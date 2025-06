Hai Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An nhận nhiệm vụ mới ở Bộ Công an

Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định điều động hai Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An là đại tá Nguyễn Văn Hòa và đại tá Văn Công Minh đến nhận công tác tại Bộ Công an.

Ngày 26/6, Công an tỉnh Long An cho biết, đơn vị tổ chức lễ thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Thiếu tướng Lâm Minh Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ. Đại tá Phan Văn Triều, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh; các đồng chí trong Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an tỉnh Long An và đại diện lãnh đạo công an các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc tham dự.

Trước đó, ngày 24/6, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định điều động đại tá Nguyễn Văn Hòa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an; điều động đại tá Văn Công Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Bộ Công an.

Thiếu tướng Lâm Minh Hồng đánh giá cao năng lực, bản lĩnh chính trị và ghi nhận những đóng góp to lớn của 2 đồng chí trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Giám đốc Công an tỉnh Long An tin tưởng các đồng chí được giao nhiệm vụ mới sẽ tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng. Tiếp tục học tập, tu dưỡng, rèn luyện theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; đoàn kết, gắn bó với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; nỗ lực khắc phục vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tá Nguyễn Văn Hòa và đại tá Văn Công Minh hứa sẽ tiếp tục phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phát huy vai trò gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ; tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Đảng, Nhà nước; thực hiện nghiêm điều lệnh Công an nhân dân và nỗ lực, quyết tâm cao để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và nhân dân tin tưởng giao phó.