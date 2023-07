Giám đốc Công an tỉnh trúng cử Ủy viên UBND tỉnh Lào Cai

TPO - Tại kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI, ông Cao Minh Huyền - Giám đốc Công an tỉnh và bà Nguyễn Thị Hải Anh - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, đã trúng cử chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 5/7, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tiến hành Kỳ họp thứ 13.

Kỳ họp đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lưu Hồng Quảng, nguyên Giám đốc Công an tỉnh do chuyển công tác, và bà Đinh Thị Hưng, nguyên Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh do nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí theo quy định.

Tại kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường đã giới thiệu để các đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp xem xét, bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Cao Minh Huyền - Giám đốc Công an tỉnh và bà Nguyễn Thị Hải Anh - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh.

Theo kết quả bỏ phiếu, ông Cao Minh Huyền và bà Nguyễn Thị Hải Anh đã trúng cử chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với số phiếu bầu cao.