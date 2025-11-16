Người thắp lửa tuổi trẻ ở vùng biên Lâm Đồng

TPO - Năng nổ, nhiệt huyết và hết lòng vì cộng đồng, chị Hà Thị Mai - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn xã Đắk Wil, tỉnh Lâm Đồng vừa được Trung ương Đoàn tuyên dương là gương thanh niên tiêu biểu, có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi năm 2025.

Thắp lửa phong trào

Sinh ra trong gia đình dân tộc Thái (ở xã Đắk Wil, tỉnh Lâm Đồng), chị Hà Thị Mai đến với công tác Đoàn từ rất sớm. Từ những năm còn ngồi trên ghế nhà trường, chị đã say mê các hoạt động thiện nguyện và gắn bó với nhiều mùa hè xanh đầy ý nghĩa. Những trải nghiệm tuổi trẻ ấy của chị đã trở thành hành trang quý giá, nuôi dưỡng khát vọng cống hiến.

Chị Hà Thị Mai (thứ 2 bên phải qua) cùng đoàn xã trao quà cho hộ dân khó khăn.

Năm 2015, chị tốt nghiệp đại học và trở lại Tây Nguyên. Đến năm 2022, chị Mai được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đoàn xã Đắk Wil và chị xác định đây là chặng đường của trách nhiệm và niềm tin. "Người cán bộ Đoàn phải biết lắng nghe, gần gũi và gieo niềm tin bằng hành động cụ thể", chị Mai chia sẻ.

Xã biên giới Đắk Wil có đông đảo đồng bào dân tộc thiểu số, công tác Đoàn vốn nhiều khó khăn, nhưng bằng sự kiên trì và sáng tạo, chị Mai đã giúp phong trào thanh niên Đắk Wil phát triển rõ nét. "Giai đoạn 2022–2025, Đoàn xã đã vận động trao hơn 1.000 suất quà Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo và trẻ em khó khăn; tổ chức 55 đợt ra quân với hơn 1.200 lượt đoàn viên thanh niên tham gia; thu gom 3,7 tấn rác thải; phát quang hơn 25km đường giao thông; trồng và chăm sóc hơn 2.000 cây xanh", chị Mai cho biết.

Nhiều hoạt động thiện nguyện được Đoàn xã Đắk Wil tổ chức.



Một trong những dấu ấn đậm nét của Đoàn xã Đắk Wil là công trình thanh niên Đường cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030. Bên cạnh đó, mô hình "Ngôi nhà xanh chống rác thải nhựa", hay các hoạt động an sinh xã hội như bữa cơm tình thân; thăm, tặng quà thanh niên nhập ngũ;... đã trở thành nét đẹp thường nhật của tuổi trẻ Đắk Wil.

Không dừng lại ở phong trào, chị Mai đặc biệt chú trọng đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp. Dưới sự dẫn dắt của chị, Câu lạc bộ "Thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế" đã được thành lập, quy tụ 65 thành viên với nguồn vốn xoay vòng hơn 200 triệu đồng. Từ đây, nhiều mô hình nuôi dê, trồng me Thái, nuôi cá trắm cỏ… được nhân rộng, giúp đoàn viên có việc làm và thu nhập ổn định.

"Từ năm 2022 đến nay, 780 lượt thanh niên đã được tham gia các lớp tập huấn, tư vấn khởi nghiệp, kỹ năng kinh doanh, tiếp cận thị trường và chuyển đổi số trong sản xuất; 17 tổ tiết kiệm vay vốn do Đoàn xã quản lý hỗ trợ hơn 660 hộ thanh niên vay vốn, với tổng dư nợ hơn 41 tỷ đồng. Đó là minh chứng cho sức trẻ và tinh thần vượt khó nơi vùng biên", chị Hà Thị Mai chia sẻ.

Gieo khát vọng, dựng tương lai

Không chỉ là "thủ lĩnh thanh niên" năng nổ, Bí thư Đoàn xã Đắk Wil còn là người truyền cảm hứng sống đẹp, sống có ích giữa cộng đồng. Dưới sự dẫn dắt của chị, Đoàn xã Đắk Wil đã tổ chức hơn 50 đợt ra quân Ngày Chủ nhật xanh, Ngày thứ Bảy tình nguyện và đã trồng mới hơn 2.000 cây xanh.

Đoàn xã Đắk Wil dọn dẹp đường làng.

Chị Mai cho hay, từ năm 2022-2025, Đoàn xã đã vận động hơn 750 triệu đồng hỗ trợ đoàn viên, thanh thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn; trao trên 1.000 suất quà Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo và trẻ em vùng biên. Đặc biệt, trong thời kỳ chuyển đổi số, đoàn thanh niên xã luôn tiên phong hướng dẫn người dân vùng sâu cài đặt định danh điện tử, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tiếp cận thương mại điện tử.

"Hiện 17 tổ tiết kiệm và vay vốn do Đoàn xã quản lý qua Ngân hàng Chính sách xã hội đang hỗ trợ 664 hộ gia đình, thanh niên vay vốn phát triển kinh tế. Nhờ nguồn lực này, nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo, góp phần khẳng định vai trò của tuổi trẻ trong xây dựng nông thôn mới vùng biên giới", chị Mai cho biết.

Với những nỗ lực bền bỉ, chị Hà Thị Mai đã nhận nhiều bằng khen của Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng và chính quyền địa phương vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn - Hội. Chị Mai khẳng định: "Dù xuất phát điểm khác nhau, mỗi người trẻ đều có thể vươn lên nếu có ý chí và niềm tin".