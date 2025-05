40 cán bộ Công an tỉnh Vĩnh Long nghỉ hưu trước tuổi

TPO - Ngày 28/5, Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí trước tuổi.

Những cán bộ Công an tỉnh Vĩnh Long nhận quyết định nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí trước tuổi đợt này đều theo đơn tự nguyện. Trong 40 đồng chí có 28 lãnh đạo cấp phòng và 12 cán bộ và chỉ huy cấp đội.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long ghi nhận, đánh giá cao sự cống hiến bền bỉ của các đồng chí trong suốt quá trình công tác, đóng góp vào thành tích của Công an tỉnh. Việc tình nguyện nghỉ công tác trước hạn tuổi thể hiện bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu, đi đầu, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác nhân sự Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2025-2030.

Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long mong muốn, các đồng chí nhận quyết định nghỉ hưu trước tuổi tiếp tục tham gia tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương, phát huy tinh thần, bản lĩnh cách mạng, tiếp tục quan tâm, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm và tâm huyết cho hoạt động đảm bảo an ninh trật tự, góp phần xây dựng lực lượng Công an Vĩnh Long ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.