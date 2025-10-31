Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Giải Cờ vua thiếu nhi lần đầu ứng dụng AI

Diệu Nhi
TPO - Ngày 31/10, Hội đồng Đội T.Ư phối hợp các đơn vị tổ chức Lễ phát động Giải Cờ vua thiếu nhi Việt Nam năm học 2025 - 2026. Đặc biệt, Giải năm nay, lần đầu tiên ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quá trình tổ chức, huấn luyện.

Anh Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển thiếu nhi Việt Nam cho biết, Giải cờ vua thiếu nhi Việt Nam năm nay được thiết kế với bước đột phá mới, ứng dụng trí tuệ nhân tạo toàn diện trong quá trình tổ chức và huấn luyện.

"Nền tảng ChessGPT do DUCA Holdings phát triển sẽ đồng hành cùng các “kỳ thủ nhí” trong việc hướng dẫn chiến thuật, phân tích ván đấu, đánh giá năng lực và xây dựng lộ trình rèn luyện của từng cá nhân. Toàn bộ các khâu đăng ký, luyện tập, thi đấu và xếp hạng được thực hiện trực tuyến, mang đến mô hình “vừa học - vừa chơi” hiện đại, sinh động và hấp dẫn", anh Quân nói.

Theo anh Quân, Giải cờ vua thiếu nhi Việt Nam năm học 2025 - 2026 được tổ chức nhằm phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu cờ vua, bổ sung lực lượng vận động viên trẻ, góp phần phát triển phong trào thể thao của đất nước.

Thông qua giải đấu cũng tăng cường sự phối hợp của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh với gia đình, nhà trường và xã hội nhằm hỗ trợ, đồng hành, tạo môi trường để các em thi đua học tập, phát triển năng lực, tự hoàn thiện bản thân, thông qua các hoạt động học tập, sinh hoạt và vui chơi giải trí.

Anh Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương phát biểu tại chương trình.

Giải đấu kỳ vọng trở thành sân chơi trí tuệ quy mô toàn quốc, dành cho học sinh từ tiểu học đến trung học cơ sở. Hoạt động này không chỉ khuyến khích học sinh rèn luyện tư duy chiến lược, tính kiên trì và khả năng tập trung, mà còn góp phần phát hiện, ươm tạo những tài năng trẻ, từng bước hình thành hệ sinh thái cờ vua học đường hiện đại, kết hợp chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo.

Tham dự Lễ phát động, kỳ thủ Nguyễn Thiên Ngân - Vô địch Giải Cờ vua U14 thế giới năm 2019, Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2022 cho rằng, cờ vua trước đó chỉ được coi là môn năng khiếu và phụ huynh phải đưa con học ở các trung tâm bên ngoài.

"Giải cờ vua được tổ chức thường xuyên là cơ hội để các nhà trường quan tâm, đưa vào giảng dạy nhiều hơn trong các bộ môn thể chất. Bên cạnh đó, việc tổ chức nhiều giải cờ vua sẽ có khả năng tìm kiếm được những tài năng trong môn thể thao trí tuệ này", Thiên Ngân chia sẻ.

Năm nay, nền tảng ChessGPT do DUCA Holdings sẽ đồng hành cùng các kỳ thủ nhí.

Thời gian đăng ký, tập huấn tham gia giải đấu vào tháng 10, 11/2025. Vòng cấp trường diễn ra vào tháng 10/2025 - 1/2026; vòng cấp tỉnh diễn ra từ tháng 2 - 6/2026; vòng chung kết toàn quốc diễn ra tháng 6/2026.

Diệu Nhi
