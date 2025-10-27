Giọng nói giúp 'chữa lành'

TPO - Bằng giọng nói nhẹ nhàng, êm dịu từ những số podcast, người trẻ đang cất lên tiếng nói của mình để chia sẻ và làm dịu những tâm hồn lạc lõng giữa đời sống vội vã.

Sự trỗi dậy của “giọng nói chữa lành”

Giữa nhịp sống gấp gáp và mạng xã hội ngập tràn hình ảnh thành công, nhiều người trẻ lại tìm đến podcast như một không gian của những giọng nói trầm ấm, chân thật và gần gũi. Không ồn ào, không phô trương, các podcast chữa lành đang dần trở thành nơi “trú ngụ” cảm xúc giúp người nghe cảm thấy được lắng nghe và thấu hiểu.

Những podcast mang thông điệp “chữa lành” đang xuất hiện ngày càng nhiều trong các buổi tối muộn, trên chuyến xe về nhà hay giờ nghỉ trưa. Bằng cách kể lại những câu chuyện nhỏ, những chiêm nghiệm từ câu chuyện đời thường, người làm podcast tạo ra sự kết nối và đồng cảm, giúp người nghe hiểu rằng: “Mình không cô đơn”.

Bạn Ánh Ngọc (25 tuổi, sống ở phường Hoàng Mai, Hà Nội), chia sẻ bản thân khởi đầu bằng việc làm những video chia sẻ về hành trình đi làm của bản thân.

“Sau khi kênh TikTok có lượng người nghe ổn định, nhiều bạn bắt đầu hỏi về tài khoản Spotify và kênh podcast của mình. Lúc đó, mình mới bắt đầu thử sức, và cứ thế gắn bó với podcast đến hiện tại. Dần dần, mình nhận ra bản thân có thể nói ra những điều từng khiến mình tổn thương để nếu ai đó nghe thấy, họ cũng được an ủi”, Ngọc nói.

Chất liệu những tập podcast của Ngọc thường xuất phát từ chủ đề gần gũi như tình yêu, tâm linh, công việc...

Trong mỗi tập, Ngọc thường kể lại những câu chuyện tình yêu dang dở, áp lực công việc, hay hành trình học cách yêu bản thân, những điều tưởng chừng rất riêng tư nhưng lại khiến người nghe tìm thấy chính mình trong đó. Với cô, giọng nói như một công cụ lan tỏa cảm xúc và cầu nối giữa những tâm hồn đang cần được lắng nghe.

Hay với những nội dung xoay quanh chủ đề tuổi trẻ, những lần va vấp đầu đời từ kênh Camm Podcast cũng là nơi được nhiều bạn trẻ yêu thích. Như Quỳnh (22 tuổi, hiện đang sinh sống tại Hà Nội) thừa nhận cô cũng có áp lực khi phải ra số mới đều đặn nhưng không phải theo hướng tiêu cực.

“Dù thường được gọi là “podcast chữa lành”, mình chưa bao giờ xem đó là nhiệm vụ. Mình chỉ là chất xúc tác giúp người nghe nhìn mọi thứ nhẹ nhàng hơn, vì sự chữa lành thật sự đến từ bên trong mỗi người”, Quỳnh chia sẻ.

Xuất phát từ quan niệm rằng giọng nói chỉ thật sự chạm đến người nghe khi nó là chính mình, Như Quỳnh chọn giữ lại chất giọng tự nhiên, mộc mạc dù không trau chuốt nhưng chân thật và gần gũi, như chính tinh thần của Cam Podcast.

“Thú thật, mình khá bất ngờ vì chưa từng nghĩ giọng nói của mình có thể lan tỏa đến vậy. Nhưng hơn cả niềm vui, mình thấy biết ơn vì được làm điều tích cực và có những người vẫn lắng nghe, đồng hành cùng mình đến bây giờ”, Quỳnh tâm sự.

Tưởng chừng như những câu chuyện đó chỉ là của một cá nhân riêng biệt nhưng chính sự gần gũi đó đã khiến podcast “chữa lành” trở thành một làn sóng mới của giới trẻ, nơi mỗi người vừa kể chuyện, vừa là người lắng nghe. Các kênh podcast đã mở ra một “không gian lặng” giữa xã hội ồn ào, giúp người trẻ tạm gác lại những bộn bề để kết nối với nội tâm.

“Trạm sạc năng lượng” của giới trẻ

Sự lan tỏa các podcast “chữa lành” đã phản ánh một thực tế: Trong guồng quay hối hả của cuộc sống hiện đại, người trẻ dần có xu hướng tìm kiếm những “nơi trú ẩn” để được lắng nghe và thấu hiểu.

Khi đó podcast trở thành tấm gương phản chiếu cảm xúc, giúp người nghe đối diện, nhìn nhận và nuôi dưỡng sự bình yên từ sâu bên trong. Từ “chữa lành” do người khác mang đến, họ dần bước sang “hành trình tự chữa lành”.

Là sinh viên năm nhất ngành Kỹ thuật Tự động hóa, Trung Đức (18 tuổi, xã Đại Đồng, Bắc Ninh) chia sẻ, quãng thời gian đầu nhập học là giai đoạn nhiều khó khăn nhất với bản thân. “Vì chuyển sang một môi trường mới từ bạn bè, thầy cô, cách học tập nên đôi khi mình cảm thấy khá bỡ ngỡ và cô đơn nhưng lại không biết tâm sự với ai”, Đức chia sẻ.

Khi lướt TikTok, Đức tình cờ nghe được một đoạn trích podcast về chủ đề “Khi bạn thấy bản thân chưa đủ tốt”, nam sinh thấy như ai đó đang nói hộ lòng mình. “Lúc đầu, chỉ nghe để đỡ buồn thôi nhưng dần dần, mình nhận ra mỗi tập podcast như một lời nhắc nhở rằng không ai hoàn hảo, quan trọng là mình dám bước tiếp”.

Đối với Đức, podcast giờ đây không chỉ là một nơi để chữa lành mà còn là cách để đối diện và tự điều chỉnh cảm xúc của mình.

Tương tự, Thanh Thảo (23 tuổi, phường Long Biên, Hà Nội) lại tìm đến podcast sau những ca trực dài và ngày làm việc căng thẳng. “Công việc điều dưỡng khoa mắt của mình có khá nhiều áp lực vì mỗi ngày mình luôn phải tiếp nhận lượng bệnh nhân lớn. Những lúc như vậy, mình mong rằng có ai đó hiểu được những tâm trạng đó”, Thảo cho biết.

Thanh Thảo thường có thói quen nghe podcast và học thêm sau mỗi ngày làm việc.

Thảo kể cô bắt đầu nghe podcast vào mỗi tối muộn và những lúc yên tĩnh nhất trong ngày. “Giọng nói nhẹ nhàng, những câu chuyện giản dị khiến mình thấy được an ủi”, cô nói.

Theo thời gian, Thảo nhận ra podcast không chỉ là chỗ để trốn tránh mệt mỏi mà còn là động lực để cô nhìn lại bản thân, biết cách cân bằng hơn và thêm yêu công việc của mình. “Giờ mình vẫn nghe podcast nhưng không phải để được ai đó chữa lành nữa, mà để nhắc bản thân nhẹ nhàng với chính mình hơn”, Thảo chia sẻ.

Sự phát triển của podcast “chữa lành” cho thấy người trẻ ngày nay không chỉ cần tri thức mà còn cần kỹ năng cảm xúc và sự cân bằng tinh thần. Khi công nghệ có thể khiến con người xa nhau hơn, thì chính những giọng nói mộc mạc lại giúp họ học cách kết nối sâu sắc với bản thân và với người khác.

Podcast “chữa lành” vì vậy đã dần trở thành “trạm sạc năng lượng” cho giới trẻ. Đó là nơi họ được lắng nghe, được thấu hiểu, và tìm thấy phần nào câu chuyện, bài học của chính mình. Từ đó, họ học cách đối diện với thực tế, trở nên mạnh mẽ và tự tin hơn. Bởi họ hiểu rằng những mảnh ghép vụn vỡ vẫn có thể được hàn gắn bằng sự thấu hiểu và sẻ chia.