng tạo nội dung trong bối cảnh người người, nhà nhà theo lĩnh vực này như hiện nay.

Để không bị nói "phông bạt"

Trò chuyện, tâm sự về nghề sáng tạo nội dung thời nay, TikToker Trịnh Hà Vi (hơn 700 nghìn lượt theo dõi, hơn 27 triệu lượt xem) cho rằng, công việc sáng tạo nội dung như một cuốn nhật ký chân thành được kể lại và mở ra cho tất cả mọi người đọc chung.

Vi nhận thấy, cô chưa ảo tưởng và để ý quá nhiều vào lượt xem. Cô có 2 phong cách làm nội dung như lưu giữ kỷ niệm, sử dụng mạng xã hội như một cuốn nhật ký để lưu lại những khoảnh khắc.

"Ở phong cách này mình sẽ làm thoải mái, quay chụp dựng những gì mình thích, không cần để ý xu hướng, trending, chỉ cần sau này bản thân xem lại vẫn sẽ nhớ khoảng thời gian đó", Vi nói.

Phong cách thứ hai, Vi đặt mình vào vị trí người xem, đặt câu hỏi, các bạn theo dõi mình đang muốn xem gì, nội dung mình định làm có mới mẻ, dễ tiếp cận và các bạn có tò mò về nội dung đó không.

TikToker Trịnh Hà Vi có hơn 700 nghìn lượt theo dõi, hơn 27 triệu lượt xem.

"Vi vẫn đang cố gắng mỗi ngày để hoàn thiện bản thân được tốt hơn ngày hôm qua, để khi nhìn lại thấy phiên bản của mình đang tốt lên mỗi ngày. Và sự chuẩn bị hoàn thiện con người này của mình để tốt cho chính mình trước đã chứ không phải sự chuẩn bị để tránh bị nói là “phông bạt”", Vi chia sẻ.

Vi cảm nhận, công việc này đang có sự cạnh tranh cao, nếu bản thân mình không đủ tốt sẽ bị đào thải bất cứ lúc nào. Do vậy, trong bối cảnh có nhiều nhà sáng tạo với màu sắc mới lạ, nếu tự đánh mất "chất" của riêng mình, sẽ nhanh chóng bị "lướt qua".

Theo Vi, có cá tính riêng ở đây, không có nghĩa là bạn cố gồng lên để thành phiên bản tính cách nào đó, vì người xem họ rất tinh tế, bạn có thể diễn “chất” 1 -2 video, nhưng đến video thứ 3 thôi, người xem sẽ không thấy được sự kết nối ở những nội dung bạn mang lại nữa.

"Mình đã luôn tự dặn mình như vậy, nên phải luôn cố gắng thể hiện đúng tính cách mình nhất trên các nền tảng, và vì mỗi chúng ta là độc nhất, nên khi là chính mình, mình mới vững chân trong nghề được", Vi cho rằng, chỉ khi nghiêm túc xác định đây là một công việc gắn bó lâu dài, mỗi người sẽ có những sự tôn trọng và nâng niu, biết "nói không" với nội dung "bẩn".

Đặc biệt, người sáng tạo không thể "thêm mắm thêm muối” để gây sốc. Vi nhận thấy, khán giả bây giờ khá tinh, họ cảm nhận được ai thật lòng, ai đang diễn. Nên thay vì cố “gây chú ý”, cần chọn cách tạo niềm tin, trân trọng với sự tin tưởng của người xem.

Trịnh Hà Vi là đại biểu vừa được tham gia Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên Việt Nam tại Trung Quốc.

Chọn trải nghiệm hay ổn định?

Nếu với nhiều bạn trẻ hôm nay, câu hỏi “Nghề sáng tạo có ổn định không?” thường gợi cảm giác mơ hồ và bất an, với Hà Vi, đó lại là câu hỏi giúp cô nhìn rõ hơn bản chất của công việc mình đang theo đuổi. Đây là một nghề đặt trải nghiệm lên trước sự an toàn, nhưng chính những trải nghiệm đó lại trở thành “vốn liếng” để mỗi người bước tiếp.

Vi cho rằng, nghề sáng tạo giống như đứng giữa hai con đường, một bên là ổn định, một bên là tự do trải nghiệm. Sự ổn định mang lại cảm giác an tâm, quy trình rõ ràng, thu nhập đều đặn. Nhưng vế còn lại, những trải nghiệm, sự sáng tạo và tự do mới là yếu tố khiến nghề này trở nên đặc biệt.

Có những ngày công việc suôn sẻ, video được đón nhận nồng nhiệt; nhưng cũng có những hôm ý tưởng cạn kiệt, cảm hứng rơi xuống đáy, chỉ số tương tác không được như kỳ vọng… Tất cả những điều đó khiến nghề sáng tạo bấp bênh, nhưng cũng chính là môi trường để mỗi người trưởng thành nhanh hơn, lỳ hơn và hiểu chính mình hơn.

“Nếu chỉ tìm kiếm sự ổn định, có lẽ mình đã chọn một công việc khác. Còn đã bước vào nghề này, phải chấp nhận đánh đổi để nhận lại sự tự do, sự nâng cấp bản thân mỗi ngày và cơ hội được kể câu chuyện của chính mình”, Vi nói.

Trịnh Hà Vi (ngoài cùng bên phải) cùng các đại biểu tại Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên Việt Nam tại Trung Quốc.

Trịnh Hà Vi muốn lan tỏa năng lượng sống tích cực tới cộng đồng những người đang theo dõi mình trên mạng xã hội.

Đối với Hà Vi, ổn định không nằm ở công việc, mà nằm ở tư duy (tỉnh táo trước mỗi quyết định, kỷ luật trong quá trình sáng tạo và chân thành đối với người xem). Khi có 3 điều đó, sự bất định của nghề sáng tạo không còn là nỗi sợ, mà trở thành động lực để đi tiếp.

"Mỗi video, mỗi bài đăng mình làm ra đều có thể chạm đến ai đó, có thể khiến họ vui hơn, buồn hơn, hoặc ít nhiều ảnh hưởng đến cách họ nghĩ về một vấn đề. Vậy nên, trước khi sản xuất hay đăng tải nội dung gì, mình sẽ luôn tự hỏi: “Mình có cảm thấy tự hào về sản phẩm này không”.