Tuổi trẻ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 hành quân về nguồn

TPO - Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), cán bộ, đoàn viên, thanh niên, hội viên phụ nữ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức chương trình “Hành quân về nguồn” nhằm ôn lại lịch sử, soi chiếu lý tưởng, hun đúc bản lĩnh sẵn sàng vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió

Ngày 21/3, cán bộ, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức chương trình “Hành quân về nguồn” tại Khu chứng tích Sơn Mỹ và Khu tưởng niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng (tỉnh Quảng Ngãi). Hoạt động hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2026).

Cán bộ, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 với hoạt động về nguồn tại Khu tưởng niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, tỉnh Quảng Ngãi.

Tham gia chương trình có 60 cán bộ, đoàn viên, hội viên. Giữa không gian lắng đọng tại Sơn Mỹ, những câu chuyện lịch sử được tái hiện chân thực, khơi dậy nỗi đau chiến tranh nhưng cũng thắp lên niềm tự hào về ý chí kiên cường, bất khuất của dân tộc Việt Nam.

Đứng trước những chứng tích còn in hằn dấu tích mất mát, các chiến sĩ trẻ càng thấm thía giá trị của độc lập, tự do. Thông điệp “không quên quá khứ, nhưng biết khép lại đau thương để gìn giữ hòa bình” trở thành lời nhắc nhở sâu sắc, tiếp thêm động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ vững tay chèo, chắc tay súng nơi tuyến đầu biển đảo.

Hành trình tiếp tục tại khu lưu niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng – người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại đây, Tuổi trẻ Cảnh sát biển Vùng 2 được ôn lại tấm gương đạo đức sáng ngời với những phẩm chất “Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư”, cùng tinh thần tận tụy, suốt đời phụng sự Tổ quốc và Nhân dân.

“Hành quân về nguồn” tại Khu chứng tích Sơn Mỹ

Thông qua chương trình, mỗi đoàn viên, thanh niên thêm củng cố thế giới quan, niềm tin và lý tưởng cách mạng; không ngừng rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, làm chủ khoa học – công nghệ, ngoại ngữ, nghiệp vụ. Đó chính là hành trang để lực lượng Cảnh sát biển vững vàng bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong tình hình mới.