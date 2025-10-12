Viết tiếp sứ mệnh đào tạo đội ngũ cán bộ Đoàn tài năng cho đất nước

TPO - Trong hành trình 69 năm xây dựng và phát triển của mình, Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam tự hào là nơi đào tạo và sản sinh ra những người cán bộ ưu tú có trái tim rực cháy của tuổi trẻ với trí tuệ và hoài bão lớn, sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, thử thách để phụng sự đất nước.

Tối 12/10, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tổ chức chương trình kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống của Học viện và chào tân sinh viên khóa 14. Tham dự chương trình có anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN.

Diễn văn kỷ niệm, TS. Hoàng Minh Tuấn - Phó Giám đốc phụ trách Học viện ôn lại truyền thống ngày 15/10/1956, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn thanh niên lao động Việt Nam đã quyết nghị thành lập Trường Huấn luyện cán bộ Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam và khai mạc lớp huấn luyện cán bộ Đoàn đầu tiên.

Đây là dấu mốc mở đầu cho sứ mệnh lịch sử, đào tạo, bồi dưỡng những cán bộ Đoàn đầu tiên mang trong mình lý tưởng cách mạng, nhiệt huyết tuổi trẻ và tinh thần phụng sự Tổ quốc.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Trải qua các giai đoạn lịch sử, từ Trường Đoàn Trung ương năm 1970, sau đó đổi tên thành “Trường Đoàn cao cấp” năm 1982, đến năm 1991 đổi thành “Trường Cán bộ Thanh thiếu niên Trung ương” và từ năm 1995 đến nay là Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, mỗi tên gọi đều là một dấu son, minh chứng cho bước trưởng thành, đổi mới và phát triển không ngừng của ngôi trường mang sứ mệnh bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ cho đất nước.

Trong 69 năm xây dựng và phát triển, Học viện đã trở thành biểu tượng của trí tuệ, tâm huyết và khát vọng tuổi trẻ Việt Nam. Đến nay, Học viện đã bồi dưỡng hàng chục vạn cán bộ Đoàn, Hội, Đội; đào tạo hàng chục nghìn cán bộ Trung cấp lý luận chính trị, đồng thời bồi dưỡng hàng nghìn cán bộ Đoàn đến từ nước bạn Lào và Campuchia.

TS. Hoàng Minh Tuấn - Phó Giám đốc phụ trách Học viện phát biểu tại chương trình.

﻿Ảnh: Châu Linh



"Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam là nơi đào tạo và sản sinh ra những người cán bộ ưu tú có trái tim rực cháy của tuổi trẻ với trí tuệ và hoài bão lớn, sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, thử thách, đặc biệt trong bối cảnh đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia", TS. Hoàng Minh Tuấn - Phó Giám đốc Học viện nói.

Theo TS. Hoàng Minh Tuấn, Học viện hôm nay quyết tâm tiếp tục đổi mới, hội nhập, khẳng định vị thế của một cơ sở giáo dục đại học, nơi đào tạo những con người của lý tưởng, của bản lĩnh, vì thanh niên và cho thanh niên.

"Tôi tin rằng, những gương mặt rạng ngời của các em sinh viên có mặt ngày hôm nay là niềm vui, nguồn động viên lớn lao để các thầy cô giáo không ngừng nỗ lực cố gắng phấn đấu để giúp các em có đầy đủ hành trang bước vào cánh cửa của cuộc đời. Các em chính là những người tiếp tục mang những kỳ vọng và hoài bão của các thầy cô, các anh chị, những cán bộ Đoàn, tiếp tục học tập và rèn luyện để tô điểm cho mái trường của chúng ta ngày càng tươi đẹp", TS. Hoàng Minh Tuấn nói.

Suốt 69 năm qua, mỗi thế hệ giảng viên, học viên, sinh viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đã luôn góp sức mình thắp sáng ngọn lửa tri thức, lan tỏa tinh thần cống hiến và lý tưởng thanh niên. Hôm nay, ngọn lửa ấy tiếp tục được trao lại cho các tân sinh viên khóa 14 - những gương mặt mới đầy tự tin và sáng tạo.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng học bổng cho sinh viên thủ khoa đầu vào toàn trường, sinh viên thủ khoa các ngành, sinh viên dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam phát động chương trình “Học viện hướng về đồng bào vùng lũ” hưởng ứng lời kêu gọi của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN trao tặng học bổng cho sinh viên thủ khoa đầu vào toàn trường, sinh viên thủ khoa các ngành của Học viện.