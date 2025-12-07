Nam sinh Đồng Nai toàn thắng, giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia

TPO - Nam sinh trường THPT chuyên Lương Thế Vinh (Đồng Nai) Phạm Bảo Nam đã có trận thắng ấn tượng ở Đường lên đỉnh Olympia. Cậu đã lập đỉnh điểm số khởi động, liên tục dẫn đầu đoàn đua, về đích hoàn hảo.

Trận tuần 2 tháng 2 quý I Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 diễn ra với bốn thí sinh tranh tài: Lê Hồng Minh (THPT Chợ Đồn, Thái Nguyên), Nguyễn Hải Trung Hiếu (THCS & THPT FPT, Hải Phòng), Nguyễn Minh Trí (THCS & THPT Dewey – Tây Hồ Tây, Hà Nội) và Phạm Bảo Nam (THPT chuyên Lương Thế Vinh, Đồng Nai).

Bốn nhà leo núi tranh tài trong trận tuần 2 tháng 2 quý I. Ảnh: FBCT

Phần thi Khởi động, Bảo Nam đã tạo được ưu thế điểm số cách biệt với ba người cùng chơi, khi ghi được 105 điểm. Đây là số điểm khởi động rất cao, mà trong mùa Olympia 25 cũng chỉ có 2 thí sinh đạt được.

Tiếp đến, Minh Trí 60 điểm, Trung Hiếu 35 điểm, Hồng Minh 10 điểm.

Phần thi Vượt chướng ngại vật, ẩn số cần tìm gồm 3 chữ cái. Từ dữ kiện hàng ngang được giải và góc hình ảnh gợi ý, Bảo Nam nhanh chóng nhấn chuông giành quyền trả lời ẩn số chướng ngại vật là “Tre”. Điều này giúp nam sinh trường chuyên Đồng Nai tăng cách biệt điểm số với ba người cùng chơi.

Sau hai phần thi, Bảo Nam 165 điểm, Minh Trí 60 điểm, Trung Hiếu 45 điểm, Hồng Minh 10 điểm.

Bảo Nam nhanh chóng giải thành công ẩn số chướng ngại vật.

Phần thi Tăng tốc chứng kiến nỗ lực vươn lên, cải thiện điểm số của Trung Hiếu. Còn Bảo Nam tiếp tục ghi thêm số điểm đáng kể.

Qua bốn cơ hội bứt tốc, Bảo Nam vẫn vững ngôi đầu với 255 điểm. Trung Hiếu 175 điểm, Minh Trí 130 điểm, Hồng Minh 20 điểm.

Phần thi Về đích, Bảo Nam lựa chọn gói câu hỏi có cùng giá trị 20 điểm và trả lời chính xác cả ba câu, để về vị trí với 285 điểm. Tiếp đó, nam sinh Đồng Nai giành thêm điểm từ lượt thi của Minh Trí.

Ba người chơi còn lại nỗ lực cải thiện điểm số ở phần thi cuối cùng, nhưng không đáng kể.

Bảo Nam xuất sắc giành vòng nguyệt quế với số điểm 335. Ảnh: FBCT

Kết quả chung cuộc trận tuần 2 tháng 2 quý I Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26, Phạm Bảo Nam (THPT chuyên Lương Thế Vinh, Đồng Nai) toàn thắng với điểm số cao 335 điểm.

Nguyễn Hải Trung Hiếu (THCS & THPT FPT, Hải Phòng) về nhì với 185 điểm. Cùng xếp thứ ba, Nguyễn Minh Trí (THCS & THPT Dewey – Tây Hồ Tây, Hà Nội) 140 điểm và Lê Hồng Minh (THPT Chợ Đồn, Thái Nguyên) 10 điểm.