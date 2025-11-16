Đại biểu trẻ em hiến kế xây dựng Đà Nẵng thân thiện, bình đẳng

TPO - Với chủ đề “Kết nối và thúc đẩy phát triển bình đẳng cho mọi trẻ em”, các đại biểu Hội đồng trẻ em TP Đà Nẵng đã cùng hiến kế để hướng đến xây dựng một Đà Nẵng mới thân thiện, bình đẳng với mọi trẻ em.

Sáng 16/11, Hội đồng Đội TP Đà Nẵng tổ chức Kỳ họp Hội đồng trẻ em TP Đà Nẵng lần thứ I, giai đoạn 2025 – 2026 với chủ đề “Kết nối và thúc đẩy phát triển bình đẳng cho mọi trẻ em”.

67 đại biểu dự Kỳ họp Hội đồng trẻ em TP Đà Nẵng lần thứ I, giai đoạn 2025 - 2026. Ảnh: G.T

Kỳ họp có sự tham gia của 67 đại biểu trẻ em gồm 60 đại biểu chính thức và 7 đại biểu dự khuyết đại diện cho trẻ em các xã, phường trên địa bàn. Đây đều là những gương mặt tiêu biểu đã vượt qua vòng phỏng vấn, thể hiện khả năng giao tiếp, tự tin và tinh thần trách nhiệm cộng đồng.

Tại kỳ họp, các đại biểu trẻ em đã trình bày, thảo luận và kiến nghị xoay quanh 6 nhóm nội dung trọng tâm bao gồm: Các giải pháp cải thiện về an toàn giao thông, phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước trẻ em; hỗ trợ cải thiện về điều kiện học tập, vui chơi và nâng cao kỹ năng chuyển đổi số; các vấn đề về dinh dưỡng, phát triển sức khỏe thể chất; công tác hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tâm thần, tư vấn tâm lý; phòng chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em và giảm thiểu hành vi vi phạm pháp luật trong độ tuổi thanh thiếu nhi; hỗ trợ phát triển kỹ năng thực hành xã hội, phát huy quyền tham gia của trẻ em.

Chủ đề kỳ họp là Kết nối và thúc đẩy phát triển bình đẳng cho mọi trẻ em.

Theo anh Nguyễn Bá Duân - Phó Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, chủ đề của Kỳ họp Hội đồng trẻ em lần này không chỉ phản ánh nguyện vọng của thiếu nhi mà còn là kim chỉ nam cho công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trong bối cảnh TP đã mở rộng quy mô, với số lượng trẻ em tăng lên đáng kể và tính phức tạp của các nhóm trẻ em yếu thế ngày càng cao.

“Tại kỳ họp, các đại biểu đã đưa ra những đề xuất hiệu quả và khả thi. Vấn đề mà các em nhìn nhận và đưa ra các kiến nghị không chỉ dừng lại ở trung tâm TP, mà vươn tới các địa bàn mới, các khu vực nông thôn, vùng núi, biên giới và hải đảo – những nơi mà thiếu nhi đang cần sự hỗ trợ đặc biệt để được phát triển bình đẳng”, anh Duân nói.

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành của Đà Nẵng trực tiếp trao đổi, phản hồi và ghi nhận các ý kiến, đề xuất của đại biểu trẻ em, thể hiện sự quan tâm và cam kết của TP trong việc xây dựng môi trường sống an toàn, bình đẳng và phát triển toàn diện cho trẻ em Đà Nẵng.

Kết thúc chương trình, Biên bản Kỳ họp Hội đồng Trẻ em TP Đà Nẵng lần thứ I được thông qua và bàn giao cho Ban Tham vấn Hội đồng Trẻ em TP để tiếp tục theo dõi, tham mưu và triển khai trong thực tiễn.

Các nhóm thảo luận hiến kế theo các nhóm vấn đề trọng tâm.

Trước đó, tại Ngày tranh cử Hội đồng trẻ em TP Đà Nẵng (15/11), Hội đồng Đội TP đã đề xuất 15 đại biểu trẻ em có nội dung tham gia phỏng vấn xuất sắc nhất tham gia tranh cử các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Thường trực.

Các ứng viên đã phát biểu tranh cử với chủ đề “Nếu em là Chủ tịch Hội đồng Trẻ em TP Đà Nẵng giai đoạn 2025 – 2026, em muốn triển khai mô hình hoặc chương trình gì để hỗ trợ trẻ em trên địa bàn phát triển lành mạnh và bình đẳng?” – một chủ đề rất thiết thực trong giai đoạn sau sáp nhập của TP Đà Nẵng mới.

Kết quả bỏ phiếu của toàn thể các đại biểu trẻ em đã kiện toàn Hội đồng trẻ em TP giai đoạn 2025 – 2026 gồm: 1 Chủ tịch, 3 Phó Chủ tịch và 6 Ủy viên thường trực.