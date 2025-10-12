Người trẻ Quân đội xung kích, sáng tạo trên mặt trận số

TPO - Hướng tới Đại hội Đoàn toàn quân và toàn quốc, Đoàn cơ sở nhiều đơn vị Quân đội vừa tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030, xác định quyết tâm xung kích đi đầu trong chuyển đổi số, phát huy tinh thần sáng tạo và đẩy mạnh nghiên cứu khoa học.

Làm chủ kỹ năng số

Trong nhiệm kỳ 2022-2025, Đoàn cơ sở Lữ đoàn 171 (Vùng 2 Hải quân) đã cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu của phong trào thi đua “Thanh niên Hải quân xung kích, sáng tạo, đoàn kết, lập công; bảo vệ vững chắc biển, đảo Tổ quốc”, các đợt thi đua cao điểm, đột kích vào kế hoạch hằng năm, hằng tháng.

Các phong trào “Thanh niên Quân đội vươn tới những đỉnh cao”, “Thanh niên Quân đội tiến quân vào khoa học công nghệ”, “Học tập ngoại ngữ và tiếng dân tộc thiểu số”… được triển khai sâu rộng, gắn với thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Đại hội đại biểu Đoàn cơ sở Lữ đoàn 171 (Vùng 2 Hải quân), nhiệm kỳ 2025-2030.

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đoàn cơ sở Lữ đoàn 171 xác định xây dựng lớp thanh niên Lữ đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; có trình độ, kỹ năng làm chủ trang bị kỹ thuật hiện đại, kỹ năng số, năng lực nghiên cứu khoa học tốt.

Tuổi trẻ toàn đơn vị tiếp tục nêu cao tinh thần kỷ luật, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; đổi mới toàn diện, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, góp phần xây dựng Lữ đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Đại hội đã bầu BCH Đoàn cơ sở Lữ đoàn 171, nhiệm kỳ 2025-2030, gồm 7 đồng chí. Trung tá Phan Văn Tú - Phó Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn, được Đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư Đoàn cơ sở nhiệm kỳ mới.

Xung kích trên mặt trận văn hóa tư tưởng

Nhiệm kỳ qua, BCH Đoàn cơ sở Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội đã ghi dấu ấn đậm nét của tuổi trẻ Trung tâm bằng những hành động thiết thực, gắn công tác Đoàn với nhiệm vụ tuyên truyền. Các phong trào thi đua được triển khai sâu rộng, khơi dậy tinh thần dấn thân, sáng tạo, khẳng định với nhiều tác phẩm báo chí đoạt giải cao.

﻿ ﻿ Đại hội đại biểu Đoàn cơ sở Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, nhiệm kỳ 2025-2030.

Với khẩu hiệu “Tuổi trẻ Đoàn cơ sở Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội đoàn kết, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, nhiệm kỳ 2025-2030, Đoàn cơ sở Trung tâm tập trung vào các khâu đột phá: Nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, kỷ luật; nâng cao hiệu quả hoạt động phong trào và phát huy tinh thần sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Quân đội.

Đại hội đã bầu BCH Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2025-2030, gồm 7 đồng chí. Đại úy Trần Thanh Tùng - Bí thư Chi đoàn Phòng Thời sự truyền hình, được Đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư Đoàn cơ sở Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội trong nhiệm kỳ mới.

Đột phá về nghiên cứu khoa học

Công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ qua đã được Đoàn cơ sở Viện Thiết kế (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) triển khai toàn diện, đồng bộ, thường xuyên đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp hoạt động.

Chất lượng, hiệu quả các hoạt động, phong trào thanh niên được nâng lên, xung kích thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng Đảng bộ Viện hoàn thành tốt nhiệm vụ, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

﻿ ﻿ ﻿ Đại hội đại biểu Đoàn cơ sở Viện Thiết kế (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật), nhiệm kỳ 2025-2030.

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Viện Thiết kế xung kích, đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, quyết thắng”, trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đoàn cơ sở Viện Thiết kế xác định hai khâu đột phá, gồm: xung kích trong nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số, khai thác, sử dụng hiệu quả phần mềm chuyên ngành hiện đại; nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Đoàn gắn với đổi mới nội dung, hình thức hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Tổ chức Đoàn các cấp triển khai, thực hiện các phong trào, mô hình, cuộc vận động của Đoàn chặt chẽ, có biện pháp hiệu quả, sáng tạo gắn với phong trào thi đua quyết thắng của cơ quan, đơn vị; tổ chức tốt việc đăng ký cam kết, giao ước thi đua giữa các tổ chức Đoàn và đoàn viên.